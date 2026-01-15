Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

15 ene (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Vueling invertirá 5.000 millones para cambiar su flota a Boeing y llegar a los 60 millones de pasajeros (Cinco Días)

* RBC recorta la recomendación de Repsol a "infraponderar" desde "igual a sector" (Reuters)

* Repsol estima una producción de 544.000 barriles diarios en el cuarto trimestre (Reuters)

* Kepler Cheuvreux recorta la recomendación de Tubacex de "comprar" a "mantener" y reduce el precio objetivo de 4,1 a 3,5 euros (Reuters)

* Sacyr entra en ⁠un plan de hospitales de 2.600 millones en Australia (Expansión)

* Bankinter sube su apuesta en Irlanda y ⁠pugna por las grandes hipotecas (El Economista)

* Indra fabricará drones 'kamikaze' con la emiratí Edge en León (El Confidencial, Expansión)

* Vitruvio compra a Colonial un edificio de oficinas en Arturo Soria por 27 millones (El Confidencial)

* Aedas Homes amortizará anticipadamente 325 millones de euros en bonos y cancela el acuerdo de crédito (Reuters)

* Mediapro pone "en revisión todos los negocios" y ultima un plan estratégico (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que la figura de la oposición iraní Reza Pahlavi "parece muy agradable", pero expresó su ⁠incertidumbre sobre si ‌Pahlavi sería capaz de reunir el apoyo ​necesario dentro de Irán para acabar tomando el poder (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso el miércoles un arancel del 25% a determinados chips de IA, como el procesador de IA Nvidia H200 y un semiconductor similar de ​AMD denominado MI325X, en virtud de un nuevo decreto de seguridad nacional publicado por la Casa Blanca (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que no tiene planes de despedir a Jerome Powell, a pesar de la investigación ‌penal del Departamento de Justicia sobre el presidente de la Reserva Federal, pero que era "demasiado pronto" para decir qué haría finalmente (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Cellnex Telecom – Dividendo ‌de 0,3710 euros por acción. Fecha de abono.

* Inmobiliaria del Sur – Dividendo de 0,3500 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* ​Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, interviene en un intercambio de opiniones sobre los resultados del Grupo de Alto Nivel del BCE sobre Simplificación ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo (0900 GMT).

* El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia publica la Encuesta de Perspectivas Empresariales del Sector Manufacturero de enero (1330 GMT).

* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, habla sobre las perspectivas económicas ante la Junta Directiva de la Cámara Metropolitana de Atlanta (1335 GMT).

* Aino Bunge, primera vicegobernadora del Riksbank, participa en la conferencia KEF Ekonomichefsdagarna y analiza la situación económica (1400 GMT).

* Michael Barr, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, participa en un panel sobre "stablecoins" en la conferencia "El futuro de las finanzas" de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania (1415 GMT).

* Tom Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, interviene en un evento sobre previsiones financieras de la Asociación de Banqueros de Virginia y la Cámara de Virginia (1740 GMT).

* Jeffrey Schmid, presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, habla sobre política monetaria y perspectivas económicas ante el Economic Club de Kansas City (1830 GMT).

OTROS EVENTOS

* Elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional en Uganda.

* Los ministros responsables de economía digital de la ⁠ASEAN se reúnen en Hanói.

* Alexander van der Bellen, presidente de Austria, y Guy Parmelin, presidente de Suiza, ofrecen una rueda de prensa tras su reunión en Viena.

* Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, visita Japón para reunirse con Sanae Takaichi, primera ministra de Japón. (Hasta el 17 de enero)

* Toshimitsu Motegi, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, ofrece una rueda ​de prensa conjunta con su homóloga filipina, Theresa Lazaro (0245 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Encuesta de vivienda RICS, dic: Previsto -16,0; Anterior -16,0.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas mensual , dic: Anterior 0,3.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas interanual , dic: Anterior 1,5.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado 3M/3M, nov: Previsto -0,2; Anterior -0,1.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado mensual, nov: Previsto 0,1; Anterior -0,1.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado interanual, nov: Previsto 1,1; Anterior 1,1.

* 0800 Reino Unido – Servicios mensual, nov: Previsto 0,1; Anterior -0,3.

* 0800 Reino Unido – Servicios interanual, nov: Previsto 1,4; Anterior 1,4.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial mensual , nov: Previsto 0,1; Anterior 1,1.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial interanual , nov: Previsto -0,4; Anterior -0,8.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera mensual , nov: Previsto 0,5; Anterior 0,5.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera interanual , nov: Previsto -0,3; Anterior -0,8.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción mensual , nov: Previsto 0,0; Anterior -0,6.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción interanual, nov: Previsto 0,1; Anterior 0,9.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes GBP , nov: Previsto -20.400.000.000; Anterior -22.542.000.000.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes no UE , nov: Anterior -10.255.000.000.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco mensual, nov: Anterior -0,2%

* 0900 España – IPC mensual ⁠final sin desestacionalizar , dic: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 0900 España – IPC interanual final sin desestacionalizar , dic: Previsto 2,9; Anterior 2,9.

* 0900 España – IPC armonizado final mensual, dic: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 0900 España – IPC armonizado final interanual , dic: Previsto 3,0; Anterior 3,0.

* ​1000 Alemania – PIB anual completo, 2025: Anterior -0,5.

* 1100 Eurozona – Comercio Eurostat sin desestacionalizar, EUR , nov: Anterior 18.400.000.000.

* 1100 Eurozona – Balanza comercial total ajustada , nov: Anterior 14.000.000.000.

* 1100 Eurozona – Producción industrial mensual, nov: Previsto 0,5; Anterior 0,8.

* 1100 Eurozona – Producción industrial interanual , nov: Previsto 2,0; Anterior 2,0.

* 1200 Alemania – LSEG IPSOS PCSI, ene: Anterior 46,44.

* 1200 Francia – LSEG IPSOS PCSI, ene: Anterior 40,46.

* 1200 Reino Unido – LSEG IPSOS PCSI, ene: Anterior 47,25.

* 1200 España – LSEG IPSOS PCSI, ene: Anterior 49,54.

* 1400 Estados Unidos – Precios de importación mensual , nov: Previsto -0,1; Anterior 0,0.

* 1400 Estados Unidos – Precios de exportación mensual , nov: Previsto 0,2; Anterior 0,0.

* 1400 Estados Unidos – Precios de importación interanual , nov: Anterior 0,3.

* ‍1430 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Nueva York , ene: Previsto 1,0; Anterior -3,9.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 5 ene: Previsto 215.000; Anterior 208.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 5 ene: Anterior 211.750.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 29 dic: Previsto 1.893.000; Anterior 1.914.000.

* 1430 Estados Unidos – Índice empresarial Fed Filadelfia , ene: Previsto -1,0; Anterior -10,2.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 5 ene: Anterior -119.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 5 ene: Anterior -119.000.000.000.

* 1800 Estados Unidos – Molienda de soja NOPA, dic: Anterior 216.041.000.

* 1800 Estados Unidos – Existencias de aceite de soja , dic: Anterior 1.513.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, excluyendo swaps, nov: Anterior 17.500.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Compra extranjera de bonos del Tesoro , nov: Anterior -61.200.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos de capital general , nov: Anterior -37.300.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos ​netos a largo plazo, incluyendo swaps, nov: Anterior 17.500.000.000.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 15 puntos, hasta los 6.048, los futuros del FTSE sumaban 61,5 puntos, hasta los 10.232,5, y los futuros del DAX alemán ganaban 42 puntos, hasta los 25.488, a las 0530 GMT.

* El índice bursátil japonés Nikkei caía tras alcanzar un máximo histórico, en un momento en que la recuperación del yen lastró a los exportadores y el auge de las acciones tecnológicas perdió fuerza.

* Los precios del petróleo caían después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la represión de las protestas en Irán estaba llegando a su fin, lo que moderó la preocupación por ‍una posible acción militar contra Irán y la interrupción del suministro.

