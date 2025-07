Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

15 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * Sánchez desbloquea la ayuda de la SEPI para que el capital vasco tome Talgo (Cinco Días) * Echarri lanza un órdago de 7000 millones a KKR y GIC por la fibra de MasOrange (El Confidencial) * Zurich, aliado de Sabadell, eleva en plena opa de BBVA su participación al 4,34% (El Economista) * BlackRock y Goldman suben en Iberdrola, Redeia y Repsol (Expansión) * Santander absorbe sus filiales de oficinas para ahorrar (Expansión) * CAF logra apoyo belga en el megapedido que pelea Alstom (Expansión) * DIA cierra el acuerdo para aliarse con BP para abrir supermercados en sus gasolineras (El Confidencial) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * La Unión Europea acusó el lunes a Estados Unidos de resistirse a los esfuerzos para alcanzar un acuerdo comercial y advirtió de contramedidas si no se llega a un pacto para evitar los aranceles punitivos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer a partir del 1 de agosto (Reuters) * El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el lunes nuevas armas para Ucrania y amenazó con imponer sanciones a los compradores de exportaciones rusas a menos que Rusia acepte un acuerdo de paz, un importante cambio provocado por la frustración ante los continuos ataques de Moscú contra su país vecino (Reuters) * Nvidia dijo el lunes que reanudará las ventas de su chip de inteligencia artificial H20 a China y que ha introducido un nuevo modelo adaptado para cumplir los requisitos normativos del mercado chino (Reuters) *AGENDA* BANCOS CENTRALES * Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, ofrece una declaración introductoria en la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo en Bruselas. (0900 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, interviene sobre "Una visión de la Reserva Federal" ante el 22º Seminario Anual de Medición Económica de la Asociación Nacional de Economía Empresarial. (1845 GMT) * La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, pronuncia un discurso de bienvenida en la conferencia "Liberando un futuro financieramente inclusivo" organizada por la Reserva Federal. (1315 GMT) * El gobernador de la Junta de la Reserva Federal Michael Barr habla en la conferencia "Liberando un futuro financieramente inclusivo" organizada por la Reserva Federal. (1645 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, pronuncia unas palabras de apertura en un evento del Consejo de Asuntos Mundiales de San Antonio. (2345 GMT) * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, se dirigen a la élite financiera de la Ciudad de Londres en la cena anual de Mansion House. * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Pronósticos más allá de los datos actuales" ante el Comité del Gran Baltimore. (1700 GMT) OTROS EVENTOS * El ministro de Asuntos Exteriores griego, George Gerapetritis, se reúne con dirigentes en Trípoli, Libia. * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE. DATOS MACROECONÓMICOS Loca Country/ RIC Indicator Name Period Reut Prior l Region ers Time Poll 01:0 United GBBRC=E BRC Retail Jun 0,6% 1 Kingdom CI Sales YY 09:0 Spain ESCPI=E CPI MM Final Jun 0,6% 0 CI NSA 09:0 Spain ESCPIY= CPI YY Final Jun 2,2% 0 ECI NSA 09:0 Spain ESHICP= HICP Final MM Jun 0,6% 0 ECI 09:0 Spain ESHICY= HICP Final YY Jun 2,2% 2,2% 0 ECI 11:0 Euro EUIP=EC Industrial May 0,9% -2,4% 0 Zone I Production MM 11:0 Euro EUIPY=E Industrial May 2,9% 0,8% 0 Zone CI Production YY 11:0 Germany DEZEWS= ZEW Economic Jul 50,0 47,5 0 ECI Sentiment 11:0 Germany DEZEWC= ZEW Current Jul -65, -72,0 0 ECI Conditions 5 12:0 Euro EURAST= Reserve Assets Jun 1.507, 0 Zone ECI Total 68B 14:3 United USCPF=E Core CPI MM, Jun 0,3% 0,1% 0 States CI SA 14:3 United USCPFY= Core CPI YY, Jun 3,0% 2,8% 0 States ECI NSA 14:3 United USCPN=E CPI Index, NSA Jun 322, 321,46 0 States CI 507 5 14:3 United USCPNX= Core CPI Jun 326,85 0 States ECI Index, SA 4 14:3 United USCPI=E CPI MM, SA Jun 0,3% 0,1% 0 States CI 14:3 United USCPNY= CPI YY, NSA Jun 2,7% 2,4% 0 States ECI 14:3 United USEARN= Real Weekly Jun 0,3% 0 States ECI Earnings MM 14:3 United USCPIW= CPI Wage Jun 314,83 0 States ECI Earner 9 14:3 United USEMPM= NY Fed Jul -8,0 -16,00 0 States ECI Manufacturing 0 14:5 United USREDY= Redbook YY 12 5,9% 5 States ECI Jul, w/e 17:0 United USCCPI= Cleveland Fed Jun 0,2% 0 States ECI CPI 22:3 United USOIAC= API wkly crude 7 Jul, 0 States ECI Stk w/e 22:3 United USOIAG= API Wkly gsln 7 Jul, 0 States ECI stk w/e 22:3 United USOIAD= API Wkly dist. 7 Jul, 0 States ECI Stk w/e 22:3 United USOIAR= API Wkly crude 7 Jul, 0 States ECI runs w/e *Mercados financieros* * Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 11 puntos, hasta los 5397; los del FTSE sumaban 13,5 puntos, hasta los 9018,5; y los del DAX alemán ganaban 22 puntos, hasta los 24.282, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas subían y el dólar mantenía las ganancias, mientras las conversaciones comerciales seguían en el centro de atención en una semana en la que se conocerán datos clave sobre la inflación en EEUU y resultados de bancos. * Los precios del petróleo caían después de que el largo plazo de 50 días del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Rusia ponga fin a la guerra de Ucrania y para que evite sanciones aliviara las preocupaciones inmediatas sobre el suministro. 