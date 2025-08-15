Buenos días en los mercados - Informe de preapertura
- 1 minuto de lectura'
15 ago (Reuters) -
EMPRESAS
- BBVA impugna las condiciones impuestas por el Gobierno a la opa por el Sabadell (Reuters)
- Digi crece un 20%, pero frena el ebitda al bajar precios (Expansión); Digi factura un 20% más aunque su beneficio se estanca (Cinco Días)
- Gortázar aprovecha los máximos en Bolsa de CaixaBank y vende acciones por 2,4 millones (Cinco Días)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- Donald Trump y Vladimir Putin mantienen conversaciones en Alaska este viernes, y el presidente estadounidense espera sellar un acuerdo de alto el fuego sobre Ucrania, pero Putin ha realizado una propuesta de última hora sobre un posible acuerdo nuclear que podría ayudar a ambos mandatarios a salvar las apariencias sin acordar una tregua (Reuters)
- El crecimiento de la producción de las fábricas chinas se desplomó en julio a su nivel más bajo en ocho meses, mientras que las ventas al por menor se ralentizaron bruscamente, cifras que aumentan la presión sobre los responsables económicos para que apliquen más estímulos con el fin de reactivar la demanda interna y evitar las perturbaciones externas a una economía de 19 billones de dólares (Reuters)
- La economía japonesa creció mucho más rápido de lo esperado en el segundo trimestre, ya que los volúmenes de exportación resistieron bien los nuevos aranceles de EEUU, lo que da al banco central algunas de las condiciones que necesita para reanudar las subidas de tipos de interés este año (Reuters)
- El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, de extrema derecha, anunció el inicio de las obras de un asentamiento aplazado que dividirá Cisjordania y la separará de Jerusalén Este, una medida que, según su oficina, "enterrará" la idea de un Estado palestino (Reuters)
AGENDA
MERCADOS
- Festivo en España por el Día de la Asunción de la Virgen, mercado abierto.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country/ RIC Indicator Name Per Reu Prior
al Region iod ter
Tim s
e Pol
l
12: Euro EURAST=E Reserve Assets Jul 1.462,10B
00 Zone CI Total
14: United USEMPM=E NY Fed Aug 0,0 5,50
30 States CI Manufacturing 0
14: United USIMP=EC Import Prices MM Jul 0,0 0,1%
30 States I%
14: United USEXP=EC Export Prices MM Jul 0,1 0,5%
30 States I%
14: United USIPI=EC Import Prices YY Jul -0,2%
30 States I
14: United USRSL=EC Retail Sales MM Jul 0,5 0,6%
30 States I%
14: United USRSLA=E Retail Sales Jul 0,3 0,5%
30 States CI Ex-Autos MM%
14: United USRSLG=E Retail Ex Jul 0,6%
30 States CI Gas/Autos
14: United USRLCO=E Retail Control Jul 0,4 0,5%
30 States CI%
15: United USIP=ECI Industrial Jul 0,0 0,3%
15 States Production MM%
15: United USCAPU=E Capacity Jul 77,5% 77,6%
15 States CI Utilization SA
16: United USBINV=E Business Jun 0,2 0,0%
00 States CI Inventories MM%
16: United USUMSP=E U Mich Sentiment Aug 62,0 61,7
00 States CI Prelim
16: United USUMCP=E U Mich Conditions Aug 67,0 68,0
00 States CI Prelim 9
16: United USUMEP=E U Mich Aug 56,0 57,7
00 States CI Expectations 5
Prelim
16: United USUM1P=E U Mich 1Yr Inf Aug 4,5%
00 States CI Prelim
16: United USUM5P=E U Mich 5-Yr Inf Aug 3,4%
00 States CI Prelim
22: United USNCI=EC Net L-T Jun 259,4B
00 States I Flows,Exswaps
22: United USFBT=EC Foreign Buying, Jun 146,3B
00 States I T-Bonds
22: United USNCIO=E Overall Net Jun 311,1B
00 States CI Capital Flows
22: United USNCIS=E Net L-T Jun 259,4B
00 States CI Flows,Incl.Swaps
15: United USFOUT=E Manuf Output MM Jul -0,1% 0,1%
15 States CI
MERCADOS FINANCIEROS
Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 23 puntos, un 0,42%, los del índice alemán DAX subían 87 puntos, un 0,36% y los del británico FTSE 100 subían 45,5 puntos, un 0,49% a las 5:00 GMT.
Los precios del petróleo subían el viernes hasta nuevos máximos de una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera de las "consecuencias" si Rusia bloquea un acuerdo de paz en Ucrania, lo que introduce preocupaciones sobre la oferta.
Las bolsas asiáticas se recuperaban de forma desigual después de que la inflación de los precios de producción, superior a la prevista, frenara las expectativas de un gran recorte de tipos en la reunión de septiembre de la Reserva Federal, mientras que los bonos y futuros de renta variable estadounidenses se estabilizaban.
PRECIOS EN TIEMPO REAL
Ibex
FTSE Eurofirst 300
Nikkei
Dow Jones
Nasdaq
Euro vs dólar
Dólar vs yen
Crudo brent
Rentabilidad bono español 10 años
Rentabilidad Bund alemán 10 años
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
Otras noticias de Ucrania
- 1
Revelan nuevos detalles del crimen de Coghlan y algunas “exigencias” de Graf: “Muchas cosas que no cierran”
- 2
La impactante revelación de Julieta Prandi sobre cómo cuidó a sus dos hijos durante el juicio: “Se enteraron antes de ayer”
- 3
El apoyo incondicional de los hijos de Emanuel Ortega a Julieta Prandi tras conocerse la condena de Claudio Contardi
- 4
Se conoció cómo serán por dentro y por cuánto se venderán las propiedades del remodelado Hotel Plaza