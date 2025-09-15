Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

15 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* Entrevista con Josep Oliu, presidente de Sabadell: “Si la opa (de BBVA) tuviera una prima del 30% el consejo sí se lo plantearía en serio” (Expansión); Oliu: "Esta oferta nació muerta y queda que la entierren los accionistas" (Cinco Días)

* Carlos Torres Vila, presidente del BBVA: "Tener menos del 50% del Sabadell no es imposible, pero no es la intención" (Cinco Días)

* Iberdrola atesora 20.000 millones para su plan estratégico (Expansión)

* Telefónica tendrá vía libre para vender la británica VM02 desde junio (El Economista)

* El mercado especula con un futuro consejero delegado de Puig ajeno a la familia fundadora (El Confidencial)

* Urbas ultima la salida de su presidente para salvarse de la quiebra (El Confidencial)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Las delegaciones de Estados Unidos y China continuarán sus conversaciones en Madrid por segundo día consecutivo el lunes sobre las tensiones comerciales y la inminente fecha límite para la desinversión china en la aplicación de vídeos cortos TikTok (Reuters)

* La rebaja de la calificación crediticia de Francia por parte de Fitch ha ensombrecido el inicio de las conversaciones del recién nombrado primer ministro Sébastien Lecornu para elaborar los presupuestos, mientras los sindicatos preparan huelgas por los recortes del gasto y los empresarios amenazan con protestas contra las subidas de impuestos (Reuters)

* Estados Unidos y Reino Unido anunciarán acuerdos sobre tecnología y energía nuclear civil durante una segunda visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump esta semana, mientras que Reino Unido espera finalizar los aranceles sobre el acero en el marco de un acuerdo comercial (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

• Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el debate ‘Conversations pour demain’ con motivo del 25º aniversario del Institut Montaigne. (1810 GMT)

OTROS EVENTOS

• Reunión informal de ministros de Sanidad de la UE en Copenhague. (Hasta el 16 de septiembre)

• Conferencia anual del Foro Global de la OCDE en Londres. (Hasta el 16 de septiembre)

• El ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, George Gerapetritis, se reúne con su homólogo libio, Al-Taher Al-Baour, en Atenas. • Visita del presidente de EEUU, Donald Trump, a Reino Unido.

(Hasta el 19 de septiembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Coun RIC Indi Peri Reut Prio

l try/ cato od ers r

Time Regi r Poll

on Name

01:0 Unit GBRH Hous Sep -1.3

1 ed PM=E e%

King CI Pric

dom e

Rightmov

e MM

01:0 Unit GBRH Hous Sep 0.3%

1 ed PY=E e

King CI Pric

dom e

Rightmov

e YY

08:0 Germ DEWP Whol Aug -0.1

0 any I=EC esal%

I e

Pric

e

Index MM

08:0 Germ DEWP Whol Aug 0.5%

0 any IY=E esal

CI e

Pric

e

Index YY

11:0 Euro EUTB Euro Jul 7.0B

0 Zone AL=E stat

CI Trad

e

NSA,

Eur

11:0 Euro EUTB Tota Jul 2.80

0 Zone SA=E l B

CI Trad

e

Bala

nce

SA

12:0 Euro EURA Rese Aug 1,498.95

0 Zone ST=E rve B

CI Asse

ts

Tota

l

14:3 Unit USEM NY Sep 3.00 11.9

0 ed PM=E Fed 0

Stat CI Manu

es fact

urin

g

17:3 Unit US6M 6M 15 75,418.1

0 ed AT=E Bill Sep 93,000

Stat CI Auc

es - TA

17:3 Unit US6M 6M 15 3.73

0 ed AH=E Bill Sep 0%

Stat CI Auc

es - HR

17:3 Unit US6M 6M 15 3.170

0 ed AB=E Bill Sep

Stat CI Auc

es -

BTC

17:3 Unit US6M 6M 15 60.480%

0 ed AA=E Bill Sep

Stat CI Auc

es -

HAP

20:0 Unit US3M 3M 15 84,716.2

0 ed AT=E Bill Sep 49,300

Stat CI Auc

es - TA

20:0 Unit US3M 3M 15 2.810

0 ed AB=E Bill Sep

Stat CI Auc

es -

BTC

20:0 Unit US3M 3M 15 33.040%

0 ed AA=E Bill Sep

Stat CI Auc

es -

HAP

MERCADOS FINANCIEROS

Los futuros del Euro STOXX 50 subían 13 puntos, hasta los 5401, los futuros del FTSE perdían 6,5 puntos, hasta los 9289 y los futuros del DAX alemán ganaban 43 puntos, hasta los 23.738, a las 0430 GMT.

Las bolsas asiáticas tuvieron un comienzo cauteloso, antes de una semana llena de acción en la que parece seguro que la Reserva Federal de EEUU reanudará su ciclo de flexibilización y tal vez deje la puerta abierta a una serie de recortes.

Los precios del petróleo subían ligeramente, mientras los inversores evaluaban el impacto de los ataques con drones ucranianos contra refinerías rusas, que podrían interrumpir sus exportaciones de crudo y combustible, al tiempo que observaban el crecimiento de la demanda de combustible en EEUU.

PRECIOS EN TIEMPO REAL

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)