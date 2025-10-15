Buenos días en los mercados: informe de preapertura

15 oct (Reuters) -

EMPRESAS

Enagás negocia la compra de la participación de GIC en el operador francés de redes de transporte de gas Teréga (Reuters)

El Gobierno libera otros 6890 millones en préstamos a la industria de defensa española, la inmensa mayoría a Indra (Cinco Días); Moncloa adjudica a Indra un contrato millonario asignado previamente a Telefónica y la israelí Elbit (El Confidencial)

Santander invertirá 550 millones en la construcción de su sede en Miami (Expansión)

Las eléctricas ultiman la petición de extensión de vida de la central nuclear de Almaraz más allá de 2027 (El País)

Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España: "La nuclear es un escudo antiapagones clave para el suministro" (Expansión)

Mango sufre un ciberataque con acceso a nombres o teléfonos de clientes (El País)

FCC se impone en EEUU para operar una planta de residuos de 610 millones (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El mercado laboral estadounidense siguió sumido en una situación de estancamiento, con bajos niveles de contratación y despidos, hasta septiembre, aunque la economía "podría estar siguiendo una trayectoria algo más sólida de lo esperado", según dijo el martes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien señaló que los dirigentes monetarios adoptarán un enfoque "reunión tras reunión" para los recortes de los tipos de interés, a medida que equilibran la debilidad del mercado laboral con una inflación superior al objetivo (Reuters)

Los principales banqueros estadounidenses predijeron que la actividad económica seguiría en auge, después de que los mercados bursátiles se dispararan durante el último trimestre y la economía y el gasto de los consumidores se mantuvieran a pesar de los aranceles generalizados, pero algunos advirtieron que los precios de los activos podrían ser insosteniblemente altos (Reuters)

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prometió el martes suspender una histórica reforma de pensiones hasta después de las elecciones de 2027, sacrificando uno de los logros del legado del presidente Emmanuel Macron para garantizar la supervivencia del Gobierno (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el martes con sanciones comerciales, incluidos aranceles, contra España, afirmando que está descontento con su negativa a elevar el gasto en defensa al 5% y calificando la medida de falta de respeto a la OTAN (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participan en la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20.

(Hasta el 16 de octubre) * El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y la jefa de supervisión, Claudia Buch, intervienen en la Conferencia del 10º Aniversario del Mecanismo Único de Resolución. (0940 GMT) * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra Sarah Breeden participa en una mesa redonda en una conferencia para conmemorar el 10º aniversario del Mecanismo Único de Resolución. (1000 GMT) * El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran participa en una conversación antes del Foro CNBC Invertir en EEUU, en Washington DC. (1330 GMT) * La primera subgobernadora del Riksbank, Aino Bunge, habla sobre la situación económica y la política monetaria actual en un acto organizado por Alfred Berg. (1335 GMT) * Sharon Donnery, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, participa en la mesa redonda "Banca central y supervisión en un mundo geopolíticamente fragmentado: Riesgos, respuestas y cooperación" organizada por el Toronto Centre. (1345 GMT) * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra Sarah Breeden participa como panelista en la DC Fintech Week 2025 de la Fintech Foundation. (1500 GMT) * Jonathan Hall, miembro del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra; Tom Mutton, director de la moneda digital del BoE, y Jessica Rusu, directora de datos, información e inteligencia de la Autoridad de Conducta Financiera británica, comparecen para hablar sobre el uso de la IA en los servicios financieros ante el Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes. (1515 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación y sesión de preguntas y respuestas sobre "Movilidad Económica" ante la Cumbre Regional de United Way sobre Movilidad Económica para Niños y Jóvenes. (1610 GMT) * Sharon Donnery, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, participa en una mesa redonda en la Reunión Anual de Miembros del IIF de 2025. (1615 GMT) * El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran participa en una conversación antes del Foro de Investigación de Nomura. (1630 GMT) * El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller habla sobre inteligencia artificial antes del evento DC Fintech Week 2025. (1700 GMT) * El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre la política monetaria, las perspectivas y la Reserva Federal en un evento organizado por la sede de Omaha de la Fed de Kansas City, en Omaha, Nebraska. (1735 GMT) * Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, interviene en el 25º aniversario de Alantra en Madrid, España. (1800 GMT) * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa en el Debate del FMI sobre la Economía Mundial. (1800 GMT) * La Reserva Federal de EEUU publica el Libro Beige. (1800 GMT) * Charla a cargo de la gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, en el Foro de Investigación de Nomura. (1945 GMT) OTROS EVENTOS * El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, hace una declaración en Washington DC, EEUU. (1430 GMT) * Los ministros de Defensa de los países de la OTAN se reúnen en la sede de la Alianza en Bruselas para una reunión anual presidida por el secretario general, Mark Rutte, para debatir las prioridades de seguridad de la organización. * Día Mundial del Lavado de Manos de las Naciones Unidas. * Día Internacional de las Mujeres Rurales DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior al /Region Poll Time 08: France FRXTBI Inflation Sep 121,0 45 =ECI Ex-Tobacco Idx 08: France FRCPIY CPI YY NSA Sep 1,2% 1,2% 45 =ECI 08: France FRCPIM CPI MM NSA Sep -1,0% -1,0% 45 =ECI 09: Spain ESCPI= CPI MM Final Sep -0,4% -0,4% 00 ECI NSA 09: Spain ESCPIY CPI YY Final Sep 2,9% 2,9% 00 =ECI NSA 09: Spain ESHICP HICP Final MM Sep 0,1% 0,1% 00 =ECI 09: Spain ESHICY HICP Final YY Sep 3,0% 3,0% 00 =ECI 11: Euro EUIP=E Industrial Aug -1,6% 0,3% 00 Zone CI Production MM 11: Euro EUIPY= Industrial Aug -0,2% 1,8% 00 Zone ECI Production YY 12: Euro EURAST Reserve Assets Sep 1.507,85B 00 Zone =ECI Total 13: United USMGA= MBA Mortgage 10 -4,7% 00 States ECI Applications Oct, w/e 13: United USMGM= Mortgage 10 323,1 00 States ECI Market Index Oct, w/e 13: United USMGPI MBA Purchase 10 170,6 00 States =ECI Index Oct, w/e 13: United USMGR= Mortgage 10 1.180,2 00 States ECI Refinance Oct, Index w/e 13: United USMG=E MBA 30-Yr 10 6,43% 00 States CI Mortgage Rate Oct, w/e 14: United USEARN Real Weekly Sep -0,1% 30 States =ECI Earnings MM 14: United USEMPM NY Fed Oct -1,00 -8,70 30 States =ECI Manufacturing 17: United USCCPI Cleveland Fed Sep 0,3% 00 States =ECI CPI 22: United USOIAC API wkly crude 6 Oct, 30 States =ECI Stk w/e 22: United USOIAG API Wkly gsln 6 Oct, 30 States =ECI stk w/e 22: United USOIAD API Wkly dist. 30 States =ECI 6 Oct, 30 States =ECI Stk w/e 22: United USOIAR API Wkly crude 6 Oct, 30 States =ECI runs w/e *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 53 puntos, hasta los 5615, los futuros del FTSE sumaban 30,5 puntos hasta los 9513,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 85 puntos, hasta los 24.427,0, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas protagonizaban un repunte tentativo, alentadas por los comentarios expansionistas del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la buena acogida a los resultados bancarios en Wall Street, aunque las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China mantenían a raya el apetito por el riesgo. * Los precios del petróleo caían, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, al tiempo que los inversores sopesaban la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía sobre un excedente de oferta en 2026 y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que podrían reducir la demanda. 