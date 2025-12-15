Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

( )

* Ferrovial anuncia su incorporación al índice Nasdaq-100 (Reuters)

* Los fondos buitre entran en masa en Naturgy al vender GIP-BlackRock (Expansión)

* Repsol completa su programa de recompra (Reuters)

* Acciona vende a Orion su megadesarrollo inmobiliario de Portugal: un proyecto de 200 millones (El Confidencial)

* Acciona saca a la venta sus parques eólicos en Aragón por más de 100 millones (El Economista)

* Talgo aprueba una ampliación de capital de 3,19 millones de euros (Reuters)

* La junta de Talgo da entrada a la SEPI y a financiación por 1.250 millones (Cinco Días)

* Orange firma un acuerdo vinculante para comprar el 50% restante de Masorange (Reuters)

* Abu Dhabi se reúne en Londres con Platinum para presentar oferta por Urbaser (El Confidencial)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente Volodímir Zelenski ofreció abandonar las aspiraciones de Ucrania de unirse a la alianza militar de la OTAN durante las cinco horas de conversaciones que mantuvo el domingo en Berlín con los enviados estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia y que continuarán el lunes (Reuters)

* Los aliados regionales de Venezuela expresaron su apoyo al Gobierno en una cumbre celebrada el domingo, en la que condenaron la incautación de un petrolero por parte del Gobierno de Trump la semana pasada (Reuters)

* La producción industrial y las ventas minoristas de China crecieron en noviembre a su ritmo más lento en más de un año, lo que agrava los retos para los dirigentes económicos, que han tenido dificultades por encontrar nuevas formas de mantener en marcha una economía de 19 billones de dólares (Reuters)

* El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó el viernes a la Comisión Europea a no debilitar la prohibición de 2035 de los coches nuevos que emitan CO2, según una carta a la que ha tenido acceso Reuters, mientras Bruselas prepara propuestas para dar marcha atrás en esta medida (Reuters)

* El candidato de extrema derecha José Antonio Kast se convirtió el domingo en el nuevo presidente de Chile, luego de una campaña centrada en temas como la inmigración y la criminalidad, tras superar ampliamente a la candidata oficialista Jeannette Jara (Reuters)

* Francia está pidiendo a la Unión Europea y a los países del Mercosur a aplazar su reunión prevista para diciembre, alegando que aún no se dan las condiciones para la firma del acuerdo comercial UE-Mercosur, informó el domingo la oficina del primer ministro francés (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Atresmedia – Dividendo de 0,1800 euros por acción. Fecha de descuento.

* Grupo Catalana Occidente – Dividendo de 4,6500 euros por acción. Fecha de descuento.

* Elecnor – Dividendo de 0,0945 euros por acción. Fecha de descuento.

* Miquel y Costas – Dividendo de 0,1171 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, participa en un debate sobre crecimiento económico antes de un evento organizado por la Asociación de Banqueros de Nueva Jersey (1530 GMT).

OTROS EVENTOS

* El primer ministro de India, Narendra Modi, visita Omán, Jordania y Etiopía, en una gira de tres países. (Hasta el 18 de diciembre)

* El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, visita Texas, EEUU. (Hasta el 16 de diciembre)

* Reunión ministerial UE–Angola.

* Reunión del Consejo de Asociación UE–Líbano.

* Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove mensual, dic: Anterior -1,8.

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove interanual, dic: Anterior -0,5.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas mensual, nov: Anterior 0,3.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas interanual, nov: Anterior 1,1.

* 1100 Eurozona – Producción industrial mensual, oct: Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – Producción industrial interanual, oct: Anterior 1,2.

* 1430 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Nueva York, dic: Anterior 18,7.

* 1600 Estados Unidos – Índice de mercado de vivienda NAHB, dic: Anterior 38.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 23 puntos, un 0,4%, los del índice alemán DAX subían 102 puntos, un 0,42%, y los del británico FTSE 100 subían 36,5 puntos, un 0,38%, a las 0600 GMT.

* Las bolsas asiáticas caían en las primeras operaciones del lunes mientras los inversores echaban el freno en la asunción de riesgos al comienzo de una semana salpicada de decisiones clave de los bancos centrales y publicaciones de datos.

* Los precios del petróleo subían el lunes a medida que las interrupciones en el suministro relacionadas con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela superaban las preocupaciones por el exceso de oferta y el impacto de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

