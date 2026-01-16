Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

16 ene (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Repsol, ENI y Maurel & Prom solicitan licencias a EEUU para exportar petróleo venezolano, según fuentes (Reuters)

* Iberdrola pone en marcha una interconexión eléctrica entre Canadá y Estados Unidos valorada en US$1.650 millones (Reuters)

* Un proyecto eólico marino de EEUU, participado por Iberdrola, pide a un tribunal que bloquee la pausa de Trump (Reuters); Iberdrola y CIP recurren en los tribunales la paralización por Trump de su proyecto eólico marino (Cinco Días)

* Aena descarta transferir aeropuertos, pero admite que hay “espacio para avanzar en la coordinación con comunidades autónomas” (El País)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El Banco Central Europeo no debatirá ninguna modificación de los tipos a corto plazo si la economía mantiene su rumbo, pero nuevas perturbaciones, como una posible desviación de la Reserva Federal de su mandato, podrían alterar las perspectivas, dijo Philip Lane, economista jefe del BCE (Reuters)

* Taiwán aspira a convertirse en un socio estratégico cercano de Estados Unidos en el ámbito de la inteligencia artificial tras alcanzar un acuerdo para reducir los aranceles y aumentar su inversión en el país, según ha dicho la vice primera ministra Cheng Li-chiun (Reuters)

* Algunos dirigentes monetarios del Banco de Japón ven margen para subir los tipos de interés antes de lo que esperan los mercados, siendo abril una posibilidad clara, ya que la caída del yen podría agravar la presión inflacionista, que ya va en aumento, según cuatro fuentes familiarizadas con la línea de pensamiento (Reuters)

* La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se reunió con altos cargos ucranianos en Kiev en una visita sorpresa el jueves y dijo a Reuters que esperaba enviar un nuevo programa de préstamos por valor de US$8.100 millones a la junta del FMI para su aprobación en las próximas semanas (Reuters)

* España lanzará un fondo soberano para prolongar los estímulos procedentes de los fondos de la UE que están por expirar (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Amadeus IT Group – Dividendo de 0,5300 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Erik Thedéen, gobernador del Riksbank, pronuncia un discurso centrado en la evolución del consumo privado. (0730 GMT)

* Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, participa en la Reunión del Grupo de Bellagio 2026 en el Banco de Inglaterra. (1000 GMT)

* Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, habla sobre las perspectivas de la economía y la política monetaria ante el foro económico Outlook '26 de Nueva Inglaterra, en Foxborough, Massachusetts, EEUU. (1600 GMT)

* Philip Jefferson, vicepresidente de la Reserva Federal, interviene sobre las perspectivas económicas y la implementación de la política monetaria ante el American Institute for Economic Research, el Shadow Open Market Committee y la conferencia de la Universidad Atlántica de Florida, en Boca Ratón, Florida, EEUU. (2030 GMT)

OTROS EVENTOS

* Elina Valtonen, ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, se reúne con Kęstutis Budrys, ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, en Vilna.

* Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, y su homóloga austríaca, Beate Meinl-Reisinger, ofrecen declaraciones a la prensa en Berlín. (1430 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – IPC final mensual, dic: previsto 0,0%; Anterior 0,0%.

* 0800 Alemania – IPC final interanual, dic: previsto 1,8%; Anterior 1,8%.

* 0800 Alemania – IPC armonizado final mensual, dic: previsto 0,2%; Anterior 0,2%.

* 0800 Alemania – IPC armonizado final interanual, dic: previsto 2,0%; Anterior 2,0%.

* 1515 EEUU – Producción industrial mensual, dic: previsto 0,1%; Anterior 0,2%.

* 1515 EEUU – Utilización de capacidad desestacionalizado, dic: previsto 76,0%; Anterior 76,0%.

* 1515 EEUU – Producción manufacturera mensual, dic: previsto -0,2%; Anterior 0,0%.

* 1600 EEUU – Índice de mercado de vivienda NAHB, ene: previsto 40,0; Anterior 39,0.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 17 puntos, hasta los 6049, los futuros del FTSE perdían 5 puntos, hasta los 10.241, y los futuros del DAX alemán caían 82 puntos, hasta los 25.420, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas avanzaban ante el repunte del auge de la inteligencia artificial, mientras que el dólar se mantenía cerca de su máximo de seis semanas, después de que los optimistas datos económicos de EEUU llevaran a los operadores a recortar sus apuestas sobre recortes de tipos en ese país.

* Los precios del petróleo descendían, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, mientras la preocupación sobre los riesgos de suministro se atenuó tras disiparse la probabilidad de un ataque estadounidense contra Irán.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)