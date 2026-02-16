Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

16 feb (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Repsol nombra un nuevo director global de trading (Reuters)

* Jefferies sube ACS de "mantener" a "comprar" y aumenta su precio objetivo de 53,1 a 116 euros (Reuters)

* Elías se libera del veto de la banca para vender OHLA (El Economista)

* Mapfre reorganiza los seguros de caución en Latinoamérica y se los cede a Solunion (El Economista)

* Airtificial firma dos contratos de fabricación por un valor aproximado de 3 millones de euros (Reuters)

* Plenium aprovecha el apetito por la eólica y pone a la venta una cartera de 350MW (El Economista)

* Santander Mapfre entra en beneficios después de 5 años (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se comprometió a profundizar la cooperación con Europa Central al iniciar un viaje a Eslovaquia y Hungría, cuyos líderes conservadores mantienen una estrecha relación con el presidente Donald Trump (Reuters)

* Irán busca un acuerdo nuclear con Estados Unidos que reporte beneficios económicos a ambas partes, según dijo un diplomático iraní, pocos días antes de la segunda ronda de negociaciones entre Teherán y Washington (Reuters)

* Ucrania ha acordado nuevos paquetes de ayuda energética y militar con sus aliados europeos antes del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero, según dijo el presidente Volodímir Zelenski (Reuters)

* La economía japonesa volvió a crecer tímidamente en el cuarto trimestre, muy por debajo de las expectativas del mercado, en una prueba clave para el Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi, mientras las presiones del coste de la vida lastran la confianza y la demanda interna (Reuters)

*AGENDA*

MERCADOS

* Cierre por festivo en las bolsas de Estados Unidos, Shenzhen y Shanghái.

OTROS EVENTOS

* Reunión del Eurogrupo.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove mensual, feb: anterior 2,8%.

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove interanual, feb: anterior 0,5%.

* 1100 Eurozona – Producción industrial mensual, dic: previsto -1,4%; anterior 0,7%.

* 1100 Eurozona – Producción industrial interanual, dic: previsto 1,3%; anterior 2,5%.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 2 puntos, hasta los 6001, los futuros del FTSE sumaban 22,5 puntos, hasta los 10.427 y los futuros del DAX alemán ganaban 25 puntos, hasta los 24.984, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas consolidaban discretamente los fuertes avances recientes, en un momento en que la festividad del Año Nuevo Lunar provocaba un volumen de operaciones reducido, mientras que los pésimos datos económicos de Japón restaban algo de impulso a ese mercado en auge.

* El petróleo cotizaba sin apenas cambios, mientras los inversores sopesaban las implicaciones para el mercado de las próximas conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a reducir la tensión, en un contexto de previsibles aumentos del suministro de la OPEP+.

