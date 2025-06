Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

16 jun (Reuters) - *EMPRESAS* * Telefónica vende su filial en Ecuador por US$380 millones de dólares (Reuters) * Navantia, Airbus e Indra se lanzan a por los 15.000 millones en Defensa (Expansión) * Endesa e Iberdrola piden por carta al Gobierno extender la vida útil de las nucleares (La Vanguardia) * La francesa BPCE acuerda la compra del portugués Novo Banco, también pretendido por Caixabank (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * Misiles iraníes alcanzaron la ciudad israelí de Tel Aviv y la ciudad portuaria de Haifa en un ataque a primera hora de la mañana, destruyendo viviendas y alimentando la preocupación entre los líderes mundiales en la reunión del G7 de esta semana de que la batalla entre los dos viejos enemigos podría conducir a un conflicto regional más amplio (Reuters) * El presidente Donald Trump vetó en los últimos días un plan israelí para asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, según dijeron el domingo a Reuters dos funcionarios estadounidenses (Reuters) * Los líderes del G7 se reúnen en las Montañas Rocosas canadienses y se espera que el conflicto entre Israel e Irán ocupe un lugar destacado en la agenda, mientras que el país anfitrión, Canadá, se esfuerza por evitar enfrentamientos con el presidente Donald Trump (Reuters) * El crecimiento de la producción de las fábricas chinas alcanzó su nivel más bajo en seis meses en mayo, mientras que las ventas minoristas cobraron impulso, ofreciendo un alivio temporal a la segunda mayor economía del mundo en el marco de una frágil tregua en su guerra comercial con Estados Unidos (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Atresmedia Corp - Dividendo de 0,4700 euros por acción. Fecha de descuento. * Cellnex - Dividendo de 0,0167 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Discurso de apertura del miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Piero Cipollone, en la reunión Osservatorio Banca Impresa 2030. (1030 GMT) * Reunión de banqueros para la Frankfurt Euro Finance Summit. Participarán, entre otros, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y el CEO de Deutsche Börse, Stephan Leithner. * El Banco de Japón celebra reunión de política monetaria. (Hasta el 17 de junio) OTROS EVENTOS * El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, celebra un evento de dos días con mesas redondas en su residencia de verano en Naantali, Finlandia. Entre los ponentes se encuentran el presidente de Letonia, el presidente de Estonia, el primer ministro de Kenia, el ministro de Exteriores de Costa Rica, el ministro de Exteriores de Benín, y el viceministro de Exteriores de Tailandia. (Hasta el 17 de junio) * Los ministros de Energía y Medio Ambiente de la UE se reúnen en Luxemburgo. (Hasta el 17 de junio) * Los ministros de Energía y Medio Ambiente de la UE se reúnen en Luxemburgo. Los precios del petróleo se mostraban volátiles, tras subir un 7%, en un momento en que los nuevos ataques de Israel e Irán durante el fin de semana aumentaron la preocupación de que la batalla pudiera extenderse por toda la región e interrumpir significativamente las exportaciones de petróleo de Medio Oriente. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)