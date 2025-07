Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

16 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * El BBVA trabaja para iniciar la integración del Sabadell tras el verano (El País) * Inditex reabrirá la marca Lefties en Francia para hacer frente a Shein (Reuters) * Inditex mantiene su plan de expansión en EEUU pese a los “tiempos complejos” (El País); Inditex mantendrá su crecimiento en EEUU y abrirá en Irak en octubre (El Economista) * Moncloa desbloquea la venta de Talgo a Sidenor con la entrada de la SEPI (El Economista) * Panamá contratará a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP por hasta US$6,5 millones en el arbitraje con Sacyr (Reuters) * Portugal espera que grandes aerolíneas extracomunitarias también se interesen por TAP (Reuters) * Luanvi, la empresa que vestía a equipos de fútbol y baloncesto, entra en concurso de acreedores (Cinco Días) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que impondría un arancel del 19% a los bienes procedentes de Indonesia en virtud de un nuevo acuerdo con el país del sudeste asiático y que se avecinaban más acuerdos, al tiempo que ofreció nuevos detalles sobre los aranceles previstos para los productos farmacéuticos (Reuters) * Los precios al consumo en Estados Unidos anotaron en junio su mayor aumento en cinco meses, en un contexto de encarecimiento de algunos bienes, lo que sugiere que los aranceles están empezando a tener un impacto en la inflación y podrían mantener a la Reserva Federal en compás de espera hasta septiembre (Reuters) * Las perspectivas para la salud empresarial europea se han deteriorado, según mostraron el martes las últimas previsiones de beneficios, ya que los últimos comentarios arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, crearon más incertidumbre para las empresas (Reuters) * La ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, se comprometió el martes a suavizar aún más la regulación y anunció medidas para impulsar el sector financiero, entre ellas la reforma de los requisitos para que los bancos separen las actividades bancarias minoristas de las de inversión y un plan para que más ahorradores inviertan en acciones (Reuters) *AGENDA* * Puig Brands publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Michael Barr, gobernador de la Reserva Federal, habla sobre "Regulación financiera" ante la Brookings Institution, en Washington D.C. (1400 GMT) * Nathanaël Benjamin, director ejecutivo de Estrategia de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en el Instituto de Política Económica y Monetaria del OMFIF, "Llevar la liquidez donde se necesita", en Londres. * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia un discurso ante la Serie de Oradores Distinguidos de la Asociación de Economía Empresarial de Nueva York (NYABE). (2230 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, habla sobre "Desarrollo Comunitario" en el Desayuno de Negocios de Celebración del 20º Aniversario de la Universidad Corporativa del Cuyahoga County Community College, en Warrensville Heights, Ohio. (1315 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla ante la Cámara y la Agencia de Desarrollo Económico del Condado de Carroll. * La Reserva Federal publica el Libro Beige. (1800 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reúne con dirigentes de Mauritania para discutir sobre migración, entre otros asuntos, en Nuakchot. * La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita Islandia y se reúne con la primera ministra islandesa, Kristrun Frostadottir. (Hasta el 18 de julio) * El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, y su homólogo francés, Éric Lombard, ofrecen una rueda de prensa conjunta tras reunirse en Genshagen, a las afueras de Berlín. (1200 GMT) * Los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia, Lituania y Ucrania se reúnen en Lublin para debatir sobre la seguridad y la cooperación regionales. (1130 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior al /Region Poll Time 08: United GBCPXM Core CPI MM Jun 0,2% 0,2% 00 Kingdom =ECI 08: United GBCPXY Core CPI YY Jun 3,5% 3,5% 00 Kingdom =ECI 08: United GBHICM CPI MM Jun 0,2% 0,2% 00 Kingdom =ECI 08: United GBHICY CPI YY Jun 3,4% 3,4% 00 Kingdom =ECI 08: United GBRPIM RPI MM Jun 0,3% 0,2% 00 Kingdom =ECI 08: United GBRPI= RPI YY Jun 4,3% 4,3% 00 Kingdom ECI 08: United GBRPIX RPI-X (Retail Jun 0,2% 00 Kingdom =ECI Prices) MM 08: United GBRPIY RPIX YY Jun 4,1% 00 Kingdom =ECI 08: United GBRPIN RPI Index Jun 402,9 00 Kingdom =ECI 08: United GBCPSM CPI Services MM Jun -0,1% 00 Kingdom =ECI 08: United GBCPSA CPI Services YY Jun 4,6% 4,7% 00 Kingdom =ECI 11: Euro EUTBAL Eurostat Trade May 13,0B 9,9B 00 Zone =ECI NSA, Eur 11: Euro EUTBSA Total Trade May 14,00 00 Zone =ECI Balance SA B 13: United USMGA= MBA Mortgage 11 9,4% 00 States ECI Applications Jul, w/e 13: United USMGM= Mortgage Market 11 281,6 00 States ECI Index Jul, w/e 13: United USMGPI MBA Purchase 11 180,9 00 States =ECI Index Jul, w/e 13: United USMGR= Mortgage 11 829,3 00 States ECI Refinance Index Jul, w/e 13: United USMG=E MBA 30-Yr 11 6,77% 00 States CI Mortgage Rate Jul, w/e 14: United USPPM= PPI Machine Jun 189,4 30 States ECI Manuf'ing 14: United USPPFY PPI Final Jun 2,5% 2,6% 30 States =ECI Demand YY 14: United USPPFD PPI Final Jun 0,2% 0,1% 30 States =ECI Demand MM 14: United USPPEY PPI Jun 2,7% 3,0% 30 States =ECI exFood/Energy YY 14: United USPPIE PPI Jun 0,2% 0,1% 30 States =ECI exFood/Energy MM 14: United USPPTY PPI ex Jun 2,7% 30 States =ECI Food/Energy/Tr YY 14: United USPPET PPI ex Jun 0,1% 30 States =ECI Food/Energy/Tr MM 15: United USIP=E Industrial Jun 0,1% -0,2% 15 States CI Production MM 15: United USCAPU Capacity Jun 77,4% 77,4% 15 States =ECI Utilization SA 15: United USFOUT Manuf Output MM Jun 0,0% 0,1% 15 States =ECI 16: United USOILC EIA Wkly Crude 11 -1,63 7,070 30 States =ECI Stk Jul, 7M M w/e 16: United USOILD EIA Wkly Dist. 30 States =ECI 11 0,675 -0,82 30 States =ECI Stk Jul, M 5M w/e 16: United USOILG EIA Wkly Gsln 11 -0,69 -2,65 30 States =ECI Stk Jul, 4M 8M w/e 16: United USOIRU EIA Wkly Refn 11 0,0% -0,2% 30 States =ECI Util Jul, w/e *Mercados financieros* * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 7 puntos, hasta los 5365, los futuros del FTSE sumaban 4 puntos, hasta los 8948,5, los futuros del DAX alemán caían 63 puntos, hasta los 24.116, a las 0430 GMT. * Los mercados bursátiles de Asia se veían presionados, mientras que el dólar alcanzaba su nivel más alto frente al yen desde principios de abril, después de que la inflación estadounidense indicara que los aranceles están presionando al alza los precios y frenando las expectativas de relajación de la política de la Reserva Federal. * Los precios del petróleo subían, impulsados por las expectativas de una firme demanda estival en los dos mayores consumidores del mundo, Estados Unidos y China, aunque las ganancias se veían limitadas por la cautela de los analistas sobre la economía en general. 