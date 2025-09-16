Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

16 sep (Reuters) -

* Caixabank aprueba la emisión de preferentes perpetuas por valor de 500 millones de euros (Reuters)

* Josep Oliu, presidente de Sabadell: “Con la oferta actual, lo más probable es que la opa no llegue al 50% ni al 30%" (entrevista en Cinco Días)

* Indra aumenta su tamaño para lograr más negocio en Defensa (Expansión)

* El bloqueo de las redes eléctricas dispara la especulación (Cinco Días)

* La gala Arverne ficha a ACS para una mina de litio de 1900 millones (Expansión)

* Elecnor gana en consorcio un contrato de 1770 millones de euros para electrificar el ferrocarril Báltico (Reuters)

* Asterion bate todo los récords en el capital riesgo y levanta 3400 millones (Expansión, Cinco Días, El Economista)

* Alphabet, matriz de Google, alcanza una capitalización bursátil de 3 billones de dólares (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Representantes estadounidenses y chinos anunciaron el lunes que han alcanzado un acuerdo marco para transferir la propiedad de la aplicación de vídeos cortos TikTok a manos estadounidenses, lo que se confirmará en una llamada telefónica el viernes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping (Reuters)

* Un tribunal de apelación estadounidense rechazó el lunes la solicitud de Donald Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, la primera vez que un presidente emprende una acción de este tipo desde la fundación del banco central en 1913, en un nuevo episodio de una batalla legal que amenaza la independencia de la Fed (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* Intervención del miembro del consejo del BCE y gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en un acto en Madrid.

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank. (0700 GMT)

* La Reserva Federal de EEUU publica la producción industrial de agosto. (1315 GMT)

* Inicio de la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU sobre los tipos de interés. (Hasta el 17 de septiembre)

OTROS EVENTOS

* El presidente de EEUU, Donald Trump, visita Reino Unido. (Hasta el 19 de septiembre)

* El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe a su homólogo polaco, Karol Nawrocki, en el Palacio Bellevue de Berlín. (0700 GMT)

* El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, realiza una visita de Estado a Letonia. Conferencia de prensa conjunta con el presidente letón, Edgars Rinkevics, en Riga. (Hasta el 17 de septiembre)

* Reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE en Bruselas.

* Elecciones a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de Malaui.

DATOS MACROECONÓMICOS

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 1 punto, hasta los 5441, los futuros del FTSE sumaban 7 puntos, hasta los 9288,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 9 puntos, hasta los 23.754, a las 0430 GMT.

* Las bolsas asiáticas subían mientras el dólar se debilitaba, en un momento en que los inversores apostaban por que la Reserva Federal de EEUU reanudaría su ciclo de flexibilización esta semana y podría dejar la puerta abierta a nuevas bajadas de tipos.

* Los precios del petróleo avanzaban ligeramente tras el repunte de la sesión anterior, mientras que los agentes del mercado contemplaban una posible interrupción del suministro procedente de Rusia tras los ataques con drones ucranianos contra sus refinerías.

*LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL*

Ibex
FTSE
Eurofirst 300
Nikkei
Dow Jones
Nasdaq
Euro vs dólar
Dólar vs yen
Crudo brent
Rentabilidad bono español 10 años
Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)