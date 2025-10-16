Buenos días en los mercados: informe de preapertura

16 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* Iberdrola venderá el 49% de un parque eólico valorado en US$5000 millones (Cinco Días)

* Telefónica logra la mejor portabilidad de su historia en el tercer trimestre (Expansión)

* Orange sube su apuesta y ofrece a KKR y Cinven hasta US$4800 millones por el 50% de MasOrange (El Confidencial)

* Las aerolíneas exigen a Aena que baje las tasas hasta 2031 (Expansión)

* Sacyr y Cox pugnan por una desaladora de US$300 millones (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Altos responsables estadounidenses denunciaron el miércoles la importante ampliación de los controles a la exportación de tierras raras por parte de China como una amenaza para las cadenas de suministro mundiales, pero afirmaron que Pekín aún podría cambiar de rumbo y evitar medidas de Washington que supongan una desvinculación de la segunda mayor economía del mundo (Reuters)

* El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, probablemente sobrevivirá a dos mociones de censura en el Parlamento el jueves después de ofrecer suspender la histórica reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron para ganar el apoyo de la izquierda (Reuters)

* Una jueza federal de California ordenó el miércoles al Gobierno de Estados Unidos que detenga los despidos masivos de trabajadores federales durante el cierre parcial de la Administración, mientras estudia las alegaciones de los sindicatos de que los recortes de empleo son ilegales (Reuters)

* La Comisión Europea y el Gobierno español rechazaron el miércoles la nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles más elevados a España por su negativa a cumplir la propuesta estadounidense de gasto en defensa para la OTAN (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del miembro del consejo del BCE, Piero Cipollone, en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, EEUU. (Hasta el 17 de octubre)

* El vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, pronuncia un discurso en la reunión anual de las cooperativas de crédito.

* Naoki Tamura, miembro del consejo del Banco de Japón, pronuncia un discurso y ofrece una rueda de prensa en Naha, Okinawa. (0130 GMT)

* Discurso de apertura del miembro del Consejo de Supervisión del BCE, Pedro Machado, en la Conferencia del MUS (Mecanismo Único de Supervisión) sobre Digitalización. (0805 GMT)

* Participación de Sharon Donnery, del BCE, en la mesa redonda "Banca central y supervisión en un mundo geopolíticamente fragmentado: Riesgos, respuestas y cooperación". (1145 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Mantener el optimismo sobre el horizonte" en un evento virtual de la Cámara de Comercio del Condado de Aiken.

(1200 GMT) * Christopher Waller, miembro del consejo de la Reserva Federal, habla sobre las perspectivas económicas. (1300 GMT) * Michael Barr, miembro del consejo de la Reserva Federal, habla sobre las "stablecoins". (1300 GMT) * Stephen Miran, miembro del consejo de la Reserva Federal, participa en una conversación en la reunión anual de miembros del Instituto de Finanzas Internacionales de 2025. (1300 GMT) * La vicepresidenta de la Reserva Federal, Michelle Bowman, interviene de forma virtual en la Conferencia de Investigación sobre Pruebas de Estrés de la Reserva Federal 2025. (1400 GMT) * Participación del miembro del consejo del BCE, Philip Lane, en el panel "Contracorrientes monetarias: Repensando los marcos en medio de la fragmentación comercial y política" en la Reunión Anual de Miembros del IIF 2025. (1545 GMT) * Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el Debate sobre la Economía Mundial del FMI: "Diseñando políticas económicas frente al cambio disruptivo". (1600 GMT) * Rueda de prensa de los copresidentes de los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20 al término de sus reuniones de dos días. (1600 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Mantener el optimismo sobre el horizonte" ante la Asociación de Economía Empresarial de Richmond. (1645 GMT) * Charla con Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, en el Peterson Institute for International Economics. (1730 GMT) * Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participa en el panel "Contracorrientes monetarias: Repensando los marcos en medio de la fragmentación comercial y política" en la Reunión Anual de Miembros del IIF de 2025. (1745 GMT) * Stephen Miran, miembro del consejo de la Reserva Federal, participa en una conversación en la Cumbre de Economía Mundial de Otoño 2025 de Semafor. (2015 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre "Mantener el optimismo sobre el horizonte" ante la Asociación de Gestión de Riesgos de Richmond. (2030 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, participa en un encuentro con ciudadanos. (2200 GMT) OTROS EVENTOS * La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, visita China (hasta el 17 de octubre). * La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, visita China (hasta el 17 de octubre). * Los copresidentes de los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20 ofrecerán una conferencia de prensa al término de sus reuniones de dos días en el marco de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. (1600 GMT) * Los ministros de Energía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) celebran una serie de reuniones sobre cooperación energética regional.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, visita Europa para reunirse con el papa León XIV, líderes europeos y responsables de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country/Re RIC Indicator Per Reuter Prior al gion Name iod s Poll Time 08: United GBGD3M=EC GDP Est Aug 0.3% 0.2% 00 Kingdom I 3M/3M 08: United GBGDMM=EC GDP Aug 0.1% 0.0% 00 Kingdom I Estimate MM 08: United GBGDMY=EC GDP Aug 1.3% 1.4% 00 Kingdom I Estimate YY 08: United GBSVCM=EC Services Aug 0.1% 0.1% 00 Kingdom I MM 08: United GBSVCY=EC Services Aug 1.6% 1.5% 00 Kingdom I YY 08: United GBIP=ECI Industrial Aug 0.1% -0.9% 00 Kingdom Output MM 08: United GBIPY=ECI Industrial Aug -0.7% 0.1% 00 Kingdom Output YY 08: United GBMFG=ECI Manufactur Aug 0.2% -1.3% 00 Kingdom ing Output MM 08: United GBMFGY=EC Manufactur Aug -1.0% 0.2% 00 Kingdom I ing Output YY 08: United GBCONM=EC Constructi Aug 0.0% 0.2% 00 Kingdom I on O/P Vol MM 08: United GBCONY=EC Constructi Aug 1.7% 2.4% 00 Kingdom I on O/P Vol YY 08: United GBTBAL=EC Goods Aug -21.90 -22.24 00 Kingdom I Trade 0B 4B Balance GBP 08: United GBNEUT=EC Goods Aug -10.15 00 Kingdom I Trade Bal.

8B

Non-EU

11: Euro Zone EUTBAL=EC Eurostat Ago 12.4B

00 I Trade NSA,

Eur

11: Euro Zone EUTBSA=EC Total Ago 5.30B

00 I Trade

Balance SA

14: United USPFDB=EC Philly Fed Oct 8.5 23.2

30 States I Business

Indx

14: United USPPM=ECI PPI Sep 191.6

30 States Machine

Manuf'ing

14: United USPPFY=EC PPI Final Sep 2.7 2.6%

30 States I Demand YY

14: United USPPFD=EC PPI Final Sep 0.3% -0.1%

30 States I Demand MM

14: United USPPEY=EC PPI Sep 2.7% 2.8%

30 States I exFood/Ene

rgy YY

14: United USPPIE=EC PPI Sep 0.2% -0.1%

30 States I exFood/Ene

rgy MM

14: United USPPTY=EC PPI ex Sep 2.8%

30 States I Food/Energ

y/Tr YY

14: United USPPET=EC PPI ex Sep 0.3%

30 States I Food/Energ

y/Tr MM

14: United USRSL=ECI Retail Sep 0.4% 0.6%

30 States Sales MM

14: United USRSLA=EC Retail Sep 0.3% 0.7%

30 States I Sales

Ex-Autos

MM

14: United USRSLG=EC Retail Ex Sep 0.7%

30 States I Gas/Autos

14: United USRLCO=EC Retail Sep 0.3% 0.7%

30 States I Control

16: United USBINV=EC Business Ago 0.1% 0.2%

00 States I Inventorie

s MM

16: United USNAHB=EC NAHB Oct 33 32

00 States I Housing

Market

Indx

16: United USOILN=EC EIA-Nat 6

30 States I Gas Chg Oct

Bcf ,

w/e

16: United USNGIF=EC Nat 6

30 States I Gas-EIA Oct

Implied ,

Flow w/e

17: United US4WAT=EC 4W Bill 16

30 States I Auc - TA Oct

17: United US4WAH=EC 4W Bill 16

30 States I Auc - HR Oct

17: United US4WAB=EC 4W Bill 16

30 States I Auc - BTC Oct

17: United US4WAA=EC 4W Bill 16

30 States I Auc - HAP Oct

18: United USOILC=EC EIA Wkly 6 0.233 3.715M

00 States I Crude Stk Oct

,

w/e

18: United USOILD=EC EIA Wkly 6 -1.616 -2.018

00 States I Dist.

Stk Oct M M , w/e 18: United USOILG=EC EIA Wkly 6 -0.838 -1.601 00 States I Gsln Stk Oct M M , w/e 18: United USOIRU=EC EIA Wkly 6 -0.1% 1.0% 00 States I Refn Util Oct , w/e *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 24 puntos, hasta los 5602, los del FTSE cedían 22 unidades, hasta los 9449,5 y los del DAX alemán caían 80 puntos, hasta los 24.244 a las 0430 GMT. * Las acciones subían en la mayor parte de Asia, con el sector de los chips al alza tras el fuerte repunte de sus homólogas estadounidenses en la víspera. * Los precios del petróleo avanzaban alrededor de 1% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que el primer ministro de India, Narendra Modi, se había comprometido a que su país dejaría de comprar petróleo a Rusia, que le suministra alrededor de un tercio de sus importaciones. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)