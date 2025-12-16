Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

( )

16 dic (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Telefónica reduce la afectación del ERE por debajo de los 5.000 trabajadores (El País)

* Telefónica renueva su dirección financiera para acelerar su plan estratégico (El Economista)

* Acciona completa la venta masiva de renovables para cumplir con las agencias de ‘rating’ (Cinco Días)

* BBVA libera 1.600 millones con la simplificación de procesos regulatorios (Expansión)

* Iberdrola venderá a Edison Next una cartera de activos de gas para tratamiento de purines en España (Reuters)

* BBVA nombrará a Daniel Calvo como responsable de banca corporativa e inversión en Reino Unido (Bloomberg News)

* La CNMV suspenderá la cotización de las acciones de Catalana Occidente a partir del 16 de diciembre (Reuters)

* El ICO inyectará 100 M más junto a la SEPI, Sidenor y el Gobierno vasco para salvar Talgo (El Confidencial)

* Prim pagará un dividendo a cuenta de 0,13 euros brutos por acción el 23 de diciembre (Reuters)

* Prim nombra a Ignacio Prim Martínez como consejero ejecutivo (Reuters)

* CIE Automotive pagará un dividendo neto de 0,38 euros por acción el 7 de enero (Reuters)

* Plus Ultra negocia la entrada de un socio industrial para asegurar su expansión por Latinoamérica (El Economista)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Nasdaq, una de las bolsas más grandes del mundo y donde cotizan empresas tecnológicas como Nvidia, Apple y Amazon, tiene previsto presentar la documentación necesaria ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para poner en marcha la negociación de acciones las 24 horas del día, con el fin de aprovechar la demanda mundial de valores estadounidenses (Reuters)

* Economistas prevén una recuperación del crecimiento del empleo en Estados Unidos en noviembre tras el descenso previsto en las nóminas no agrícolas en octubre después de los recortes presupuestarios de la Administración federal, lo que sigue siendo coherente con un mercado laboral en gradual debilitamiento (Reuters)

* Estados Unidos ha ofrecido proporcionar garantías de seguridad al estilo de la OTAN a Kiev, mientras que los negociadores estadounidenses y europeos informaron el lunes de avances en las conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, pero sigue sin alcanzarse un acuerdo sobre concesiones territoriales (Reuters)

* La Comisión Europea está dispuesta a dar marcha atrás en la prohibición de la UE de nuevos coches con motor de combustión a partir de 2035, permitiendo hasta un 10% de vehículos no eléctricos tras la intensa presión de Alemania, Italia y el sector automovilístico europeo (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Telefónica – Dividendo de 0,1500 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El miembro del Comité Ejecutivo del BCE Pedro Machado pronuncia un discurso de apertura en el 7º Foro bianual del Banco de Portugal sobre regulación y asuntos europeos B20 (1330 GMT).

* El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, pronuncia un discurso ante la Cámara de Comercio del Área Metropolitana de Montreal (1800 GMT).

OTROS EVENTOS

* El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el ministro de Defensa, Antti Hakkanen, asisten en Texas, EEUU, a la presentación del primer caza F-35 encargado por Finlandia a Lockheed Martin.

* Cumbre del Flanco Oriental convocada por el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, con participación de líderes de siete Estados miembros de la UE.

* Reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – Tasa de desempleo según OIT, oct 2025: Previsto 5,1%; Anterior 5,0%.

* 0800 Reino Unido – Variación en el empleo, oct 2025: Previsto -68,0; Anterior -22,0.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio semanal 3M interanual, oct 2025: Previsto 4,4%; Anterior 4,8%.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio (sin bonus), oct 2025: Previsto 4,5%; Anterior 4,6%.

* 0800 Reino Unido – Variación empleos HMRC, nov 2025: Anterior -32,0.

* 0800 Reino Unido – Variación solicitudes de desempleo del Reino Unido, nov 2025: Anterior 29,0.

* 0915 Francia – PMI manufacturero avance HCOB, dic 2025: Previsto 48,0; Anterior 47,8.

* 0915 Francia – PMI servicios avance HCOB, dic 2025: Previsto 51,2; Anterior 51,4.

* 0915 Francia – PMI compuesto avance HCOB, dic 2025: Anterior 50,4.

* 0930 Alemania – PMI manufacturero avance HCOB, dic 2025: Previsto 48,5; Anterior 48,2.

* 0930 Alemania – PMI servicios avance HCOB, dic 2025: Previsto 53,0; Anterior 53,1.

* 0930 Alemania – PMI compuesto avance HCOB, dic 2025: Previsto 52,5; Anterior 52,4.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero avance HCOB, dic 2025: Previsto 49,9; Anterior 49,6.

* 1000 Eurozona – PMI servicios avance HCOB, dic 2025: Previsto 53,3; Anterior 53,6.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto avance HCOB, dic 2025: Previsto 53,0; Anterior 52,8.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto avance, dic 2025: Previsto 51,4; Anterior 51,2.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero avance, dic 2025: Previsto 50,4; Anterior 50,2.

* 1030 Reino Unido – PMI servicios avance, dic 2025: Previsto 51,5; Anterior 51,3.

* 1100 Eurozona – Comercio Eurostat sin desestacionalizar, EUR, oct 2025: Anterior 19,4.

* 1100 Eurozona – Balanza comercial total ajustada, oct 2025: Anterior 18,7.

* 1100 Alemania – Sentimiento económico ZEW, dic 2025: Previsto 38,5; Anterior 38,5.

* 1100 Alemania – Condiciones actuales ZEW, dic 2025: Previsto -80,0; Anterior -78,7.

* 1430 Estados Unidos – Empleo no agrícola, nov 2025: Previsto 40,0; Anterior 119,0.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas privadas, nov 2025: Previsto 40,0; Anterior 97,0.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas manufactureras, nov 2025: Previsto -5,0; Anterior -6,0.

* 1430 Estados Unidos – Empleos Estado, nov 2025: Anterior 22,0.

* 1430 Estados Unidos – Tasa de desempleo, nov 2025: Previsto 4,4%; Anterior 4,4%.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio mensual, nov 2025: Previsto 0,3%; Anterior 0,2%.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio interanual, nov 2025: Previsto 3,6%; Anterior 3,8%.

* 1430 Estados Unidos – Horas promedio semanales trabajadas, nov 2025: Previsto 34,2; Anterior 34,2.

* 1430 Estados Unidos – Participación fuerza laboral, nov 2025: Anterior 62,4%.

* 1430 Estados Unidos – Subempleo U6, nov 2025: Anterior 8,0%.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual, oct 2025: Previsto 0,1%; Anterior 0,2%.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, oct 2025: Previsto 0,2%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, oct 2025: Anterior 0,1%.

* 1430 Estados Unidos – Control minorista, oct 2025: Previsto 0,4%; Anterior -0,1%.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 13 dic: Anterior 5,7%.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero avance S&P Global, dic 2025: Previsto 52,0; Anterior 52,2.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios avance S&P Global, dic 2025: Previsto 54,1; Anterior 54,1.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto avance S&P Global, dic 2025: Anterior 54,2.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual, sep 2025: Previsto 0,2%; Anterior 0,0%.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 32 puntos, hasta los 5.729, los futuros del FTSE perdían 37 puntos, hasta los 9.741, y los futuros del DAX alemán caían 168 puntos, hasta los 24.102, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas se desplomaban, mientras que el dólar se situaba cerca de sus mínimos de dos meses, mientras los inversores adoptaban una actitud cautelosa ante la publicación de una serie de datos estadounidenses, entre ellos el de empleo, que podrían ayudar a calibrar la trayectoria de la política de la Reserva Federal para el próximo año.

* Los precios del petróleo caían y ampliaban las pérdidas de la sesión anterior, mientras las perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania parecían fortalecerse, lo que aumentó las expectativas de una posible flexibilización de las sanciones.

