Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

17 feb (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Third Point compra una participación en Indra, según una fuente (Reuters)

* Ferrovial gana un contrato de 80 millones de libras para una planta de tratamiento de aguas residuales a través de una empresa conjunta en ‌Reino Unido (Reuters)

* Telefónica coloca a Enrique Goñi (Criteria) ‌en la presidencia ⁠de su negocio de 'startups' (El Confidencial)

* Naturgy prepara su salto al negocio de los centros de datos con redes, gas y renovables (El Confidencial)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones indirectas en Ginebra este martes con el objetivo de resolver su prolongada disputa nuclear, sin que haya ​indicios claros ⁠de compromiso, mientras Washington concentra ⁠fuerzas militares en la región (Reuters)

* Representantes de Ucrania y Rusia se reunirán en Ginebra el martes y el miércoles para una nueva ronda de conversaciones ​de paz mediadas por Estados Unidos que, según el Kremlin, probablemente se centrarán en el territorio, el principal punto de desacuerdo (Reuters)

* El presidente Volodímir Zelenski ‌afirmó el lunes que, según los servicios de inteligencia ucranianos, se avecinan más ataques rusos contra objetivos ​energéticos y que dichos ataques dificultan aún más alcanzar un acuerdo ​para poner fin a una guerra que ya dura casi cuatro años (Reuters)

* El presidente estadounidense, Donald Trump, está comprometido con el éxito del primer ministro húngaro Viktor Orbán porque su liderazgo y su buena relación con Trump son cruciales para los intereses de Estados Unidos, afirmó el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien ofreció un firme respaldo al líder nacionalista, que se enfrenta a unas difíciles elecciones en abril (Reuters)

*AGENDA*

MERCADOS

* Cierre por festivo en bolsas de Shenzhen y Shanghái

EMPRESAS

* Enagás publica resultados anuales y previsiones para 2026 antes de ​la apertura del mercado

BANCOS CENTRALES

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en la reunión del Ecofin en Bruselas

* José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, interviene en el VI Observatorio de las Finanzas, organizado por El Español. (0930 ⁠GMT)

* Michael S. Barr, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, habla sobre "Inteligencia artificial y el mercado laboral" ante la Asociación de Economistas de Empresa de Nueva York (NYABE). (1745 GMT)

* Mary Daly, ‌presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, habla sobre IA y la economía y participa en una conversación moderada en un foro económico coorganizado por Silicon Valley Leadership Group y la Universidad Estatal de San José. (1930 GMT)

OTROS EVENTOS

* Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego, se reúne con Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos

* Emmanuel Macron, presidente de Francia, visita India. (Hasta el 19 de febrero)

* Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – IPC final mensual, ene: previsto 0,1%; Anterior 0,1%

* 0800 Alemania – IPC final interanual, ene: previsto 2,1%; Anterior 2,1%

* 0800 Alemania – IPC (norma UE) final interanual , ene: previsto 2,1%; Anterior 2,1%

* 0800 Alemania – IPC (norma UE) final ‌mensual, ene: previsto -0,1%; Anterior -0,1%

* 0800 Reino Unido – Variación solicitudes de desempleo del Reino Unido, ene: anterior 17.900

* 0800 Reino Unido – Tasa de desempleo según OIT , dic: previsto 5,1%; Anterior 5,1%

* ⁠0800 Reino Unido – Variación en el empleo, dic: previsto 94.000; Anterior 82.000

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio semanal 3M interanual , dic: previsto 4,6%; Anterior 4,7%

* ‌0800 Reino Unido – Salarios promedio (sin bonus) , dic: previsto 4,2%; Anterior 4,5%

* 0800 Reino Unido – Variación empleos HMRC, ene: anterior -43.000

* 1100 Alemania – Sentimiento económico ⁠ZEW, feb: previsto 65,0; Anterior 59,6

* 1100 Alemania – Condiciones actuales ZEW, feb: previsto -65,7; Anterior -72,7

* 1430 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Nueva ⁠York , feb: previsto 6,0; Anterior 7,7

* 1600 Estados Unidos – Tendencias de empleo, ene: anterior 104,27

* 1600 Estados Unidos – Índice de mercado de vivienda NAHB , feb: previsto 38,0; Anterior 37

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 27 puntos, un 0,45%, los del índice alemán DAX bajaban 118 puntos, un 0,47% y los del británico FTSE 100 bajaban 23 puntos, un 0,22% a las 0600 GMT

* Los mercados financieros asiáticos se mostraban cautelosos el martes en una jornada con poco volumen de ‌operaciones debido a festivos, mientras que los precios del petróleo registraban resultados dispares ​antes de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, que comenzarán el martes en Ginebra

* Los precios del petróleo Brent bajaban en las operaciones asiáticas del martes, mientras los inversores evaluaban los riesgos de interrupción del suministro después de que Irán realizara maniobras navales cerca del estrecho de Ormuz justo antes de las conversaciones nucleares con Estados Unidos, que se celebrarán el martes

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE ‌Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)