Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

*EMPRESAS* * Neinor lanza una opa por Aedas Homes; cuenta ya con la aceptación del 79% del fondo Castlelake (Reuters) * Talgo busca un socio industrial para evitar una sanción 'mortal' de la Renfe alemana antes de 2026 (El Confidencial) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * Israel e Irán se atacaron mutuamente por quinto día consecutivo, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los iraníes a evacuar Teherán, señalando el rechazo del país a un acuerdo para frenar el desarrollo de armas nucleares (Reuters) * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un acuerdo que rebaja formalmente algunos aranceles sobre las importaciones procedentes de Reino Unido, mientras los países siguen trabajando para alcanzar un acuerdo comercial formal (Reuters) * La Comisión Europea se dispone a proponer una prohibición de las importaciones de gas y gas natural licuado ruso en la UE para finales de 2027, utilizando medidas legales para garantizar que el plan no pueda ser bloqueado por Hungría y Eslovaquia (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Telefónica - Dividendo de 0,1500 euros por acción. Fecha de descuento. * Colonial - Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de descuento. * Acciona Energía - Dividendo de 0,44 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, habla con los periodistas después de que el banco central concluya su reunión de política monetaria. (0230 GMT) * Reunión de la Junta Ejecutiva del Riksbank, el banco central sueco. (0830 GMT) * El Riksbank celebra una reunión de política monetaria en la que la Junta Ejecutiva toma una decisión sobre la política monetaria, incluida el tipo de interés de referencia. (0700 GMT) * El Banco de Canadá presenta el resumen de las deliberaciones del Consejo de Gobierno para la decisión de política monetaria anunciada dos semanas antes. (1730 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU comienza su reunión de dos días sobre tipos de interés. (Hasta el 18 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 11:00 Germany DEZEWS=ECI ZEW Economic Sentiment Jun 35.0 25.2 11:00 Germany DEZEWC=ECI ZEW Current Conditions Jun -74.0 -82.0 14:30 United States USIMP=ECI Import Prices MM May -0.2% 0.1% 14:30 United States USEXP=ECI Export Prices MM May -0.1% 0.1% 14:30 United States USIPI=ECI Import Prices YY May 0.1% 14:30 United States USRSL=ECI Retail Sales MM May -0.7% 0.1% 14:30 United States USRSLA=ECI Retail Sales Ex-Autos MM May 0.1% 0.1% 14:30 United States USRSLG=ECI Retail Ex Gas/Autos May 0.2% 14:30 United States USRLCO=ECI Retail Control May 0.3% -0.2% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 14 Jun, w/e 4.7% 15:15 United States USIP=ECI Industrial Production MM May 0.1% 0.0% 15:15 United States USCAPU=ECI Capacity Utilization SA May 77.7% 77.7% 15:15 United States USFOUT=ECI Manuf Output MM May 0.1% -0.4% 16:00 United States USBINV=ECI Business Inventories MM Apr 0.0% 0.1% 16:00 United States USNAHB=ECI NAHB Housing Market Indx Jun 36 34 19:00 United States US0YTT=ECI 5Y TIPS Auc - TA 17 Jun 25.000.012.700 19:00 United States US0YTH=ECI 5Y TIPS Auc - HY 17 Jun 1.702% 19:00 United States US0YTB=ECI 5Y TIPS Auc - BTC 17 Jun 2.280 19:00 United States US0YTA=ECI 5Y TIPS Auc - HAP 17 Jun 10.410% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 9 Jun, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 9 Jun, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 9 Jun, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 9 Jun, w/e MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 34 puntos, hasta los 5301; los del FTSE, 50,5 puntos, hasta los 8828; y los del DAX alemán, 189 puntos, hasta los 23.508, a las 0430 GMT. * Las bolsas mundiales retrocedían y los precios del petróleo subían, mientras el conflicto entre Israel e Irán entraba en su quinto día, y el yen cotizaba al alza después de que el Banco de Japón decidiera ralentizar el ritmo de reducción de sus compras de bonos a partir de abril del año que viene. Los precios del petróleo subían por la preocupación de que el conflicto entre Irán e Israel se intensifique, aumentando el riesgo de nuevos disturbios y la posible interrupción del suministro de petróleo de la región de Oriente Medio. Precios en tiempo real: Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

