Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

*IAG afirma que invertirá en la portuguesa TAP y ampliará su centro en Lisboa (Reuters) *Puig aumenta un 8% sus ventas trimestrales (Reuters) *Sabadell dice que el Banco de España autoriza el periodo de renovación de sus programas de bonos garantizados (Reuters) *El regulador australiano ve probable que la compra de un proyecto por Acciona reduzca la competencia (Reuters) *Ensa y Naturgy, finalistas para trabajar en el desmantelamiento de Fukushima (El Economista) *Enrique López, CEO de Amper: "Podemos ser el 'alter ego' de Indra en la década de crecimiento sostenido previsto en defensa" (El Economista) *Wallapop sale a la venta y la coreana Naver plantea una oferta cercana a 600 millones (El País) *El catarí Al Thani renuncia a la venta de su participación en El Corte Inglés y mantiene su 5,5% (El Economista) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* *El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que no tiene previsto despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pero dejó abierta la posibilidad y renovó sus críticas al jefe del banco central por no bajar los tipos de interés (Reuters) *La Comisión Europea propuso el miércoles un presupuesto de la UE de dos billones de euros para el periodo 2028-2034, con un nuevo énfasis en la competitividad económica y la defensa, y planes para reformar el gasto tradicional en agricultura y desarrollo regional (Reuters) *Friedrich Merz emprende este jueves su primer viaje a Londres como canciller alemán para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y firmar un amplio tratado de amistad, como parte de un esfuerzo más amplio por restablecer las relaciones de la UE con Reino Unido (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS *Logista publica resultados antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES *La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una conversación moderada antes de la Cumbre Económica Rocky Mounty 2025, en Victor, Idaho, EEUU. (1645 GMT) *La gobernadora de la Reserva Federal Adriana Kugler habla sobre "Una visión del mercado de la vivienda y las perspectivas económicas de EEUU" antes del Simposio de la Red de Asociaciones para la Vivienda, en Washington DC, EEUU. (1400 GMT) *La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook habla sobre "Inteligencia Artificial e Innovación" ante el Instituto de Verano de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER): Economía Digital e Inteligencia Artificial. (1730 GMT) *El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller habla sobre las perspectivas económicas antes del foro Money Marketeers de la Universidad de Nueva York. (2230 GMT) OTROS EVENTOS * Reunión Ministerial de Finanzas y Bancos Centrales del G20, en KwaZulu-Natal, Sudáfrica. (Hasta el 18 de julio) DATOS MACROECONÓMICOS Loca Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior l /Region Time Poll 08:0 United GBCCU= Claimant Count Jun 33,1k 0 Kingdom ECI Unem Chng 08:0 United GBILOU ILO May 4,6% 4,6% 0 Kingdom =ECI Unemployment Rate 08:0 United GBEMP= Employment May 46k 89k 0 Kingdom ECI Change 08:0 United GBAVGW Avg Wk May 5,0% 5,3% 0 Kingdom =ECI Earnings 3M YY 08:0 United GBAVGX Avg Earnings May 4,9% 5,2% 0 Kingdom =ECI (Ex-Bonus) 08:0 United GBPYR= HMRC Payrolls Jun -109k 0 Kingdom ECI Change 11:0 Euro EUHIC= HICP Final MM Jun 0,3% 0,0% 0 Zone ECI 11:0 Euro EUHICY HICP Final YY Jun 2,0% 2,0% 0 Zone =ECI 11:0 Euro EUHIX= HICP-X F&E MM Jun 0,1% 0 Zone ECI 11:0 Euro EUHIXY HICP-X F&E Jun 2,4% 2,4% 0 Zone =ECI Final YY 11:0 Euro EUXTOB HICP-X Tobacco Jun -0,1% 0 Zone =ECI MM 11:0 Euro EUXTOY HICP-X Tobacco Jun 1,8% 0 Zone =ECI YY 11:0 Euro EUCPIX HICP-X F, E, Jun 0,4% 0,4% 0 Zone =ECI A, T Final MM 11:0 Euro EUCPXY HICP-X F,E,A&T Jun 2,3% 2,3% 0 Zone =ECI Final YY 14:3 United USIMP= Import Prices Jun 0,3% 0,0% 0 States ECI MM 14:3 United USEXP= Export Prices Jun 0,0% -0,9% 0 States ECI MM 14:3 United USIPI= Import Prices Jun 0,2% 0 States ECI YY 14:3 United USJOB= Initial 12 235k 227k 0 States ECI Jobless Clm Jul, w/e 14:3 United USJOBA Jobless Clm 12 235,50k 0 States =ECI 4Wk Avg Jul, w/e 14:3 United USJOBN Cont Jobless 5 Jul, 1,965 1,965M 0 States =ECI Clm w/e M 14:3 United USPFDB Philly Fed Jul -1,0 -4,0 0 States =ECI Business Indx 14:3 United USRSL= Retail Sales Jun 0,1% -0,9% 0 States ECI MM 14:3 United USRSLA Retail Sales Jun 0,3% -0,3% 0 States =ECI Ex-Autos MM 14:3 United USRSLG Retail Ex Jun -0,1% 0 States =ECI Gas/Autos 14:3 United USRLCO Retail Control Jun 0,3% 0,4% 0 States =ECI 16:0 United USBINV Business May 0,0% 0,0% 0 States =ECI Inventories MM 16:0 United USNAHB NAHB Housing Jul 33 32 0 States =ECI Market Indx 16:3 United USOILN EIA-Nat Gas 11 53B 0 States =ECI Chg Bcf Jul, w/e 16:3 United USNGIF Nat Gas-EIA 11 53B 0 States =ECI Implied Flow Jul, w/e 17:3 United US4WAT 4W Bill Auc - 17 Jul 80.260. States =ECI TA 99.700 17:3 United US4WAH 4W Bill Auc - 17 Jul 4,235% States =ECI HR 17:3 United US4WAB 4W Bill Auc - 17 Jul 3,080 States =ECI BTC 17:3 United US4WAA 4W Bill Auc - 17 Jul 90,970% States =ECI HAP 22:0 United USNCI= Net L-T May -7,8B States ECI Flows,Exswaps 22:0 United USFBT= Foreign May -40,8B States ECI Buying, T-Bonds 22:0 United USNCIO Overall Net May -14,2B States =ECI Capital Flows 22:0 United USNCIS Net L-T May -7,8B States =ECI Flows,Incl.Swa ps *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 31 puntos, hasta los 5361, los futuros del FTSE ganaban 34,5 puntos, hasta los 8983, y los futuros del DAX alemán avanzaban 101 puntos, hasta los 24.274, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas vacilaban ante la publicación de los resultados de las grandes empresas tecnológicas y persistía la inquietud del mercado ante la incertidumbre sobre la continuidad de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. * Los precios del petróleo subían y revertían las pérdidas de la sesión anterior, impulsados por unos datos económicos mejores de lo esperado de los principales consumidores de petróleo del mundo y por los indicios de distensión en las tensiones comerciales. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

