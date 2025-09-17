Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

17 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* Australia encarga a ACS una base militar para helicópteros Apache (Expansión)

* Berenberg inicia la cobertura de Indra con recomendación de compra y precio objetivo de 41 euros (Reuters)

* IAG amortiza anticipadamente todos sus bonos en circulación con vencimiento en 2029 (Reuters)

* Solaris, filial de CAF, suministrará 30 autobuses eléctricos a Gdansk y 79 a Varsovia (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes un acuerdo entre Estados Unidos y China para mantener TikTok operando en Estados Unidos, y tres fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que el acuerdo era similar al discutido anteriormente este año (Reuters)

* La Reserva Federal de Estados Unidos inició el martes una reunión de dos días con un nuevo gobernador, en excedencia del Gobierno de Trump, que se unió a las deliberaciones, y otra dirigente en la mesa que aún se enfrenta a los esfuerzos del presidente Donald Trump por destituirla (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Reino Unido a última hora del martes para una segunda visita de Estado sin precedentes en la que ambos países sellarán acuerdos de inversión, una renovación de la "relación especial" que el primer ministro Keir Starmer está dispuesto a defender (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* Palabras de apertura de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la 10ª Conferencia Anual de Investigación del BCE junto con la Hoover Institution de Stanford sobre “¿La próxima crisis financiera?” (0730 GMT)

* Participación del miembro del consejo del BCE, Piero Cipollone, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Bancaria Italiana. (0800 GMT)

* Visita de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a la inauguración de nuevas instalaciones en la Escuela Europea de Fráncfort. (1100 GMT)

* Discurso principal del miembro del consejo del BCE, Piero Cipollone, en la Conferencia de Resiliencia del Banco de los Países Bajos. (1115 GMT)

* Anuncio de la tasa de interés del Banco de Canadá. (1345 GMT)

* El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, ofrece una conferencia de prensa. (1430 GMT)

* El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre los tipos de interés, seguido de un comunicado y una conferencia de prensa. (1800 GMT)

OTROS EVENTOS

* Visita de Estado del presidente de EEUU, Donald Trump, a Reino Unido. (Hasta el 19 de septiembre)

* El ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Cho Hyun, visita China por invitación de Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China. * La nueva presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, ofrece una conferencia de prensa.

(1600 GMT)

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, interviene en la Academia Diplomática de Moscú sobre la guerra en Ucrania.

DATOS MACROECONÓMICOS

