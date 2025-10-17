Buenos días en los mercados: informe de preapertura

17 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* BBVA fracasa en su intento de hacerse con Sabadell al lograr solo un 25% de su capital en la opa (Reuters); BBVA comenzará a finales de octubre la recompra pendiente de 1000 millones de euros y pagará un dividendo a cuenta de 1800 millones de euros en noviembre (Reuters)

* La cadena hotelera Meliá redobla su apuesta por el todo incluido de lujo en España (Cinco Días, Expansión)

* Cox planea invertir 5500 millones de euros en agua y energías renovables hasta 2028, casi la mitad en México (Reuters)

* Amazon tantea a Repsol y Forestalia para el mayor ‘data center’ en España (Expansión)

* OHLA y Mohari acuerdan el reparto del centro de lujo Canalejas tras años de litigios (El Confidencial)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, acordaron el jueves celebrar otra cumbre sobre la guerra en Ucrania, una medida sorpresa que se produce mientras Moscú teme un nuevo apoyo militar de Estados Unidos a Kiev (Reuters)

* John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, fue inculpado el jueves en una acusación que lo señala de compartir información sensible del Gobierno con dos de sus familiares para su posible uso en un libro que estaba escribiendo (Reuters)

* El mayor grupo de presión empresarial de Estados Unidos presentó el jueves una demanda contra la tasa de US$100.000 impuesta por el presidente Donald Trump a los nuevos visados H-1B para trabajadores extranjeros altamente cualificados (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, pronuncia un discurso en la conferencia de contabilidad del ICAEW. (0935 GMT)

* Intervención y participación de Sharon Donnery, miembro del consejo del BCE, en la mesa redonda "Addressing Regulatory Fragmentation" del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). (1100 GMT)

* El vicecanciller y ministro federal de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, y el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ofrecen una rueda de prensa. (1245 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, debate sobre la economía y la política monetaria de EEUU ante la Reunión Anual de Miembros del Instituto de Finanzas Internacionales. (1615 GMT)

OTROS EVENTOS

* El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump, para debatir sobre la defensa antiaérea y las capacidades de ataque de largo alcance de Ucrania. * Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Datos macroeconómicos Loc Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior al /Region Poll Time 11: Euro EUHIC= HICP Final MM Sep 0,1% 0,1% 00 Zone ECI 11: Euro EUHICY HICP Final YY Sep 2,2% 2,2% 00 Zone =ECI 11: Euro EUHIX= HICP-X F&E MM Sep 0,2% 0,3% 00 Zone ECI 11: Euro EUHIXY HICP-X F&E Final Sep 2,4% 2,4% 00 Zone =ECI YY 11: Euro EUXTOB HICP-X Tobacco Sep 0,1% 00 Zone =ECI MM 11: Euro EUXTOY HICP-X Tobacco Sep 2,0% 00 Zone =ECI YY 11: Euro EUCPIX HICP-X F, E, A, Sep 0,1% 0,1% 00 Zone =ECI T Final MM 11: Euro EUCPXY HICP-X F,E,A&T Sep 2,3% 2,3% 00 Zone =ECI Final YY 14: United USBPE= Building Sep 1330 1330M 30 States ECI Permits: Number 6 14: United USBPP= Build Permits: Sep -2,3% 30 States ECI Change MM 14: United USHST= Housing Starts Sep 1320 1307M 30 States ECI Number M 14: United USHSTM House Starts MM: Sep -8,5% 30 States =ECI Change 14: United USIMP= Import Prices MM Sep 0,3% 30 States ECI 14: United USEXP= Export Prices MM Sep 0,3% 30 States ECI 14: United USIPI= Import Prices YY Sep 0,0% 30 States ECI 15: United USIP=E Industrial Sep 0,0% 0,1% 15 States CI Production MM 15: United USCAPU Capacity Sep 77,3% 77,4% 15 States =ECI Utilization SA 15: United USFOUT Manuf Output MM Sep 0,1% 0,2% 15 States =ECI 22: United USNCI= Net L-T Aug 49,2B 00 States ECI Flows,Exswaps 22: United USFBT= Foreign Buying, Aug 58,2B 00 States ECI T-Bonds 22: United USNCIO Overall Net Aug 2,1B 00 States =ECI Capital Flows 22: United USNCIS Net L-T Aug 49,2B 00 States =ECI Flows,Incl.Swaps *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 47 puntos, hasta los 5612; los del FTSE retrocedían 90 unidades, hasta los 9381, y los del DAX alemán caían 303 puntos, hasta los 24.071, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas seguían la estela bajista de Wall Street, los bonos ampliaban sus ganancias y el oro alcanzaba un nuevo récord, mientras las señales de tensión crediticia en los bancos regionales estadounidenses ponían nerviosos a los inversores. * Los precios del petróleo bajaban, encaminándose a una pérdida semanal, ante la incertidumbre sobre los suministros mundiales de energía después de que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, acordaran reunirse en Hungría para discutir el fin de la guerra en Ucrania. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)