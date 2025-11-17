Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

17 nov (Reuters) -

EMPRESAS

ACS vende a la japonesa Sojitz el negocio de transporte de su filial australiana UGL con un valor de más de 500 millones (El Economista)

Telefónica da un paso más para cerrar su salida de Colombia (Cinco Días, sábado)

JPMorgan rebaja a Endesa de sobreponderar a neutral; aumenta el precio objetivo de 27,5 euros a 32,5 euros (Reuters)

Solaria contratará a Goldman Sachs para buscar un socio de centros de datos (Bloomberg News)

Indra crece en vehículos militares para cerrar el círculo de la Defensa en España (Expansión)

Abertis invertirá 2.800 millones en 10 años para alargar la vida de sus autopistas en el mundo (El Economista)

Bain Capital pone a la venta ITP por 5.500 millones con grandes plusvalías para Indra y Botín (El Confidencial)

Urbas votará este mes el cese inminente de su cúpula directiva (El Confidencial)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El puerto ruso de Novorosíisk reanudó el domingo las operaciones de carga de petróleo tras una suspensión de dos días de duración provocada por un ataque con misiles y drones ucranianos, según informaron dos fuentes del sector y mostraron datos de LSEG. (Reuters)

La economía japonesa se contrajo casi un 2% en los tres meses hasta septiembre, periodo en el que la caída de las exportaciones ante los aranceles estadounidenses provocó la primera contracción en seis trimestres, según datos del Gobierno. (Reuters)

Mientras las agencias estadounidenses comenzaban el viernes a anunciar planes para publicar los datos económicos retrasados por el cierre de la Administración, tres miembros del banco central estadounidense reiteraron su preocupación por la inflación, y el miembro más abierto a la relajación monetaria de la Reserva Federal afirmó que los indicadores disponibles justificaban otra bajada de los tipos de interés. (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

Solaria publica resultados del 3TR antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

Conferencia sobre diversidad, equidad e inclusión en economía, finanzas y banca central (6ª edición), organizada por el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de España, el Banco de Francia, el Banco de Italia y el BCE. La conferencia está organizada por el Banco de Francia.

Discurso de apertura del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en la 28ª Euro Finance Week (08:15 GMT).

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, ofrece las palabras de bienvenida en la “2025 Conferencia sobre gobernanza y reforma cultural” del banco (14:00 GMT).

El economista jefe del BCE, Philip Lane, interviene en Irlanda (14:45 GMT).

Declaración introductoria del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Piero Cipollone en la audiencia sobre el euro digital ante la comisión ECON del Parlamento Europeo (16:00 GMT).

El presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, modera una charla con Christophe Beck (CEO de Ecolab) en el almuerzo de noviembre del Economic Club of Minnesota (18:00 GMT).

OTROS EVENTOS

El presidente de Estonia, Alar Karis, visita Kazajistán para impulsar la cooperación económica, educativa y digital. (Hasta el 19 de noviembre)

Consejo de Asuntos Generales de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

01:01 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove mensual, nov: Anterior 0,3.

01:01 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove interanual, nov: Anterior -0,1.

MERCADOS FINANCIEROS

Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 7 puntos, un 0,12%, los del índice alemán DAX bajaban 20 puntos, un 0,08% y los del británico FTSE 100 bajaban 10 puntos, un 0,1% a las 06:00 GMT.

Los mercados bursátiles asiáticos se mostraban cautelosos el lunes, mientras los operadores esperaban una semana de resultados empresariales y datos estadounidenses pendientes, con la atención puesta en las perspectivas de los tipos de interés y el destino de la efervescente subida de las acciones de inteligencia artificial.

Los precios del petróleo caían el lunes y deshacían las ganancias de la semana pasada al reanudarse las cargas en el importante centro de exportación ruso de Novorosíisk, tras una suspensión de dos días de duración en este puerto del mar Negro, que había sido objeto de un ataque ucraniano.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)