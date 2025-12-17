Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

( )

*EMPRESAS*

* Telefónica propone una rebaja del 20% en su oferta del ERE en tres filiales y ultima el acuerdo global para todo el grupo (El País)

* Indra se hace fuerte en drones con la adquisición de Wake (Expansión)

* BlackRock aflora un 12,6% en Naturgy que le da más poder en el consejo (Expansión)

* El Gobierno autoriza la compra de Hispasat por Indra (La Vanguardia)

* Endesa distribuirá un dividendo de 0,50 euros por acción (Reuters)

* Talgo formaliza un contrato de financiación sindicada por hasta 770 millones de euros (Reuters)

* Bondalti modifica su oferta por Ercros al reducir la condición mínima de aceptación (Reuters)

* Blackstone logra varias ofertas por encima de 1000M para comprar Fidere (El Confidencial)

* Warner Bros probablemente rechazará la oferta de Paramount de 108.400 millones de dólares y respaldará a Netflix en la guerra de ofertas, según fuentes (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el martes el "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, una medida que elevará considerablemente las tensiones entre Washington y Caracas, ya que apunta a la principal fuente de ingresos del país miembro de la OPEP (Reuters)

* El crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó más de lo esperado en noviembre después de que los recortes de gastos relacionados con el Gobierno provocaran la mayor caída de las nóminas no agrícolas en casi cinco años en octubre, lo que sugiere que no hay un deterioro material de las condiciones del mercado laboral mientras las empresas navegan por la incertidumbre económica provocada por la agresiva política comercial del presidente Donald Trump (Reuters)

* La Comisión Europea desveló el martes un plan para suprimir la prohibición efectiva en la UE de nuevos coches con motor de combustión a partir de 2035 tras la presión del sector automovilístico de la región, lo que supone el mayor retroceso del bloque en sus políticas ecológicas de los últimos años (Reuters)

* El Gobierno del presidente Donald Trump advirtió este martes de que Estados Unidos podría imponer tasas o restricciones a los proveedores de servicios europeos en respuesta a lo que calificó de acciones "discriminatorias" contra las empresas estadounidenses (Reuters)

* Bruselas propondrá una nueva regulación sobre alquileres turísticos para frenar la especulación (El País)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Atresmedia – Dividendo de 0,1800 euros por acción. Fecha de abono.

* Elecnor – Dividendo de 0,0945 euros por acción. Fecha de abono.

* Grupo Catalana Occidente – Dividendo de 4,6500 euros por acción. Fecha de abono.

* Miquel y Costas – Dividendo de 0,1171 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* El Consejo de Gobierno del BCE celebra reunión de política monetaria en Fráncfort. (Hasta el 18 de diciembre)

* El Riksbank celebra reunión de política monetaria (0800 GMT).

* El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller habla sobre las perspectivas económicas ante la Cumbre de Directores Ejecutivos de Yale (1315 GMT).

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ofrece palabras de apertura en la Conferencia 2025 sobre la estructura del mercado de divisas organizada por la Fed de Nueva York (1405 GMT).

* El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participa en un coloquio sobre perspectivas económicas ante la Cámara de Comercio del condado de Gwinnett (1730 GMT).

OTROS EVENTOS

* Cumbre UE–Balcanes Occidentales.

* El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne sobre Yemen. El secretario general, António Guterres, ofrecerá unas palabras. (1500 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – IPC mensual, nov: Previsto 0,0%; Anterior 0,4%.

* 0800 Reino Unido – IPC interanual, nov: Previsto 3,5%; Anterior 3,6%.

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, nov: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, nov: Previsto 3,4%; Anterior 3,4%.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios mensual, nov: Previsto 0,0%; Anterior 0,2%.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, nov: Previsto 4,5%; Anterior 4,5%.

* 0800 Reino Unido – RPI mensual, nov: Previsto 0,0%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – RPI interanual, nov: Previsto 4,2%; Anterior 4,3%.

* 0800 Reino Unido – RPI-X (índice de precios minoristas) mensual , nov: Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – RPIX interanual, nov: Anterior 4,2%.

* 0800 Reino Unido – Índice RPI, nov: Anterior 407,4.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior -0,3%.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 0,5%.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior 0,0%.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 3,6%.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 3,5%.

* 1000 Alemania – Clima empresarial Ifo nuevo, dic: Previsto 88,2; Anterior 88,1.

* 1000 Alemania – Condiciones actuales Ifo nuevo , dic: Previsto 85,8; Anterior 85,6.

* 1000 Alemania – Expectativas Ifo nuevo, dic: Previsto 90,5; Anterior 90,6.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado final mensual, nov: Previsto -0,3%; Anterior 0,2%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado final interanual , nov: Previsto 2,2%; Anterior 2,2%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía mensual , nov: Previsto -0,4%; Anterior 0,2%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía final interanual, nov: Previsto 2,4%; Anterior 2,4%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, nov: Previsto -0,5%; Anterior -0,5%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, nov: Previsto 2,4%; Anterior 2,4%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco mensual , nov: Anterior 0,2%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco interanual , nov: Anterior 2,1%.

* 1100 Eurozona – Costes laborales interanuales , 3TR: Anterior 3,6%.

* 1100 Eurozona – Salarios en la zona euro, 3TR: Anterior 3,7%.

* 1200 Reino Unido – Tendencias de pedidos CBI, dic: Anterior -37,0.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 12 dic: Anterior 4,8%.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 12 dic: Anterior 327,9.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 12 dic: Anterior 181,6.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 12 dic: Anterior 1.190,6.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 12 dic: Anterior 6,33%.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA , semana 12 dic: Previsto -2.197.000; Anterior -1.812.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 12 dic: Previsto 2.066.000; Anterior 2.502.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 12 dic: Previsto 2.100.000; Anterior 6.397.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana 12 dic: Previsto -0,2; Anterior 0,4.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 3 puntos, un 0,05%, los del índice alemán DAX subían 12 puntos, un 0,05%, y los del británico FTSE 100 subían 19,5 puntos, un 0,2%, a las 0600 GMT.

* Los mercados bursátiles mundiales se mantenían estables el miércoles después de que los datos desiguales de empleo en Estados Unidos no lograran influir en las perspectivas sobre los tipos de interés en ese país, lo que dejó a los inversores a la espera de nuevas señales para decidir sus próximos movimientos.

* Los precios del petróleo subían más de un 1% el miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara un bloqueo "total y completo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, lo que ha aumentado las tensiones geopolíticas en un momento de preocupación por la demanda.

