Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

18 feb (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Santander y Merlin estudian la adquisición de los centros comerciales de los Balkany, entre ellos La Vaguada, por 1.600 millones (Cinco Días)

* Meliá Hotels formaliza un préstamo sindicado de 800 millones de euros (Reuters)

* Meliá, NH, Sercotel y Axel franquician hoteles para crecer (Expansión)

* Enagás abre la puerta a participar en su homólogo galo Teréga (Expansión)

* ‌Acciona se une a Typsa en el megaplan británico de desalación (Expansión)

* Talgo ‌renueva la ⁠emisión de pagarés por valor de 150 millones de euros en el MARF (Reuters)

* Pescanova dice que la Audiencia de Pontevedra desestimó el recurso contra la sentencia de 2022 (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Se espera que Christine Lagarde abandone la presidencia del Banco Central Europeo antes de que finalice su mandato de ocho años, que expira en octubre de 2027, informó el Financial Times, citando a una fuente cercana (Reuters)

* Irán y Estados ​Unidos lograron un ⁠entendimiento sobre los principales "principios rectores" en las ⁠conversaciones destinadas a resolver su prolongada disputa nuclear, pero eso no significa que el acuerdo sea inminente, según dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi (Reuters)

* Los negociadores de Ucrania y Rusia concluyeron el primer día ​de las dos jornadas de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos en Ginebra, en las que el presidente estadounidense, Donald Trump, presionó a Kiev para que actuara con rapidez con el fin de alcanzar un acuerdo ‌que ponga fin al conflicto, que ya dura cuatro años (Reuters)

*AGENDA*

MERCADOS

* Cierre por festivo en bolsas de Shenzhen y Shanghái.

EMPRESAS

* Naturgy publica resultados ​anuales antes de la apertura del mercado.

* Puig publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* El ​Banco de la Reserva de Nueva Zelanda publica su Informe de Política Monetaria de febrero y su tipo de interés oficial. (0100 GMT)

* Reunión del Consejo Ejecutivo del Riksbank. (0800 GMT)

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, participa en la reunión del Comité Ejecutivo de la ABI. (0900 GMT)

* Isabel Schnabel, miembro del Consejo del BCE, interviene en un panel en la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandeburgo (BBAW). (1700 GMT)

* Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, participa en un coloquio ante el Exchequer Club. (1800 GMT)

* La Reserva Federal publica las actas del Comité Federal de Mercado Abierto de su reunión del 27-28 de enero. (1900 GMT)

OTROS EVENTOS

* Los ministros para la cooperación nórdica se reúnen en Copenhague, Dinamarca. La agenda incluye la posible actualización del Tratado de Cooperación entre los países nórdicos, ​conocido como el Tratado de Helsinki.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, ene: Previsto -0,7%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, ene: Previsto 3,0%; Anterior 3,2%.

* 0800 Reino Unido – IPC mensual, ene: Previsto -0,5%; Anterior 0,4%.

* 0800 Reino Unido – IPC interanual, ene: Previsto 3,0%; Anterior 3,4%.

* 0800 Reino Unido – RPI mensual, ene: Previsto -0,4%; Anterior 0,7%.

* 0800 Reino Unido – RPI ⁠interanual, ene: Previsto 3,8%; Anterior 4,2%.

* 0800 Reino Unido – RPI-X (índice de precios minoristas) mensual , ene: Anterior 0,7%.

* 0800 Reino Unido – RPIX interanual, ene: Anterior 4,1%.

* 0800 Reino Unido – Índice RPI, ene: Anterior 408,5.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios mensual, ene: Anterior 0,4%.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, ene: Previsto 4,3%; Anterior 4,5%.

* 0800 Reino Unido – ‌Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, ene: Previsto 0,3%; Anterior -0,2%.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual sin desestacionalizar, ene: Previsto 0,3%; Anterior 0,8%.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, ene: Previsto 0,2%; Anterior 0,0%.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, ene: Previsto 2,9%; Anterior 3,4%.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, ene: Anterior -0,1%.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, ene: Anterior 3,2%.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) final mensual, ene: Previsto -0,4%; Anterior -0,4%.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) final interanual , ene: Previsto 0,4%; Anterior 0,4%.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco mensual, ene: Anterior 0,1%.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco interanual , ene: Anterior 0,7%.

* 0845 Francia – Índice de inflación sin tabaco , ene: Anterior 119,76.

* 0845 Francia – IPC interanual sin desestacionalizar , feb.

* 0845 Francia – IPC mensual sin desestacionalizar , feb.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 13 feb: Anterior -0,3.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 13 feb: Anterior 329,9.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 13 feb: Anterior 161,5.

* 1300 ‌Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 13 feb: Anterior 1.284,6.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 13 feb: Anterior 6,21%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos, dic: Previsto -2,0%; Anterior 5,3%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos ⁠sin transporte , dic: Previsto 0,3%; Anterior 0,4%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa mensual , dic: Anterior 6,5%.

* 1430 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, dic: Previsto 0,4%; Anterior 0,4%.

* 1430 Estados Unidos – ‌Permisos de construcción: número , dic: Previsto 1.408.000; Anterior 1.411.000.

* 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: variación mensual, dic: Anterior -0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Número de inicios de vivienda , dic: Previsto 1.307.000; Anterior 1.246.000.

* 1430 ⁠Estados Unidos – Inicios de vivienda mensual: variación , dic: Anterior -4,6%.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 14 feb: Anterior 6,5%.

* 1515 Estados Unidos – Producción industrial mensual , ene: Previsto 0,4%; Anterior 0,4%.

* ⁠1515 Estados Unidos – Utilización de capacidad desestacionalizado, ene: Previsto 76,5%; Anterior 76,3%.

* 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera mensual , ene: Previsto 0,4%; Anterior 0,2%.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, excluyendo swaps, dic: Anterior 220.200.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Compra extranjera de bonos del Tesoro , dic: Anterior 85.600.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos de capital general , dic: Anterior 212.000.000.000.

* 2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, incluyendo swaps, dic: Anterior 220.200.000.000.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 9 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 9 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 9 feb.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 9 feb.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros ‌del Euro Stoxx 50 subían 18 puntos, un 0,3%, los del índice alemán DAX subían 67 puntos, un 0,27%, ​y los del británico FTSE 100 subían 20,5 puntos, un 0,19% a las 0600 GMT.

* Las bolsas asiáticas subían el miércoles a pesar de las renovadas preocupaciones sobre la inteligencia artificial que se apoderaban de los mercados internacionales, mientras los precios del petróleo fluctuaban después de que Irán anunciara avances en las negociaciones nucleares con Estados Unidos.

* Los precios del petróleo se estabilizaban en el mercado asiático el miércoles tras caer alrededor de un 2% en la sesión anterior, mientras los inversores evaluaban los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero se mantenían cautelosos sobre las perspectivas de un acuerdo definitivo ‌que pudiera reducir la inquietud por el suministro.

