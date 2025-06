Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

18 jun (Reuters) - *EMPRESAS* * Acciona gana la licitación para operar el tratamiento de aguas residuales en el estado brasileño de Espírito Santo (Reuters) * Acciona recibe el rechazo de los asesores de voto por el sueldo de la cúpula (Cinco Días) * GIC presenta la mejor oferta por la 'fiberco' de Masorange y Vodafone (Expansión) * Un error en el cálculo de la combinación correcta de energía por parte de Red Eléctrica contribuyó al apagón del 28 de abril, según una investigación del Gobierno; el informe también culpa a las empresas eléctricas (Reuters) * Repsol Europe Finance emite bonos subordinados por valor de 750 millones de euros (Reuters) * BBVA aconseja a sus clientes adinerados que inviertan hasta el 7% de su cartera en criptomonedas (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * Irán e Israel se lanzaron nuevos ataques mutuos con misiles, mientras la guerra aérea entre los dos viejos enemigos entraba en su sexto día a pesar de un llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la rendición incondicional de Teherán (Reuters) * El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abandonó el martes la cumbre del Grupo de los Siete con una nueva ayuda del país anfitrión, Canadá, para su guerra contra Rusia, pero dijo que la diplomacia está "en crisis" al haber perdido la oportunidad de presionar al presidente estadounidense, Donald Trump, para obtener más armas (Reuters) * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Japón estaba siendo "duro" en las negociaciones comerciales y que la Unión Europea aún no había ofrecido lo que él consideraba un acuerdo justo, mientras un equipo liderado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, permanecía en la reunión del G7 en Canadá para seguir trabajando en asuntos comerciales tras la abrupta salida anticipada de Trump (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Telefónica - Dividendo de 0,1500 euros por acción. Fecha de descuento. * Colonial - Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de descuento. * Acciona Energía - Dividendo de 0,44 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, habla con los periodistas después de que el banco central concluya su reunión de política monetaria. (0230 GMT) * Los jefes de los bancos centrales de Italia, España, Países Bajos, Francia y Alemania se reunirán con estudiantes en Milán. El vicepresidente del BCE y los CEO de UBS, UniCredit e Intesa Sanpaolo también asistirán al evento de dos días. (Hasta el 19 de junio) * Reunión de la Junta Ejecutiva del Riksbank, el banco central sueco. (0830 GMT) * El Riksbank celebra una reunión de política monetaria en la que la Junta Ejecutiva toma una decisión sobre la política monetaria, incluida el tipo de interés de referencia. (0700 GMT) * Discurso de Sharon Donnery, miembro del Consejo del BCE, en la Cumbre de Gestión de Crédito 2025 en Milán. (0735 GMT) * Participación de Pedro Machado, miembro del Consejo del BCE, en el Panel 1 de la Conferencia Legal SRB 2025 "Crisis Bancarias: derecho, política y práctica: Perspectivas europeas y globales" en Bruselas. (0750 GMT) * Discurso de David Bailey, director ejecutivo de Política Prudencial del Banco de Inglaterra, en una conferencia sobre innovación y crecimiento en Londres. (0800 GMT) * Philip Lane, miembro del Consejo del BCE, preside la sesión principal en la 9.ª Conferencia Anual de Macroprudencial organizada por el Deutsche Bundesbank, De Nederlandsche Bank, el Banco Central de Irlanda y Sveriges Riksbank en Ámsterdam. (1500 GMT) * El Banco de Canadá presenta el resumen de las deliberaciones del Consejo de Gobierno para la decisión de política monetaria anunciada dos semanas antes. (1730 GMT) * Discurso de Luis de Guindos, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, en la cena de Osservatorio Permanente Giovani-Editori en Milán. (1800 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU comienza su reunión de dos días sobre tipos de interés. (Hasta el 18 de junio) OTROS EVENTOS * El primer ministro de India, Narendra Modi, realizará una visita oficial a Croacia por invitación del primer ministro de la República de Croacia, Andrej Plenkovic, marcando un hito importante en la relación bilateral. * El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, visitará Estados Unidos y se reunirá con su homólogo Marco Rubio. (Hasta el 19 de junio) * El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, visita China para reunirse con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang. (Hasta el 20 de junio) * En un debate con la Comisión Europea, los miembros del Parlamento Europeo expondrán en Estrasburgo sus expectativas para la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en La Haya del 24 al 26 de junio. * El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, visitará Rusia por invitación del presidente ruso, Vladimir Putin, e incluirá conversaciones bilaterales y participación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. (Hasta el 20 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBCPXM=ECI Core CPI MM May 0,2% 1,4% 08:00 United Kingdom GBCPXY=ECI Core CPI YY May 3,5% 3,8% 08:00 United Kingdom GBHICM=ECI CPI MM May 0,2% 1,2% 08:00 United Kingdom GBHICY=ECI CPI YY May 3,4% 3,5% 08:00 United Kingdom GBRPIM=ECI RPI MM May 0,1% 1,7% 08:00 United Kingdom GBRPI=ECI RPI YY May 4,2% 4,5% 08:00 United Kingdom GBRPIX=ECI RPI-X (Retail Prices) MM May 1,8% 08:00 United Kingdom GBRPIY=ECI RPIX YY May 4,2% 08:00 United Kingdom GBRPIN=ECI RPI Index May 402,2 08:00 United Kingdom GBCPSM=ECI CPI Services MM May 0,1% 2,2% 08:00 United Kingdom GBCPSA=ECI CPI Services YY May 4,8% 5,4% 10:00 Euro Zone EUCURA=ECI Current Account NSA,EUR Apr 60,10B 10:00 Euro Zone EUCURU=ECI Current Account SA, EUR Apr 50,900B 11:00 Euro Zone EUHIC=ECI HICP Final MM May 0,0% 0,6% 11:00 Euro Zone EUHICY=ECI HICP Final YY May 1,9% 1,9% 11:00 Euro Zone EUHIX=ECI HICP-X F&E MM May 0,9% 11:00 Euro Zone EUHIXY=ECI HICP-X F&E Final YY May 2,4% 2,4% 11:00 Euro Zone EUXTOB=ECI HICP-X Tobacco MM May 0,6% 11:00 Euro Zone EUXTOY=ECI HICP-X Tobacco YY May 2,1% 11:00 Euro Zone EUCPIX=ECI HICP-X F, E, A, T Final MM May 0,0% 0,0% 11:00 Euro Zone EUCPXY=ECI HICP-X F,E,A&T Final YY May 2,3% 2,3% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 13 Jun, w/e 12,5% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 13 Jun, w/e 254,6 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 13 Jun, w/e 170,9 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 13 Jun, w/e 707,4 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 13 Jun, w/e 6,93% 14:30 United States USBPE=ECI Building Permits: Number May 1,428M 1,422M 14:30 United States USBPP=ECI Build Permits: Change MM May -4,0% 14:30 United States USHST=ECI Housing Starts Number May 1,357M 1,361M 14:30 United States USHSTM=ECI House Starts MM: Change May 1,6% 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 14 Jun, w/e 245k 248k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 14 Jun, w/e 240,25k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 7 Jun, w/e 1,932M 1,956M 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 13 Jun, w/e -1,794M -3,644M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 13 Jun, w/e 0,440M 1,246M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 13 Jun, w/e 0,627M 1,504M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 13 Jun, w/e -0,1% 0,9% 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 18 Jun 65.252.142.400,00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 18 Jun 4,080% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 18 Jun 3,220 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 18 Jun 44,080% 18:00 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 13 Jun, w/e 98B 109B 18:00 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 13 Jun, w/e 109B 20:00 United States USFOMC=ECI Fed Funds Tgt Rate 18 Jun 4.25-4.5 4.25-4.5 20:00 United States USIOR=ECI Fed Int On Excess Reserves 18 Jun 4,40% 22:00 United States USNCI=ECI Net L-T Flows,Exswaps Apr 161,8B 22:00 United States USFBT=ECI Foreign Buying, T-Bonds Apr 123,3B 22:00 United States USNCIO=ECI Overall Net Capital Flows Apr 254,3B 22:00 United States USNCIS=ECI Net L-T Flows,Incl.Swaps Apr 161,8B *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 23 puntos, hasta los 5.265, los del FTSE sumaban 4,5 puntos, hasta los 8.838,5, y los del DAX alemán caían 152 puntos, hasta los 23.310, a las 0430 GMT. * El Nikkei japonés subía hasta tocar máximos de cuatro meses, impulsado por la debilidad del yen, aunque los inversores se mantenían cautelosos ante la rápida escalada del conflicto entre Israel e Irán. * Los precios del petróleo ampliaban sus ganancias en el comercio asiático, después de terminar la sesión anterior con una subida de más del 4% ante el temor a que el conflicto entre Irán e Israel pudiera interrumpir el suministro. 