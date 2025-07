Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

18 jul (Reuters) - La UE expedienta a España por obstaculizar la oferta del BBVA por el Sabadell (Reuters) Red Eléctrica operó en estado de emergencia la madrugada del jueves durante cuatro horas por la caída de dos centros de control (El Economista) Iberdrola cierra la compra del negocio eléctrico de la compañía Electra del Maestrazgo de Castellón y Teruel (Reuters) UBS casi duplica en Indra sus títulos, hasta el 8,2% (El Economista) La CNMC avala los cálculos de Aena sobre sus costes para subir las tarifas aéreas en 2026 (Cinco Días) Acciona Energía inicia la construcción de una planta solar en La Joya, Perú (Reuters) FlatironDragados, de ACS, se adjudica con Herzog un contrato de US$414 millones en EEUU (Reuters) Cox dice que la ampliación de capital del 10 de julio fue suscrita por 34 accionistas (Reuters) La SEPI rebajará a la mitad el coste del préstamo a Talgo tras la llamada de Moncloa (El Confidencial) Audax Renovables incorpora sus dos primeras emisiones de bonos verdes al MARF por 33,9 millones de euros (Reuters) Zelestra planea una millonaria inversión en energías renovables en el sur minero de Perú (Reuters) La CNMC acuerda la autorización subordinada de la opa de Esseco sobre Ercros al cumplimiento de determinadas condiciones (Reuters) La CNMC acusa a Adif de favorecer a Renfe en sus nuevos cánones frente a Ouigo e Iryo (El Economista) La temporada final de "El juego del calamar" eleva a Netflix por encima de las previsiones de beneficio (Reuters) El primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, celebraron el jueves un importante tratado para profundizar los lazos en áreas desde la defensa hasta la migración, el paso más reciente en el impulso británico para restablecer las relaciones de Reino Unido con la Unión Europea (Reuters) * La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó el recorte de US$9000 millones en la financiación de los medios de comunicación públicos y la ayuda exterior propuesto por el presidente Donald Trump y lo ha enviado a la Casa Blanca para que lo convierta en ley (Reuters) * El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller dijo el jueves que sigue creyendo que el banco central estadounidense debe recortar los tipos de interés a finales de este mes ante los crecientes riesgos para la economía y la fuerte probabilidad de que la inflación inducida por los aranceles no impulse un aumento persistente de las presiones sobre los precios (Reuters) Reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE. * El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, tiene previsto reunirse en Tokio con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. * El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, y el canciller, Friedrich Merz, reciben en Berlín al presidente de Rumanía, Nicusor Dan. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Per Reuter Prior al /Region iod s Poll Tim e 08: Germany DEPPI= Producer Prices Jun 0,0% -0,2% 00 ECI MM 08: Germany DEPPIY Producer Prices Jun -1,3% -1,2% 00 =ECI YY 10: Euro EUCURA Current Account May 19,30B 00 Zone =ECI NSA,EUR 10: Euro EUCURU Current Account May 19,800 00 Zone =ECI SA, EUR B 14: United USBPE= Building Jun 1,390M 1,394M 30 States ECI Permits: Number 14: United USBPP= Build Permits: Jun -2,0% 30 States ECI Change MM 14: United USHST= Housing Starts Jun 1,300M 1,256M 30 States ECI Number 14: United USHSTM House Starts Jun -9,8% 30 States =ECI MM: Change 16: United USUMSP U Mich Jul 61,5 60,7 00 States =ECI Sentiment Prelim 16: United USUMCP U Mich Jul 63,9 64,8 00 States =ECI Conditions Prelim 16: United USUMEP U Mich Jul 55,0 58,1 00 States =ECI Expectations Prelim 16: United USUM1P U Mich 1Yr Inf Jul 5,0% 00 States =ECI Prelim 16: United USUM5P U Mich 5-Yr Inf Jul 4,0% 00 States =ECI Prelim MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 19 puntos, hasta los 5412, los del FTSE sumaban 23 puntos, hasta los 9005,5, y los del DAX alemán ganaban 108 puntos, hasta los 24.566, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas seguían a Wall Street al alza, mientras los datos económicos de Estados Unidos, que siguen siendo sólidos, y las fuertes ganancias corporativas compensaban las preocupaciones arancelarias, y el yen se dirigía hacia una segunda semana consecutiva de pérdidas antes de las elecciones a la Cámara Alta de Japón. Los precios del petróleo apenas variaban tras subir en la sesión anterior, en un contexto en que la preocupación por que los ataques con drones a los campos petrolíferos del norte de Irak reduzcan el suministro competía con el temor a un posible descenso de la demanda ante la incertidumbre sobre la política arancelaria de Estados Unidos. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)