Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

18 ago (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Gestamp lanza un plan de venta de activos en Alemania (Expansión)

* Barclays inicia la cobertura de Cirsa con una recomendación de "sobreponderar" y un precio objetivo de 20 euros (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes europeos se reunirán el lunes en Washington con Donald Trump para diseñar un acuerdo de paz, ante el temor de que el presidente estadounidense intente presionar a Kiev para que acepte un acuerdo favorable a Moscú (Reuters)

* Rusia renunciaría a pequeñas zonas de la Ucrania ocupada y Kiev cedería franjas de su territorio oriental que Moscú ha sido incapaz de capturar, según las propuestas de paz debatidas por el presidente ruso Vladimir Putin y Donald Trump en su cumbre de Alaska, según fuentes informadas de las ideas de Moscú (Reuters)

* Miles de israelíes participaron el domingo en una huelga general en apoyo de las familias de los rehenes retenidos en Gaza para pedir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que llegue a un acuerdo con Hamás para poner fin a la guerra y liberar al resto de cautivos (Reuters)

*AGENDA*

OTROS EVENTOS

* El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visita India para mantener conversaciones con el asesor de Seguridad Nacional de India, Ajit Doval. * El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, mantiene un diálogo estratégico con su homólogo japonés, Takeshi Iwaya, en Tokio, así como conversaciones con otros representantes del gobierno. * El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, visita Armenia.

(Hasta el 21 de agosto)

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc  Country/Re  RIC        Indicat  Per  Reute  Prior
al   gion                   or Name  iod  rs     
Tim                                       Poll   
e                                                
01:  United      GBRHPM=EC  House    Aug         -1.2%
01   Kingdom     I          Price                
                            Rightmo              
                            ve MM                
01:  United      GBRHPY=EC  House    Aug         0.1%
01   Kingdom     I          Price                
                            Rightmo              
                            ve YY                
11:  Euro Zone   EUTBAL=EC  Eurosta  Jun         16.2B
00               I          t Trade              
                            NSA,                 
                            Eur                  
11:  Euro Zone   EUTBSA=EC  Total    Jun         16.20B
00               I          Trade                
                            Balance              
                            SA                   
16:  United      USNAHB=EC  NAHB     Aug         33
00   States      I          Housing              
                            Market               
                            Indx                 
17:  United      US6MAT=EC  6M Bill  18          77,988,611
30   States      I          Auc -    Aug         ,000
                            TA                   
17:  United      US6MAH=EC  6M Bill  18          3.970%
30   States      I          Auc -    Aug         
                            HR                   
17:  United      US6MAB=EC  6M Bill  18          3.210
30   States      I          Auc -    Aug         
                            BTC                  
17:  United      US6MAA=EC  6M Bill  18          27.150%
30   States      I          Auc -    Aug         
                            HAP                  
20:  United      US3MAT=EC  3M Bill  18          87,603,948
00   States      I          Auc -    Aug         ,600
                            TA                   
20:  United      US3MAH=EC  3M Bill  18          4.150%
00   States      I          Auc -    Aug         
                            HR                   
20:  United      US3MAB=EC  3M Bill  18          2.640
00   States      I          Auc -    Aug         
                            BTC                  
20:  United      US3MAA=EC  3M Bill  18          24.770%
00   States      I          Auc -    Aug         
                            HAP

MERCADOS FINANCIEROS

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 12 puntos, un 0,22%, los del índice alemán DAX subían 48 puntos, un 0,2% y los del británico FTSE 100 subían 22 puntos, un 0,24% a las 05:00 GMT.

Los mercados bursátiles asiáticos subían el lunes, a la espera de lo que probablemente será una semana agitada para la política monetaria en Estados Unidos, mientras que los precios del petróleo bajaban, ya que los riesgos para el suministro ruso parecían desvanecerse un poco. Los precios del petróleo apenas experimentaban cambios el lunes tras una caída en los primeros intercambios, después de que Estados Unidos no ejerciera más presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra de Ucrania con medidas que interrumpieran sus exportaciones de petróleo tras una reunión de los líderes de ambos países. PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

