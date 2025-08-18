Buenos días en los mercados - Informe de preapertura
18 ago (Reuters) -
*EMPRESAS*
* Gestamp lanza un plan de venta de activos en Alemania (Expansión)
* Barclays inicia la cobertura de Cirsa con una recomendación de "sobreponderar" y un precio objetivo de 20 euros (Reuters)
*ECONOMÍA Y POLÍTICA*
* El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes europeos se reunirán el lunes en Washington con Donald Trump para diseñar un acuerdo de paz, ante el temor de que el presidente estadounidense intente presionar a Kiev para que acepte un acuerdo favorable a Moscú (Reuters)
* Rusia renunciaría a pequeñas zonas de la Ucrania ocupada y Kiev cedería franjas de su territorio oriental que Moscú ha sido incapaz de capturar, según las propuestas de paz debatidas por el presidente ruso Vladimir Putin y Donald Trump en su cumbre de Alaska, según fuentes informadas de las ideas de Moscú (Reuters)
* Miles de israelíes participaron el domingo en una huelga general en apoyo de las familias de los rehenes retenidos en Gaza para pedir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que llegue a un acuerdo con Hamás para poner fin a la guerra y liberar al resto de cautivos (Reuters)
*AGENDA*
OTROS EVENTOS
* El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visita India para mantener conversaciones con el asesor de Seguridad Nacional de India, Ajit Doval. * El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, mantiene un diálogo estratégico con su homólogo japonés, Takeshi Iwaya, en Tokio, así como conversaciones con otros representantes del gobierno. * El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, visita Armenia.
(Hasta el 21 de agosto)
DATOS MACROECONÓMICOS
MERCADOS FINANCIEROS
* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 12 puntos, un 0,22%, los del índice alemán DAX subían 48 puntos, un 0,2% y los del británico FTSE 100 subían 22 puntos, un 0,24% a las 05:00 GMT.
Los mercados bursátiles asiáticos subían el lunes, a la espera de lo que probablemente será una semana agitada para la política monetaria en Estados Unidos, mientras que los precios del petróleo bajaban, ya que los riesgos para el suministro ruso parecían desvanecerse un poco. Los precios del petróleo apenas experimentaban cambios el lunes tras una caída en los primeros intercambios, después de que Estados Unidos no ejerciera más presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra de Ucrania con medidas que interrumpieran sus exportaciones de petróleo tras una reunión de los líderes de ambos países. PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
