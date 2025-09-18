Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

18 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* KKR, Cinven y Providence se reúnen en París para ultimar la venta de MasOrange a Francia (El Confidencial)

* Bankinter y Plenium venden renovables por 1110 millones (Cinco Días, Expansión)

* Sabadell amortizará anticipadamente 1000 millones de euros en cédulas hipotecarias (Reuters)

* Avangrid, filial de Iberdrola en EEUU, invierte 200 millones de euros para modernizar dos subestaciones (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* La Reserva Federal redujo los tipos de interés el miércoles por primera vez desde diciembre y apuntó a más recortes para mitigar la debilidad en el mercado laboral (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el miércoles la relación especial entre su país y Reino Unido al rendir un efusivo homenaje al rey Carlos durante su histórica segunda visita de Estado, calificándola como uno de los mayores honores de su vida (Reuters)

* El Banco de Inglaterra parece dispuesto a ralentizar el jueves el ritmo de 100.000 millones de libras al año al que reduce sus tenencias de bonos del Estado tras el aumento de la volatilidad en los mercados de bonos, manteniendo sin cambios su tipo de interés principal (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Japón celebra su reunión de política monetaria. (Hasta el 19 de septiembre)

* Mensaje en vídeo de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la sesión inaugural de la 1ª edición de la Cumbre de Liderazgo Global de Mujeres en Marsella. (0710 GMT)

* Participación de la miembro del consejo del BCE, Claudia Buch, en el panel “¿Expertos ruidosos? Discreción en la regulación” en la 10ª Conferencia Anual de Investigación del BCE junto con la Hoover Institution de Stanford sobre “¿La próxima crisis financiera?” (0800 GMT)

* El Banco Central de Noruega anuncia decisión sobre los tipos de interés y presenta el Informe de Política Monetaria 3/25. (0800 GMT)

* Participación del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en el panel transmitido en directo de MNI Connect "Perspectivas de crecimiento e inflación de la zona euro" (0800 GMT)

* La miembro del consejo del BCE, Isabel Schnabel, preside el panel de política "¿La próxima crisis financiera?" en la 10ª Conferencia Anual de Investigación del BCE junto con la Hoover Institution de Stanford (0945 GMT)

* El Banco de Inglaterra anuncia decisión sobre los tipos de interés y publica las actas de la reunión, después de la decisión. (1100 GMT)

* Participación del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en el debate retransmitido de MNI Connect 'Perspectivas de crecimiento e inflación en la zona euro' en Londres.

(0800 GMT)

* El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia publica la Encuesta de Perspectivas de Negocios Manufactureros correspondiente a septiembre (1230 GMT)

* Discurso de Liz Oakes, miembro externo del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, en la conferencia Cross Market Operational Resilience Group 2025. (1345 GMT)

* Discurso de Ron Morrow, director ejecutivo de Pagos, Supervisión y Vigilancia, Banco de Canadá.

(1930 GMT)

OTROS EVENTOS

* El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visita México y se reúne con la presidenta Claudia Sheinbaum (hasta el 19 de septiembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior

al /Region d rs

Tim Poll

e

10: Euro EUCUR Current Jul 38.90B

00 Zone A=ECI Account

NSA,EUR

10: Euro EUCUR Current Jul 35.800B

00 Zone U=ECI Account SA,

EUR

13: United GBMPC BOE MPC Vote Sep 0 0

00 Kingdom H=ECI Hike

13: United GBMPC BOE MPC Vote Sep 7 4

00 Kingdom U=ECI Unchanged

13: United GBMPC BOE MPC Vote Sep 2 5

00 Kingdom C=ECI Cut

13: United GBBOE BOE Bank Rate Sep 4.00% 4.00%

00 Kingdom I=ECI

14: United USJOB Initial 8 240k 263k

30 States =ECI Jobless Clm Sep,

w/e

14: United USJOB Jobless Clm 8 240.50k

30 States A=ECI 4Wk Avg Sep,

w/e

14: United USJOB Cont Jobless 1 1.950 1,939M

30 States N=ECI Clm Sep, M

w/e

14: United USPFD Philly Fed Sep 2.5 -0.3

30 States B=ECI Business Indx

16: United USLEA Leading Index Aug -0.1% -0.1%

00 States D=ECI Chg MM

16: United USOIL EIA-Nat Gas 8 71B

30 States N=ECI Chg Bcf Sep,

w/e

16: United USNGI Nat Gas-EIA 8 71B

30 States F=ECI Implied Flow Sep,

w/e

17: United US4WA 4W Bill Auc - 18

30 States T=ECI TA Sep

17: United US4WA 4W Bill Auc - 18

30 States H=ECI HR Sep

17: United US4WA 4W Bill Auc - 18

30 States B=ECI BTC Sep

17: United US4WA 4W Bill Auc - 18

30 States A=ECI HAP Sep

19: United USTYT 10Y TIPS Auc - 18 21.000.011,800

00 States T=ECI TA Sep

19: United USTYT 10Y TIPS Auc - 18 1.985%

00 States H=ECI HY Sep

19: United USTYT 10Y TIPS Auc - 18 2.410

00 States B=ECI BTC Sep

19: United USTYT 10Y TIPS Auc - 18 75.330%

00 States A=ECI HAP Sep

22: United USNCI Net L-T Jul 150.8B

00 States =ECI Flows,Exswaps

22: United USFBT Foreign Jul -5.0B

00 States =ECI Buying,

T-Bonds

22: United USNCI Overall Net Jul 77.8B

00 States O=ECI Capital Flows

22: United USNCI Net L-T Jul 150.8B

00 States S=ECI Flows,Incl.Swa

ps

MERCADOS FINANCIEROS

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 27 puntos, hasta los 5394, los futuros del FTSE sumaban 13,5 puntos, hasta los 9227,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 140 puntos, hasta los 23.488, a las 0430 GMT.

El índice Nikkei de Japón subía hasta alcanzar un máximo histórico intradía, impulsado por las acciones tecnológicas, gracias al optimismo que se apoderó del mercado tras la bajada de 25 puntos básicos en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EEUU y las señales de más recortes en el futuro.

Los precios del petróleo descendían por segunda sesión consecutiva, después de que la Reserva Federal recortara los tipos de interés como se esperaba y los operadores se centraran en las preocupaciones sobre la economía estadounidense y el exceso de oferta.

PRECIOS EN TIEMPO REAL

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)