Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

18 nov

EMPRESAS

El Gobierno avala una mejora de los pagos a las compañías eléctricas por las redes (El País)

Ferrovial elimina su división de movilidad tras vender la mayoría de los activos (El Economista)

ACS comprará empresas por $1.500 millones para mejorar capacidades en sus negocios (El Economista)

ACS se coloca para ofertar por la ampliación de $2.500 millones del puerto de Vancouver, el mayor de Canadá (Cinco Días)

Enagás aprueba el pago de un dividendo a cuenta de 0,4 euros brutos por acción el 23 de diciembre (Reuters)

Indra acuerda con Calidus establecer un centro de formación de pilotos en Emiratos Árabes Unidos (Reuters)

Viscofan anuncia un dividendo complementario bruto de hasta 1,483 euros por acción (Reuters)

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones de Exolum disminuyeron un 3,5% en octubre de 2025 respecto al mismo mes del año pasado (Reuters)

BME acogerá a Fibra Prime como la primera socimi latinoamericana en cotizar en Europa (Cinco Días)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Ucrania obtendrá hasta 100 aviones de combate Rafale de fabricación francesa durante los próximos 10 años en virtud de un acuerdo firmado el lunes, según informaron ambos países, en un momento en que Kiev busca reforzar sus defensas contra la invasión de Rusia (Reuters)

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, mantendrá su primera reunión bilateral con la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, un evento muy esperado que podría dar pistas sobre cuándo reanudará el banco central su ciclo de subidas de tipos (Reuters)

Las empresas estadounidenses han comenzado a hablar con mayor frecuencia sobre despidos, ya que prevén una menor demanda y posibles aumentos de la productividad gracias a la inteligencia artificial, según ha dicho el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, en unas declaraciones que siguen defendiendo la necesidad de nuevas bajadas de tipos en un contexto de amplia disputa sobre política monetaria en el banco central estadounidense (Reuters)

La UE se plantea vetar a Huawei en todas las redes (Expansión)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

Intervención del consejero del BCE Pedro Machado en la conferencia “Banca del Futuro” sobre la reforma del SREP y la IA en la supervisión bancaria (0830 GMT).

Discurso principal de la supervisora bancaria del BCE Anneli Tuominen en un evento de Commerzbank (0840 GMT).

La supervisora jefe del BCE, Claudia Buch, y el consejero Frank Elderson participan en la rueda de prensa de la Supervisión Bancaria del BCE sobre los resultados agregados del SREP 2025 (1000 GMT).

El gobernador de la Reserva Federal Michael Barr habla sobre supervisión bancaria en la serie Alan Meltzer de la Kogod School of Business (1530 GMT).

El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, interviene ante el Top of Virginia Economic Summit (1600 GMT).

La consejera del BoE Swati Dhingra pronuncia la conferencia “Desentrañando el enigma del crecimiento de los ingresos y el débil consumo en Reino Unido” en la Knoop Annual Lecture de la Universidad de Sheffield (1700 GMT).

OTROS EVENTOS

El primer ministro canadiense, Mark Carney, viaja a Abu Dabi para una visita bilateral con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al-Nahyan. (Hasta el 24 de noviembre)

Brasil acoge la cumbre del clima de Naciones Unidas (COP30) en Belém.

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, visita la Casa Blanca para reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con la princesa heredera Victoria de Suecia en Berlín (1300 GMT).

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y su homólogo sueco, Pål Jonson, intervienen en la Conferencia de Seguridad de Berlín (1430 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 15 nov: Anterior 5,9%.

1600 Estados Unidos – Bienes duraderos, mensual revisado, ago: Anterior 2,9%.

1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, mensual revisado, ago: Anterior 0,4%.

1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa, mensual revisado, ago: Anterior 1,9%.

1600 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves mensual revisado, ago: Anterior 0,6%.

1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica mensual, ago: Previsto 1,4%; Anterior -1,3%.

1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica sin transporte mensual, ago: Anterior 0,6%.

1600 Estados Unidos – Índice de mercado de vivienda NAHB, nov: Previsto 37; Anterior 37.

2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, excluyendo swaps, sep.

2200 Estados Unidos – Compra extranjera de bonos del Tesoro, sep.

2200 Estados Unidos – Flujos netos de capital general, sep.

2200 Estados Unidos – Flujos netos a largo plazo, incluyendo swaps, sep.

2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 10 nov.

2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 10 nov.

2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 10 nov.

2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 10 nov.

MERCADOS FINANCIEROS

Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 70 puntos, un 1,24%, los del índice alemán DAX bajaban 307 puntos, un 1,3%, y los del británico FTSE 100 bajaban 116 puntos, un 1,19%, a las 0600 GMT.

Las bolsas asiáticas caían en las primeras operaciones del martes, mientras los mercados financieros esperaban una avalancha de datos económicos clave de Estados Unidos retrasados por el cierre de la Administración y los inversores reducían sus apuestas por una bajada de tipos de la Reserva Federal el próximo mes.

Los precios del petróleo retrocedían el martes mientras las preocupaciones sobre el suministro se aliviaban con la reanudación de las cargas en un centro de exportación ruso, interrumpidas brevemente por un ataque con drones y misiles ucranianos, y al tiempo que los operadores continuaban evaluando el impacto de las sanciones occidentales sobre los flujos rusos.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

