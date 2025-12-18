Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

( )

18 dic (Reuters) -

*EMPRESAS*

Aena comprará el 51% de los aeropuertos de Leeds Bradford y Newcastle por 270 millones de libras (Reuters)

Telefónica retirará sus ADS de la Bolsa de Nueva York por sus costes y cargas administrativas (Reuters); Telefónica cotizará en el Euronext Dublín tras su salida de la bolsa neoyorquina (El Economista)

Laura Abasolo, directora financiera de Telefónica, dejará el cargo a finales de año (Reuters)

Indra compra la tecnología de sistemas aéreos no tripulados de Wake Engineering (Reuters)

Indra firma una alianza con GMV para ir juntos a por los nuevos contratos de Defensa (El Economista)

Repsol financia con 612 millones proyectos de energía renovable para dar entrada a un socio (El Economista)

El regulador financiero polaco da luz verde a la adquisición de Santander Bank Polska por parte de Erste (Reuters)

CIE Automotive comprará el grupo Aludec por unos 200 millones de euros (Reuters)

Amadeus aprueba un dividendo a cuenta de 0,53 euros por acción (Reuters)

Grenergy cierra la financiación de la planta solar fotovoltaica de Ayora (Reuters)

Almirall completa emisión de bonos senior por 250 millones de euros al 3,75% de interés (Reuters)

La CNMV aprueba la negociación de 365,5 millones de nuevas acciones de Soltec y levanta la suspensión de negociación a partir del 19 de diciembre (Reuters)

Nextil firma un memorando de entendimiento para comprar el 51% de Isavela (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

La mayoría de los analistas prevé que el Banco Central Europeo mantenga sus tipos de interés sin cambios y no dé señales de querer recortarlos a corto plazo, ya que la economía de la zona euro se mantiene resistente ante las perturbaciones del comercio mundial y la inflación permanece estable (Reuters)

El Banco de Inglaterra probablemente bajará los tipos de interés tras la fuerte desaceleración de la inflación y el debilitamiento del crecimiento económico, pero parece poco probable que se produzcan más recortes en 2026, dada la persistente presión sobre los precios en Reino Unido (Reuters)

La petrolera estatal venezolana PDVSA reanudó el miércoles la carga de crudo y combustible tras suspender las operaciones en las terminales el domingo debido a un ciberataque, aunque la mayoría de las exportaciones siguen paralizadas debido a la amenaza de Estados Unidos de aplicar un bloqueo a los petroleros sancionados, según tres fuentes de la empresa, operadores y datos de transporte marítimo (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

Atresmedia – Dividendo de 0,1800 euros por acción. Fecha de abono.

Elecnor – Dividendo de 0,0945 euros por acción. Fecha de abono.

Grupo Catalana Occidente – Dividendo de 4,6500 euros por acción. Fecha de abono.

Miquel y Costas – Dividendo de 0,1171 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

El Consejo de Gobierno del BCE celebra reunión de política monetaria en Fráncfort. (Hasta el 18 de diciembre)

El Riksbank celebra reunión de política monetaria (0800 GMT).

El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller habla sobre las perspectivas económicas ante la Cumbre de Directores Ejecutivos de Yale (1315 GMT).

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, ofrece palabras de apertura en la Conferencia 2025 sobre la estructura del mercado de divisas organizada por la Fed de Nueva York (1405 GMT).

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participa en un coloquio sobre perspectivas económicas ante la Cámara de Comercio del condado de Gwinnett (1730 GMT).

OTROS EVENTOS

Cumbre UE–Balcanes Occidentales.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne sobre Yemen. El secretario general, António Guterres, ofrecerá unas palabras. (1500 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

0800 Reino Unido – IPC mensual, nov: Previsto 0,0%; Anterior 0,4%.

0800 Reino Unido – IPC interanual, nov: Previsto 3,5%; Anterior 3,6%.

0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, nov: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.

0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, nov: Previsto 3,4%; Anterior 3,4%.

0800 Reino Unido – IPC servicios mensual, nov: Previsto 0,0%; Anterior 0,2%.

0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, nov: Previsto 4,5%; Anterior 4,5%.

0800 Reino Unido – RPI mensual, nov: Previsto 0,0%; Anterior 0,3%.

0800 Reino Unido – RPI interanual, nov: Previsto 4,2%; Anterior 4,3%.

0800 Reino Unido – IPC-X (índice de precios minoristas) mensual, nov: Anterior 0,3%.

0800 Reino Unido – RPIX interanual, nov: Anterior 4,2%.

0800 Reino Unido – Índice RPI, nov: Anterior 407,4.

0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior -0,3%.

0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 0,5%.

0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior 0,0%.

0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 3,6%.

0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior 0,1%.

0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 3,5%.

1000 Alemania – Clima empresarial Ifo nuevo, dic: Previsto 88,2; Anterior 88,1.

1000 Alemania – Condiciones actuales Ifo nuevo, dic: Previsto 85,8; Anterior 85,6.

1000 Alemania – Expectativas Ifo nuevo, dic: Previsto 90,5; Anterior 90,6.

1100 Eurozona – IPC armonizado final mensual, nov: Previsto -0,3%; Anterior 0,2%.

1100 Eurozona – IPC armonizado final interanual, nov: Previsto 2,2%; Anterior 2,2%.

1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía mensual, nov: Previsto -0,4%; Anterior 0,2%.

1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía final interanual, nov: Previsto 2,4%; Anterior 2,4%.

1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, nov: Previsto -0,5%; Anterior -0,5%.

1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, nov: Previsto 2,4%; Anterior 2,4%.

1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco mensual, nov: Anterior 0,2%.

1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco interanual, nov: Anterior 2,1%.

1100 Eurozona – Costes laborales interanuales, 3TR: Anterior 3,6%.

1100 Eurozona – Salarios en la zona euro, 3TR: Anterior 3,7%.

1200 Reino Unido – Tendencias de pedidos CBI, dic: Anterior -37,0.

1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 12 dic: Anterior 4,8%.

1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 12 dic: Anterior 327,9.

1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 12 dic: Anterior 181,6.

1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 12 dic: Anterior 1.190,6.

1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 12 dic: Anterior 6,33%.

1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 12 dic: Previsto -2.197.000; Anterior -1.812.000.

1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 12 dic: Previsto 2.066.000; Anterior 2.502.000.

1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 12 dic: Previsto 2.100.000; Anterior 6.397.000.

1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 12 dic: Previsto -0,2; Anterior 0,4.

*MERCADOS FINANCIEROS*

Los futuros del Euro STOXX 50 caían 4 puntos, hasta los 5.682, los futuros del FTSE perdían 4,5 puntos, hasta los 9.775,5, y los futuros del DAX alemán bajaban 50 puntos, hasta los 23.916, a las 0530 GMT.

Las bolsas asiáticas caían ante un nuevo revés del sector tecnológico por la renovada inquietud sobre el gasto en inteligencia artificial, mientras los inversores se preparaban para una oleada de reuniones de bancos centrales que pondrán de relieve las divergencias en las políticas monetarias a nivel mundial.

Los precios del petróleo subían tras las noticias de que Estados Unidos está preparando nuevas sanciones al petróleo ruso si Moscú no acepta un acuerdo de paz en Ucrania, mientras los participantes en el mercado evaluaban los riesgos de suministro que plantea el bloqueo de los petroleros venezolanos.

