Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

* Telefónica contrata a Morgan Stanley para reactivar la adquisición de Vodafone España (El Confidencial)

* Merlin sondeará el mercado para financiar su potencial en centros de datos (Expansión, entrevista con el consejero delegado)

* Mapfre dará el salto a India con su primera sucursal para crecer en reaseguro en Asia (El Economista)

* Moncloa enfría la compra de Escribano por Indra y pone en guardia a la SEPI (El Confidencial)

* Los embajadores de la Unión Europea alcanzaron el domingo un amplio acuerdo para intensificar los esfuerzos destinados a disuadir al presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los aliados europeos, al tiempo que preparan medidas de represalia en caso de que se apliquen dichos aranceles, según informaron diplomáticos de la UE (Reuters)

* La economía china creció un 5,0% el año pasado, cumpliendo el objetivo del Gobierno al hacerse con una cuota récord de la demanda mundial de bienes para compensar el débil consumo interno, una estrategia que atenuó el impacto de los aranceles estadounidenses, pero que cada vez es más difícil de mantener (Reuters)

* El socialista moderado Antonio José Seguro se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal celebradas el domingo, seguido por el líder de extrema derecha André Ventura, y ambos se enfrentarán en la segunda vuelta el 8 de febrero (Reuters)

* Un tren de alta velocidad descarriló el domingo en el sur de España y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario, empujando al segundo convoy fuera de las vías en una colisión en la que, según confirmaron fuentes policiales a Reuters, murieron al menos 21 personas (Reuters)

* Cierre por festivo en bolsas de Estados Unidos (Día de Martin Luther King Jr.)

* Sharon Donnery, supervisora bancaria del BCE, ofrece una presentación y sesión de preguntas en el seminario web "Enfoque financiero" organizado por Bruegel (1300 GMT)

* Reunión del Eurogrupo

* Petr Pavel, presidente de República Checa, y su esposa, Eva, visitan el Vaticano, donde serán recibidos por el papa León XIV. Pavel también se reunirá con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin

* Los ministros de Finanzas de Alemania y Francia intervienen en Berlín (1000 GMT)

* Petr Macinka, ministro de Exteriores de República Checa, se reúne con su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, en Praga y ofrecen rueda de prensa posterior (1715 GMT)

* Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa de Dinamarca, y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, se reúnen en Bruselas con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, para tratar la seguridad del Ártico

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove mensual , ene: anterior -1,8

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove interanual , ene: anterior -0,6

* 1100 Eurozona – IPC armonizado final mensual, dic: anterior -0,3%

* 1100 Eurozona – IPC armonizado final interanual , dic: previsto 2,0%; Anterior 2,0%

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía mensual , dic: anterior -0,4%

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía final interanual, dic: previsto 2,3%; Anterior 2,3%

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco mensual , dic: anterior -0,3%

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco interanual , dic: anterior 2,1%

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, dic: anterior 0,3%

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, dic: previsto 2,3%; Anterior 2,3%

* Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 78 puntos, un 1,29%, los del índice alemán DAX descendían 276 puntos, un 1,09% y los del británico FTSE 100 retrocedían 39 puntos, un 0,38%

* Los mercados bursátiles caían en Asia el lunes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles adicionales a ocho países europeos hasta que se permitiera a Estados Unidos comprar Groenlandia, lo que provocó una caída del dólar frente al yen y el franco suizo, consideradas monedas refugio

* Los precios del petróleo subían ligeramente el lunes, tras el aumento de la sesión anterior, ya que la represión mortal de Irán contra las protestas sofocó los disturbios civiles, lo que redujo las posibilidades de un ataque estadounidense contra el principal productor de Oriente Próximo que podría interrumpir el suministro

