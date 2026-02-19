Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

19 feb (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Telefónica compra el operador de fibra Netomnia en una operación de 2.000 millones de libras con Liberty Global (Reuters)

* BBVA planea iniciar su negocio de corretaje en Japón, según Bloomberg News (Reuters)

* Naturgy de España contempla negociar con Yamal sobre el impacto de la prohibición de la ‌UE al gas ruso (Reuters)

* IFM y Criteria sellan ‌la paz ⁠en Naturgy con un reparto del poder (Expansión)

* Leonardo e Indra firman un acuerdo para cooperar en ciberdefensa (Reuters)

* ACS entra en el AVE sueco con obras por 900 millones (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Los dirigentes monetarios de la Reserva Federal acordaron casi por unanimidad mantener los tipos de interés sin cambios en su reunión del mes pasado, pero ​siguieron divididos sobre ⁠los próximos pasos a seguir, ⁠con "varios" de ellos abiertos a subidas de tipos si la inflación se mantiene elevada, otros inclinados a apoyar nuevos recortes si la inflación retrocede como esperan, y toda la mesa debatiendo ​las implicaciones emergentes de la inteligencia artificial para la economía (Reuters)

* El CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, dijo en repetidas ocasiones durante un juicio histórico sobre la adicción de los jóvenes ‌a las redes sociales que el operador de Facebook e Instagram no permite el acceso a sus plataformas ​a menores de 13 años, a pesar de que se le presentaron pruebas ​que sugerían que eran un grupo demográfico clave (Reuters)

* Los dos días de conversaciones de paz en Ginebra entre Ucrania y Rusia concluyeron el miércoles sin avances significativos, en un momento en que el presidente Volodímir Zelenski se mostró insatisfecho con los resultados, mientras que Washington informó de "progresos significativos" (Reuters)

*AGENDA*

MERCADOS

* Cierre por festivo en las bolsas de Shenzhen y Shanghái.

EMPRESAS

* Repsol publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, comparece con una declaración introductoria en la audiencia sobre el euro digital ante la Comisión Parlamentaria de Investigación del sistema bancario, financiero y de seguros del Senado italiano. (1100 GMT)

* Luis de ​Guindos, miembro del Consejo del BCE, interviene y participa en una sesión de preguntas y respuestas en un acto de la Cámara de Comercio de Valencia-Andersen. (1130 GMT)

* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, ofrece las palabras de apertura en la conferencia "El próximo horizonte ⁠en banca" del Banco de la Reserva Federal de Atlanta. (1320 GMT)

* Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, interviene mediante un vídeo pregrabado en la conferencia "El próximo horizonte en banca" del Banco de la Reserva Federal de ‌Atlanta. (1330 GMT)

* Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, pronuncia el discurso principal en el "Midwest Summit: Economic Outlook 2026" organizado por la Cámara de Comercio de Fargo Moorhead West Fargo. (1400 GMT)

* Anna Breman, gobernadora del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, interviene en el "Almuerzo con la gobernadora del Banco de la Reserva", organizado por Business Canterbury. (2300 GMT)

OTROS EVENTOS

* Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, visita India para reforzar los lazos bilaterales. (Hasta el 21 de febrero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1000 Eurozona – Cuenta corriente sin desestacionalizar, EUR , dic: Anterior 12.570.000.000.

* 1000 Eurozona – Cuenta corriente desestacionalizado, EUR , dic: Anterior 8.572.000.000.

* 1200 Reino Unido – Tendencias de pedidos CBI, feb: Anterior -30,0.

* 1430 Estados Unidos – Comercio internacional $ , dic: Previsto -55.500.000.000; Anterior -56.800.000.000.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 14 feb: Previsto 225.000; Anterior 227.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de ‌solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 14 feb: Anterior 219.500.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 7 feb: Previsto 1.860.000; Anterior 1.862.000.

* 1430 Estados Unidos – Índice empresarial Fed Filadelfia , feb: Previsto ⁠8,5; Anterior 12,6.

* 1430 Estados Unidos – Balanza comercial de bienes avanzada , dic: Previsto -86.000.000.000; Anterior -84.720.000.000.

* 1430 Estados Unidos – Inventarios mayoristas avance , dic: Anterior -0,1.

* 1430 Estados Unidos – Inventarios minoristas excluyendo autos avance, ‌dic: Anterior 0,0.

* 1600 Eurozona – Confianza del consumidor preliminar , feb: Previsto -11,8; Anterior -12,4.

* 1600 Estados Unidos – Cambio índice líder mensual , dic: Previsto 0,0; Anterior -0,3.

* 1600 Estados Unidos – ⁠Índice de ventas pendientes de viviendas , ene: Anterior 71,8.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas pendientes , ene: Previsto 1,3; Anterior -9,3.

* 1630 Estados ⁠Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 13 feb: Anterior -249.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 13 feb: Anterior -249.000.000.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA , semana 13 feb: Previsto 2.300.000; Anterior 8.530.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 13 feb: Previsto -1.600.000; Anterior -2.703.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 13 feb: Previsto -200.000; Anterior 1.160.000.

* 1800 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana 13 feb: Previsto 1,0; Anterior -1,1.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 7 puntos, hasta los 6.109, los futuros ‌del FTSE subían 16,5 puntos hasta los 10.675 y los futuros del DAX alemán caían ​63 puntos, hasta los 25.276, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas subían, respaldadas por las ganancias de los gigantes tecnológicos en Wall Street, mientras que la persistente tensión entre Estados Unidos e Irán mantenía los precios del petróleo al alza y dejaba al oro respaldado por los flujos hacia activos refugio.

* Los precios del petróleo avanzaban, mientras Estados Unidos e Irán intentaban limar asperezas en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán y ambas partes intensificaban la actividad militar en la importante región productora ‌de petróleo.

