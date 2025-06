Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

19 jun (Reuters) - *EMPRESAS* * Red Eléctrica culpa a las eléctricas del apagón y cuestiona que tuviera un error de cálculo (Reuters) * El Gobierno ignorará el órdago de BBVA para salvar la opa al Sabadell y pondrá condiciones (El Confidencial); NatWest descarta presentar una oferta por TSB (Financial Times); Barclays estaría entre los bancos interesados en comprar TSB a Sabadell (Bloomberg News) * Telefónica lanza una emisión de bonos de 750 millones de euros (Reuters) * Caixabank coloca bonos por 1500 millones de euros (Reuters) * Fundación La Caixa invertirá 4000 millones hasta 2030 (Cinco Días, Expansión) * Urbaser: avalancha de órdenes en su macroemisión de 2300 millones (Expansión) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * Irán e Israel intercambiaron nuevos ataques aéreos mientras el presidente Donald Trump mantenía al mundo en vilo sobre si Estados Unidos se uniría al bombardeo israelí de las instalaciones nucleares iraníes (Reuters) * Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido planean mantener conversaciones nucleares con su homólogo iraní el viernes en Ginebra, dijo a Reuters una fuente diplomática alemana (Reuters) * La Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios el miércoles y los responsables monetarios señalaron que los costes de endeudamiento caerían este año, pero su presidente, Jerome Powell, advirtió de que no se debe dar mucha importancia a los pronósticos y que espera una inflación "significativa" debido a los aranceles (Reuters) * El Banco de Inglaterra parece dispuesto a mantener los tipos de interés a la espera de ver si la economía y la inflación siguen debilitándose, o si el país se verá afectado por una crisis de los precios de la energía derivada del conflicto entre Israel e Irán (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Telefónica - Dividendo de 0,15 euros por acción. Fecha de abono. * Colonial - Dividendo de 0,30 euros por acción. Fecha de abono. MERCADOS * Cierre del mercado en EEUU, "Juneteenth" o Día de la Emancipación. BANCOS CENTRALES * Participación del miembro del consejo del BCE, Piero Cipollone, en la reunión del Eurogrupo. * Evaluación de política monetaria del Banco Nacional Suizo (BNS) con conferencia de prensa, tras la publicación del informe de estabilidad financiera. (0730 GMT) * El Banco de Noruega anuncia la decisión sobre el tipo de interés y el Informe de Política Monetaria 2/25. (0800 GMT) * Participación de Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, en el evento Room for Discussion organizado por la Universidad de Ámsterdam. (0830 GMT) * Discurso del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, sobre "Los desafíos de este siglo, perspectivas económicas de la zona euro" en la conferencia Young Factor organizada por el Osservatorio Permanente Giovani-Editori. (0945 GMT) * Moderación por parte de Claudia Buch, miembro del consejo del BCE, del panel de políticas en la 9ª Conferencia Anual de Macroprudencia organizada por el Deutsche Bundesbank, De Nederlandsche Bank, Banco Central de Irlanda y Sveriges Riksbank (1100 GMT). * El Banco de Inglaterra anuncia la decisión sobre el tipo de interés de referencia y publica las actas de la reunión, después de la decisión sobre el tipo. (1100 GMT) * Declaraciones en video de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el evento Financi'Elles dedicado a los 60 años de la ley sobre la emancipación financiera de las mujeres (1600 GMT). * El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada el 30 de abril y el 1 de mayo. (2350 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en Tokio. * El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, visita EEUU y se reúne con su homólogo Marco Rubio. * Los ministros de Finanzas de la zona euro discuten la adopción del euro por parte de Bulgaria y las recomendaciones fiscales de la Comisión (1300 GMT). * Reunión del Eurogrupo en Luxemburgo. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 13:00 United Kingdom GBMPCH=ECI BOE MPC Vote Hike Jun 0 0 13:00 United Kingdom GBMPCU=ECI BOE MPC Vote Unchanged Jun 7 2 13:00 United Kingdom GBMPCC=ECI BOE MPC Vote Cut Jun 2 7 13:00 United Kingdom GBBOEI=ECI BOE Bank Rate Jun 4,25% 4,25% *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 13 puntos, hasta los 5255, los del DAX alemán caían 65 puntos, hasta los 23.282, mientras que los futuros del FTSE subían 16,5 puntos, hasta los 8861, a las 0430 GMT. * Los mercados bursátiles de Asia bajaban, mientras que los activos refugio, como el oro y el yen japonés, subían, en un momento en que los inversores siguen preocupados por la posible entrada de Estados Unidos en la guerra aérea entre Israel e Irán, que dura ya una semana. * Los precios del petróleo caían, y los inversores dudaban sobre la toma de nuevas posiciones después de que el presidente Donald Trump diera señales contradictorias sobre la posible participación de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán, mientras que la Reserva Federal mantuvo sin cambios los tipos de interés. 