Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

EMPRESAS

FCC crece en EEUU con una obra de 2000 millones (Expansión)

Un tribunal de Madrid anula la concesión a Urbaser del mayor contrato de basuras de España (Cinco Días)

El daño de los incendios de agosto ya supera los 3800 millones (El Economista)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes al presidente Volodímir Zelenski que Estados Unidos ayudaría a garantizar la seguridad de Ucrania en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia, aunque el alcance de tal ayuda no estuvo claro de inmediato (Reuters)

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, atribuyó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mérito de persuadir al presidente de Rusia para que acepte reunirse con su homólogo ucraniano (Reuters)

Hamás ha aceptado una propuesta de alto el fuego de 60 días con Israel que incluye la devolución de la mitad de los rehenes retenidos en Gaza y la liberación por parte de Israel de algunos prisioneros palestinos, según informó el lunes una fuente oficial egipcia (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

El Riksbank celebra una reunión de política monetaria en la que el Comité Ejecutivo toma una decisión sobre la política monetaria, incluido el tipo de interés. (0700 GMT)

OTROS EVENTOS

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

33º aniversario del fallido golpe de estado soviético contra Mijaíl Gorbachov, que aceleró el colapso de la Unión Soviética.

DATOS MACROECONÓMICOS

Local Country RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior /Region s Time 10:00 Euro EUCURA= Current Account Jun 1,02B Zone ECI NSA,EUR 10:00 Euro EUCURU= Current Account Jun 32,300B Zone ECI SA, EUR 14:30 United USBPE=ECI Building Jul 1,388M 1,393M States Permits: Number 14:30 United USBPP=ECI Build Permits: Jul -0,1% States Change MM 14:30 United USHST=ECI Housing Starts Jul 1,295M 1,321M States Number 14:30 United USHSTM=ECI House Starts Jul 4,6% States MM: Change 14:55 United USREDY=ECI Redbook YY 16 Aug, 5,7% States w/e 22:30 United USOIAC=ECI API wkly crude 11 Aug, States Stk w/e 22:30 United USOIAG=ECI API Wkly gsln 11 Aug, States stk w/e 22:30 United USOIAD=ECI API Wkly dist. 11 Aug, States Stk w/e 22:30 United USOIAR=ECI API Wkly crude 11 Aug, States runs w/e *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 8 puntos, hasta los 5451, los del FTSE sumaban 15,5 puntos, hasta los 9191, y los del DAX alemán ganaban 30 puntos, hasta los 24.380, a las 0430 GMT. * Los precios del petróleo caían en las primeras operaciones asiáticas del martes, mientras los participantes del mercado contemplaban las conversaciones tripartitas previstas entre Rusia, Ucrania y EEUU para poner fin a la guerra en Ucrania, que podrían conducir al fin de las sanciones sobre el crudo ruso. * Las acciones en Asia y los precios del petróleo bajaban el martes antes de una reunión clave de banqueros centrales y mientras los operadores evaluaban señales diplomáticas prometedoras hacia el fin de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)