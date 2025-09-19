Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

19 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* Iberdrola vende su negocio húngaro por 171 millones de euros (Reuters)

* Citigroup eleva recomendación de Cellnex de "neutral" a "comprar" (Reuters)

* Viscofan inicia una recompra de acciones por hasta 40 millones de euros (Reuters)

* BofA comprará 100 millones de euros en préstamos inmobiliarios de Santander (Bloomberg News)

* FCC explota su alianza con Slim en México con una obra ferroviaria de 1500 millones (El Economista)

* Apollo acelera las negociaciones para tomar el control del Atlético de Madrid (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer celebraron el jueves la renovación de la "relación especial" entre sus países, poniendo fin a la segunda visita de Estado del presidente estadounidense con una muestra de unidad tras evitar posibles escollos (Reuters).

* El Banco de Inglaterra ralentizó el jueves el ritmo de su programa de reducción de sus carteras de bonos del Estado y redujo las ventas de la deuda a largo plazo en un intento por minimizar las turbulencias en los mercados de renta fija (Reuters).

* El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés sin cambios, pero decidió comenzar a vender sus activos de riesgo, dando un paso más en la eliminación gradual de los restos de su programa de estímulo masivo (Reuters).

AGENDA

BANCOS CENTRALES

• Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y de Cipollone y Claudia Buch, miembros del consejo del BCE, en la reunión del Eurogrupo en Copenhague.

• El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, habla con la prensa tras la conclusión de la reunión de política monetaria del banco central. (0230 GMT)

• El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, pronuncia el discurso “La resiliencia da frutos: el valor estratégico de la regulación y supervisión” como presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), durante la conferencia EUROFI Forum 2025. (0630 GMT)

• Participación de Patrick Montagner, miembro del consejo del BCE, en un panel de discusión durante el EUROFI Financial Forum en Copenhague. (0740 GMT)

• El presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en la rueda de prensa del Eurogrupo. (0900 GMT)

• Participación de la miembro del consejo del BCE, Anneli Tuominen, en un panel de discusión durante el EUROFI Financial Forum en Copenhague. (0930 GMT)

• La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una charla sobre las implicaciones de la inteligencia artificial para el desarrollo de la fuerza laboral y la movilidad económica, organizada por el Emerging Tech Economic Research Network. (1830 GMT)

OTROS EVENTOS

• El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, visita China. (Hasta el 20 de septiembre)

• Reunión del Eurogrupo en Copenhague.

• El ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Datuk Seri Mohamad Hasan, lidera un equipo oficial de la ASEAN para evaluar la situación en Myanmar.

• Visita de Estado del presidente de EEUU, Donald Trump, a Reino Unido. (Hasta el 20 de septiembre)

• Reunión informal de ministros de Asuntos Económicos y Financieros de la UE en Copenhague. (Hasta el 20 de septiembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

Local Country RIC Indicator Perio Reute Prior

Time /Region Name d rs

Poll

01:01 United GBGFK= GfK Sep -18 -17

Kingdom ECI Consumer

Confidence

08:00 United GBPSNX PSNB Ex Aug 12,75 1.054B

Kingdom =ECI Banks GBP 04B

08:00 United GBPSCR PSNCR, GBP Aug 3.002B

Kingdom =ECI

08:00 United GBRSL= Retail Aug 0.3% 0.6%

Kingdom ECI Sales MM

08:00 United GBRSX= Retail Aug 0.7% 0.5%

Kingdom ECI Sales

Ex-Fuel MM

08:00 United GBRSLY Retail Aug 0.6% 1.1%

Kingdom =ECI Sales YY

08:00 United GBRSXY Retail Aug 1.0% 1.3%

Kingdom =ECI Sales

Ex-Fuel YY

08:45 France FRCOMP Business Sep 96 96

=ECI Climate

Mfg

08:45 France FRBCS= Business Sep 96

ECI Climate

Overall

09:00 Germany DEPPI= Producer Aug -0.1% -0.1%

ECI Prices MM

09:00 Germany DEPPIY Producer Aug -1.7% -1.5%

=ECI Prices YY

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 4 puntos, hasta los 5453, los futuros del FTSE perdían 3,5 puntos, hasta los 9233,5 y los futuros del DAX alemán caían 8 puntos, hasta los 23.665, a las 0430 GMT.

* El índice Nikkei de Japón pasaba a registrar pérdidas y el yen se fortalecía, después de que el Banco de Japón mantuviera los tipos de interés sin cambios, tal y como se esperaba, pero en una decisión dividida, con dos de los nueve miembros del consejo votando a favor de una subida.

* Los precios del petróleo caían, ya que las preocupaciones sobre la demanda de combustible en Estados Unidos contrarrestaban las expectativas de que la primera bajada de tipos de interés de este año por parte de la Reserva Federal estadounidense estimule un mayor consumo.

PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)