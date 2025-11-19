Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

19 nov (Reuters) -

* El beneficio de eDreams en España se dispara a pesar de un crecimiento más lento de suscriptores (Reuters)

* Airbus e Indra captan $5.500 millones en contratos de Defensa (Expansión)

* Audax contrata a Alantra para refinanciar bonos por $300 millones (Cinco Días)

* La ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, tiene previsto aumentar el gasto en prestaciones sociales en los presupuestos anuales, que se darán a conocer la próxima semana, según informó el martes el diario The Telegraph (Reuters)

* La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, frustró el martes el intento de Estados Unidos de deshacer sus adquisiciones de Instagram y WhatsApp, ya que un juez federal falló que la empresa no tiene el monopolio de las redes sociales (Reuters)

* El Congreso de Estados Unidos, controlado por los republicanos, votó el martes casi por unanimidad a favor de obligar al Departamento de Justicia a hacer públicos los archivos sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, un resultado que el presidente Donald Trump había tratado de impedir durante meses antes de poner fin a su oposición (Reuters)

* El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión no monetaria (virtual).

* La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, pronuncia las palabras de clausura en el evento híbrido “Perspectivas globales con Gretchen Watkins” (0055 GMT).

* Discurso principal de la supervisora jefe del BCE, Claudia Buch, en el taller de investigación de políticas de la EBA 2025 (1130 GMT).

* El gobernador de la Junta de la Reserva Federal Stephen Miran habla sobre “Regulación bancaria y el balance de la Fed” ante el Bank Policy Institute y el Small Business & Entrepreneurship Council (1500 GMT).

* El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, interviene en un almuerzo organizado por VACEOs (1745 GMT).

* Discurso del vicegobernador externo del Banco de Canadá, Nicolas Vincent, en ASDEQ (1745 GMT).

* La Reserva Federal publica las actas del Comité Federal de Mercado Abierto de la reunión del 28-29 de octubre (1800 GMT).

* El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, interviene en el evento híbrido “Creando mercados inexistentes: conectando comunidades y capital” (1900 GMT).

* El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, visita Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán y mantiene diálogos estratégicos con sus homólogos. (Hasta el 22 de noviembre)

* El primer ministro chino, Li Qiang, visita Zambia. (Hasta el 20 de noviembre)

* El ministro de Finanzas de Alemania pronuncia un discurso en Shanghái (0530 GMT).

* El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe con honores militares al primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en Berlín (1300 GMT).

* 0800 Reino Unido – IPC mensual, oct: Previsto 0,4; Anterior 0,0.

* 0800 Reino Unido – IPC interanual, oct: Previsto 3,6; Anterior 3,8.

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, oct: Previsto 0,4; Anterior 0,0.

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, oct: Previsto 3,4; Anterior 3,5.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios mensual, oct: Previsto 0,4; Anterior -0,3.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, oct: Previsto 4,6; Anterior 4,7.

* 0800 Reino Unido – RPI mensual, oct: Previsto 0,3; Anterior -0,4.

* 0800 Reino Unido – RPI interanual, oct: Previsto 4,3; Anterior 4,5.

* 0800 Reino Unido – RPI-X (índice de precios minoristas) mensual, oct: Anterior -0,4.

* 0800 Reino Unido – RPIX interanual, oct: Anterior 4,4.

* 0800 Reino Unido – Índice RPI, oct: Anterior 406,1.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, oct: Previsto 0,0; Anterior -0,1.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual sin desestacionalizar, oct: Previsto 0,7; Anterior 0,8.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, oct: Previsto 0,0; Anterior 0,0.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, oct: Previsto 3,4; Anterior 3,4.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, oct: Anterior 0,1.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, oct: Anterior 3,6.

* 0900 eurozona – Cuenta corriente sin desestacionalizar, EUR, sep: Anterior $13.000.000.000.

* 0900 eurozona – Cuenta corriente desestacionalizado, EUR, sep: Anterior $11.900.000.000.

* 1100 eurozona – IPC armonizado final mensual, oct: Previsto 0,2; Anterior 0,1.

* 1100 eurozona – IPC armonizado final interanual, oct: Previsto 2,1; Anterior 2,1.

* 1100 eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía mensual, oct: Previsto 0,1; Anterior 0,1.

* 1100 eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía final interanual, oct: Previsto 2,4; Anterior 2,4.

* 1100 eurozona – IPC armonizado sin tabaco mensual, oct: Anterior 0,1.

* 1100 eurozona – IPC armonizado sin tabaco interanual, oct: Anterior 2,2.

* 1100 eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, oct: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 1100 eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, oct: Previsto 2,4; Anterior 2,4.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 14 nov: Anterior 0,6.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 14 nov: Anterior 334,2.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 14 nov: Anterior 172,7.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación hipotecaria, semana 14 nov: Anterior 1.247,5.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 14 nov: Anterior 6,34.

* 1430 Estados Unidos – Comercio internacional $, ago: Previsto -$61.000.000.000; Anterior -$78.300.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 14 nov: Anterior 6.413.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 14 nov: Anterior -637.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 14 nov: Anterior -945.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 14 nov: Anterior 3,4.

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 15 puntos, hasta los 5.522, los futuros del FTSE subían 2 puntos, hasta los 9.573, y los futuros del DAX alemán caían 100 puntos, hasta los 23.123, a las 0530 GMT.

* Los mercados asiáticos tenían dificultades para avanzar, en un clima de nerviosismo por las valoraciones de la inteligencia artificial, que frenó a los inversores antes de la publicación de los resultados del gigante de los chips Nvidia.

* Los precios del petróleo caían, después de que un informe del sector mostrara un aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, lo que reforzó la preocupación por el exceso de oferta, aunque la caída de los precios se veía limitada por las sanciones al flujo de petróleo ruso.

