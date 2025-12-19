Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

( )

19 dic (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Los March se independizan de CVC y toman el control de su 5% en Naturgy en plena reordenación accionarial (Cinco Días); CVC rehace su pacto con los March y abre una vía exprés para salir de Naturgy (Expansión)

* Telefónica llega a un acuerdo con los sindicatos y el ERE se firmará el lunes (Cinco Días)

* Fluidra acuerda comprar Variopool Group (Reuters)

* Acciona gana una concesión de 35 años para redes de saneamiento y suministro de agua en Brasil (Reuters)

* ACS delega la segunda ejecución del dividendo flexible por alrededor de 0,45 euros por acción (Reuters)

* Duro Felguera dice que el Consejo de Ministros de España autoriza la novación de la financiación de FASEE a la compañía (Reuters)

* Duro Felguera anuncia la ejecución de avales para su proyecto en Sines, Portugal (Reuters)

* La CNMV autoriza la exención de JS Immo de la obligación de lanzar una opa sobre Árima (Reuters)

* El fondo canadiense Omers refinancia su deuda en Exolum en plena salida de los fondos del capital (El Economista)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Los líderes de la Unión Europea decidieron pedir un préstamo para financiar la defensa de Ucrania frente a Rusia durante los próximos dos años en lugar de utilizar los activos rusos congelados, eludiendo así las divisiones sobre un plan sin precedentes para financiar a Kiev con dinero soberano ruso (Reuters)

* La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó el jueves a los líderes de la Unión Europea que la firma del discutido acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur se había retrasado hasta enero, según informaron fuentes de la UE a Reuters, lo que arroja algunas dudas sobre el futuro de los planes de expansión comercial de la UE (Reuters)

* El Banco de Japón subió los tipos de interés a niveles no vistos en tres décadas y señaló su disposición a realizar nuevas subidas más allá del próximo año, dando otro paso histórico para poner fin a décadas de enorme apoyo monetario y costes de financiación cercanos a cero (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Enagás – Dividendo de 0,4000 euros por acción. Fecha de descuento.

* Prim – Dividendo de 0,1300 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Presentación del Informe de Política Monetaria de diciembre del Banco de Noruega, a cargo de Ole Christian Bech Moen, en un evento en Teams.

* Kazuo Ueda, gobernador del Banco de Japón, comparece ante la prensa tras la reunión de política monetaria del banco central (0230 GMT).

* Pål Longva y Øystein Børsum, subgobernadores del Norges Bank (banco central de Noruega), intervienen ante la Red Regional del banco (0800 GMT).

* Olli Rehn, gobernador del Banco de Finlandia, habla sobre la política monetaria de la eurozona y las perspectivas económicas, y presenta las previsiones para Finlandia (0900 GMT).

* Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, pronuncia unas palabras en la mesa redonda del Aspen Institute Italia (1200 GMT).

* Olaf Sleijpen, presidente del banco central de Países Bajos, ofrece una rueda de prensa para presentar la actualización de las perspectivas económicas neerlandesas (1200 GMT).

* Philip Lane, economista jefe del BCE, interviene en una conferencia del Banco Central de Irlanda (1510 GMT).

OTROS EVENTOS

* Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, visita Polonia para reunirse con el presidente Karol Nawrocki.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Confianza del consumidor GfK, dic: Previsto -18,0; Anterior -19,0.

* 0800 Alemania – Confianza del consumidor GfK, ene: Previsto -23,2; Anterior -23,2.

* 0800 Alemania – Precios de producción intermensual, nov: Previsto 0,1; Anterior 0,1.

* 0800 Alemania – Precios de producción interanual, nov: Previsto -2,2; Anterior -1,8.

* 0800 Reino Unido – Necesidad de financiación del sector público excl. bancos (GBP), nov: Previsto 10.000.000.000; Anterior 17.434.000.000.

* 0800 Reino Unido – Requerimiento neto de efectivo del sector público (GBP), nov: Anterior 20.825.000.000.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas intermensual, nov: Previsto 0,4; Anterior -1,1.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas sin combustibles intermensual, nov: Previsto 0,2; Anterior -1,0.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas interanual, nov: Previsto 0,9; Anterior 0,2.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas sin combustibles interanual, nov: Previsto 1,6; Anterior 1,2.

* 0845 Francia – Precios de producción intermensual, nov: Anterior 0,0.

* 0845 Francia – Precios de producción interanual, nov: Anterior -0,8.

* 0900 Eurozona – Cuenta corriente NSA, EUR, oct: Anterior 38.100.000.000.

* 0900 Eurozona – Cuenta corriente SA, EUR, oct: Anterior 23.100.000.000.

* 1000 Eurozona – Cuenta corriente NSA, EUR, nov.

* 1000 Eurozona – Cuenta corriente SA, EUR, nov.

* 1200 Reino Unido – Índice de comercio distributivo de la CBI, dic: Anterior -32,0.

* 1600 Eurozona – Confianza del consumidor (estimación inicial), dic: Previsto -14,0; Anterior -14,2.

* 1600 Estados Unidos – Índice de tendencias del empleo, nov: Anterior 106,84.

* 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas de segunda mano, nov: Previsto 4.150.000; Anterior 4.100.000.

* 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas de segunda mano, variación%, nov: Anterior 1,2.

* 1600 Estados Unidos – Confianza del consumidor de la Univ. de Michigan (final), dic: Previsto 53,4; Anterior 53,3.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones actuales de la Univ. de Michigan (final), dic: Anterior 50,7.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas de la Univ. de Michigan (final), dic: Anterior 55,0.

* 1600 Estados Unidos – Inflación a 1 año de la Univ. de Michigan (final), dic: Anterior 4,1.

* 1600 Estados Unidos – Inflación a 5 años de la Univ. de Michigan (final), dic: Anterior 3,2.

* 1600 Estados Unidos – Inflación PCE media recortada (Fed de Dallas), oct: Anterior 1,9.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 19 puntos, un 0,33%, los del índice alemán DAX bajaban 59 puntos, un 0,24%, y los del británico FTSE 100 bajaban 32 puntos, un 0,33%, a las 0600 GMT.

* Los mercados bursátiles asiáticos mantenían el viernes las ganancias impulsadas por Wall Street, mientras que el yen se debilitaba después de que el Banco de Japón subiera los tipos de interés hasta su nivel más alto en tres décadas y dejara la puerta abierta a nuevas subidas.

* Los precios del petróleo bajaban el viernes y se preparaban para cerrar a la baja por segunda semana consecutiva mientras las crecientes perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania compensaban las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro debido al bloqueo de los petroleros venezolanos.

