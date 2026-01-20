Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

20 ene (Reuters) -

* Murtra: "Telefónica será más ambiciosa y agresiva con el nuevo plan estratégico" (Expansión)

* IFM acelera en Naturgy y se propone llegar al 29% (Cinco Días)

* Indra negocia con ⁠Rheinmetall y Leonardo para los contratos de los ⁠obuses (Expansión)

* CIMIC (ACS) y Sojitz finalizan la estructura de propiedad conjunta de UGL Transport (Reuters)

* Citi rebaja la recomendación de las acciones europeas a neutral tras las amenazas arancelarias de Trump (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente ⁠estadounidense, Donald ‌Trump, ha ​relacionado su intento de tomar el control de Groenlandia con su fracaso a la hora de ganar el Premio Nobel de ​la Paz, afirmando que ya no pensaba "únicamente en la paz" (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‌dijo que impondrá un arancel del 200% a los vinos y champanes ‌franceses, una medida que, según él, empujaría al presidente ​francés, Emmanuel Macron, a unirse a la iniciativa de Trump denominada Junta de la Paz, cuyo objetivo es resolver los conflictos mundiales (Reuters)

* El croata Boris Vujcic fue nominado oficialmente el lunes para el cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo, lo que le sitúa en camino de convertirse en la primera persona del antiguo bloque comunista del este en ocupar un puesto en el consejo de gobierno de la institución financiera más importante de la Unión Europea. (Reuters)

* Se espera que Donald Trump se reúna con líderes empresariales mundiales en Davos el miércoles, según ⁠fuentes familiarizadas con el asunto (Reuters)

*AGENDA*

OTROS EVENTOS

* Foro Económico Mundial en Davos.

* Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Precios ​al productor mensual, dic: previsto -0,1; Anterior 0,0.

* 0800 Alemania – Precios al productor interanual, dic: previsto -2,4; Anterior -2,3.

* 0800 Reino Unido – Variación solicitudes de desempleo del Reino Unido, dic: Anterior 20.100.

* 0800 Reino Unido – Tasa de desempleo según OIT, nov: previsto 5,0; Anterior 5,1.

* 0800 Reino Unido – Variación en el empleo, nov: previsto 27.000; Anterior -16.000.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio semanal 3M interanual, nov: previsto 4,6; Anterior 4,7.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio (sin bonus), nov: previsto 4,5; Anterior 4,6.

* 0800 Reino Unido – Variación empleos HMRC, dic: Anterior -38.000.

* 0900 ⁠Eurozona – Cuenta corriente sin desestacionalizar, EUR, nov: Anterior 32.000 millones.

* 0900 Eurozona – Cuenta corriente desestacionalizado, EUR, nov: Anterior 25.700 millones.

* 0900 España – ​Pernoctaciones, dic: anterior 20.301.411.

* 1100 Alemania – Sentimiento económico ZEW, ene: previsto 50,0; Anterior 45,8.

* 1100 Alemania – Condiciones actuales ZEW, ene: previsto -75,5; Anterior -81,0.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 5 puntos, un 0,08%, los del índice alemán DAX bajaban 47 puntos, un 0,19% y los del británico FTSE 100 bajaban ‍18 puntos, un 0,18% a las 0600 GMT.

* Las bolsas asiáticas caían el martes, mientras el dólar seguía bajo presión y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían hasta su nivel más alto en más de cuatro meses, en un momento en que el resurgimiento de las preocupaciones por la guerra comercial afectaba al apetito por el riesgo y provocaba ventas de activos estadounidenses.

* Los precios del petróleo ​subían ligeramente el martes, impulsados por la debilidad del dólar, mientras los mercados observaban las amenazas del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles estadounidenses a los países europeos por poner objeciones a su deseo de hacerse con Groenlandia.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)