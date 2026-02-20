Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

20 feb (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Talgo negocia con Alstom construir los nuevos trenes del AVE a La Meca (Expansión)

* La sicav de Alicia Koplowitz aflora una posición en el accionariado de Indra (Cinco Días)

* Acerinox y Arcelor avisan de pérdidas de inversión si no se prioriza al acero europeo (Expansión)

* FlatironDragados, de ACS, integra sus operaciones en Texas con Pulice ‌Construction (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente de EEUU, Donald Trump ‌advirtió, a ⁠Irán que debe llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear o sucederán "cosas realmente malas", y fijó un plazo de 10 a 15 días, lo que provocó una amenaza de Teherán de tomar represalias contra las bases estadounidenses en la región si se producía un ataque (Reuters)

* Es probable que el crecimiento económico de Estados Unidos se haya ralentizado hasta alcanzar un ritmo aún sólido en el ​cuarto trimestre debido a ⁠las perturbaciones causadas por el cierre ⁠de la Administración el año pasado y a la moderación del gasto de los consumidores, aunque se espera que los recortes fiscales y la inversión en inteligencia artificial impulsen la actividad este año (Reuters)

* El hermano menor ​del rey británico Carlos III, Andrés Mountbatten-Windsor, fue puesto en libertad tras ser detenido por sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras las acusaciones de que envió documentos confidenciales del ‌Gobierno a Jeffrey Epstein (Reuters)

*AGENDA*

MERCADOS

* Cierre por festivo en bolsas de Shenzhen y Shanghái.

BANCOS CENTRALES

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, pronuncia ​el discurso de aceptación del Premio Conmemorativo Wolfgang Friedmann 2026 en la Facultad de Derecho de Columbia. (0000 GMT)

* ​Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, participa en una conversación moderada sobre la perspectiva económica en un evento del Birmingham Business Journal. (1445 GMT)

* Alberto Musalem, presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, interviene en Fox Business. (2030 GMT)

OTROS EVENTOS

* Los ministros de Defensa de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia se reúnen en Cracovia para una cumbre del grupo E5 sobre seguridad y cooperación.

* Robert Kalinak, ministro de Defensa de Eslovaquia, y Pål Jonson, su homólogo sueco, asisten a la presentación del primer vehículo de combate CV90 encargado por Eslovaquia en la planta de BAE Systems en Örnsköldsvik (norte de Suecia).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Precios al productor mensual, ene: Previsto 0,3; Anterior -0,2.

* 0800 Alemania – Precios al productor interanual , ene: Previsto -2,1; Anterior -2,5.

* 0800 ​Reino Unido – Déficit público excluyendo bancos GBP , ene: Previsto -23.800.000.000; Anterior 11.578.000.000.

* 0800 Reino Unido – Déficit público neto GBP, ene: Anterior 16.908.000.000.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas mensual, ene: Previsto 0,2; Anterior 0,4.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible mensual, ene: Previsto 0,2; Anterior 0,3.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas interanual , ene: Previsto 2,8; Anterior 2,5.

* 0800 Reino Unido – Ventas ⁠minoristas excluyendo combustible interanual, ene: Previsto 3,6; Anterior 3,1.

* 0915 Francia – PMI manufacturero avance HCOB, feb: Previsto 51,0; Anterior 51,2.

* 0915 Francia – PMI servicios avance HCOB, feb: Previsto 49,2; Anterior 48,4.

* 0915 Francia – PMI compuesto avance HCOB, feb: Previsto 49,7; Anterior 49,1.

* 0930 Alemania – PMI manufacturero avance HCOB , feb: Previsto 49,5; Anterior 49,1.

* ‌0930 Alemania – PMI servicios avance HCOB, feb: Previsto 52,3; Anterior 52,4.

* 0930 Alemania – PMI compuesto avance HCOB, feb: Previsto 52,3; Anterior 52,1.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero avance HCOB , feb: Previsto 50,0; Anterior 49,5.

* 1000 Eurozona – PMI servicios avance HCOB, feb: Previsto 51,9; Anterior 51,6.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto avance HCOB, feb: Previsto 51,5; Anterior 51,3.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto avance S&P Global , feb: Previsto 53,3; Anterior 53,7.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero avance S&P Global , feb: Previsto 51,5; Anterior 51,8.

* 1030 Reino Unido – PMI servicios avance S&P Global , feb: Previsto 53,5; Anterior 54,0.

* 1400 Estados Unidos – Permisos de construcción número revisado , dic: Anterior 1.448.000.

* 1400 Estados Unidos – Permisos de construcción variación mensual revisado, dic: Anterior 4,3.

* 1430 Estados Unidos – Ingreso personal mensual , dic: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – Consumo personal real mensual , dic: Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – Consumo ajustado mensual , dic: Previsto 0,4; Anterior 0,5.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente mensual , dic: Previsto 0,3; Anterior 0,2.

* 1430 Estados ‌Unidos – Índice de precios PCE subyacente interanual, dic: Previsto 2,9; Anterior 2,8.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE mensual , dic: Previsto 0,3; Anterior 0,2.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE interanual , dic: Previsto 2,8; Anterior ⁠2,8.

* 1430 Estados Unidos – PIB avance, 4TR: Previsto 3,0; Anterior 4,4.

* 1430 Estados Unidos – Ventas PIB avance, 4TR: Previsto 2,6; Anterior 4,5.

* 1430 Estados Unidos – Gasto de consumo PIB avance , 4TR: Anterior 3,5.

* 1430 Estados Unidos – Deflactor ‌PIB avance, 4TR: Previsto 2,9; Anterior 3,7.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE subyacente avance , 4TR: Previsto 2,6; Anterior 2,9.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE avance, 4TR: Previsto 2,8; Anterior 2,8.

* 1430 Estados Unidos – ⁠PCE excluyendo alimentos, energía y vivienda (avance), 4TR: Anterior 2,8.

* 1430 Estados Unidos – Servicios PCE excluyendo energía y vivienda (avance), 4TR: Anterior 3,4.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero avance ⁠S&P Global , feb: Previsto 52,6; Anterior 52,4.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios avance S&P Global , feb: Previsto 53,0; Anterior 52,7.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto avance S&P Global , feb: Anterior 53,0.

* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich final , feb: Previsto 57,3; Anterior 57,3.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich final , feb: Previsto 57,7; Anterior 58,3.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich final , feb: Anterior 56,6.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año final U Mich , feb: Anterior 3,5.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años final U Mich , feb: Anterior 3,4.

* 1600 Estados Unidos – Unidades de ventas de viviendas nuevas , dic: Previsto 730.000; Anterior 737.000.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas de viviendas nuevas , ‌dic: Anterior -0,1.

* 1600 Estados Unidos – PCE Dallas Fed, dic: Anterior 1,5.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían ​25 puntos, hasta los 6.083, los futuros del FTSE sumaban 47 puntos, hasta los 10.655,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 61 puntos, hasta los 25.120, a las 0530 GMT.

* El Nikkei japonés caía siguiendo la estela de las pérdidas de Wall Street, debido a la incertidumbre sobre la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán y al lastre de los valores tecnológicos.

* Los precios del petróleo subían ante la creciente preocupación por un posible conflicto bélico entre EEUU e Irán, después de que Washington advirtiera a Teherán de que sufrirá las consecuencias si no llega a un acuerdo sobre ‌su actividad nuclear en cuestión de días.

