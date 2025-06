Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

20 jun (Reuters) - *EMPRESAS* * Santander pugna con Barclays para comprar TSB al Sabadell en plena opa del BBVA (Cinco Días); Barclays y Santander destacan como favoritos para comprar TSB al 'enfriarse' NatWest (El Economista) * Inditex afirma que "sin duda" no se dan las condiciones para volver a Rusia (Financial Times) * El 86,4% del capital de Naturgy acepta la opa parcial formulada por la empresa; Naturgy dice que el capital flotante de la empresa sólo ha bajado del 10% al 9,6% (Reuters) * Indra elige a Luis Fernández para liderar Minsait tras la salida de Luis Abril (Expansión) * El Gobierno ofrece a Indra un contrato militar de Telefónica con un socio israelí (El Confidencial) * Audax Renovables registra un programa de bonos senior no garantizados de renta fija por valor de 400 millones de euros (Reuters) * La CNMC actualiza las normas del control de la tensión eléctrica para evitar apagones (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * La guerra aérea entre Israel e Irán entró en su segunda semana mientras los dirigentes europeos trataban de atraer a Teherán de nuevo a la mesa de negociaciones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que cualquier decisión sobre la posible participación de EEUU se tomaría en las dos próximas semanas (Reuters) * El próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea debe ser mayor que el actual, dijo el principal grupo político del Parlamento Europeo, poniéndose en rumbo de colisión con el mayor contribuyente, Alemania, que no quiere ningún aumento (Reuters) * Los dirigentes europeos están cada vez más resignados a que el 10% de aranceles "recíprocos" sea la base de cualquier acuerdo comercial entre EEUU y la UE, según cinco fuentes familiarizadas con las negociaciones (Reuters) *AGENDA* BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, da un discurso en la reunión anual de la Asociación de Fideicomisos. * Participación de Pedro Machado, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, en un panel de discusión en la Conferencia Legal del Banco de España "Bancos centrales y supervisores, desafíos emergentes y la ley". (1345 GMT) OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE en Luxemburgo. * El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, visita Turquía. * El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBGFK=ECI GfK Consumer Confidence Jun -20 -20 08:00 Germany DEPPI=ECI Producer Prices MM May -0.3% -0.6% 08:00 Germany DEPPIY=ECI Producer Prices YY May -1.2% -0.9% 08:00 United Kingdom GBPSNX=ECI PSNB Ex Banks GBP May 17.100B 20.155B 08:00 United Kingdom GBPSNB=ECI PSNB, GBP May 16.200B 20.155B 08:00 United Kingdom GBPSCR=ECI PSNCR, GBP May 9.116B 08:00 United Kingdom GBRSL=ECI Retail Sales MM May -0.5% 1.2% 08:00 United Kingdom GBRSX=ECI Retail Sales Ex-Fuel MM May -0.5% 1.3% 08:00 United Kingdom GBRSLY=ECI Retail Sales YY May 1.7% 5.0% 08:00 United Kingdom GBRSXY=ECI Retail Sales Ex-Fuel YY May 1.8% 5.3% 08:45 France FRCOMP=ECI Business Climate Mfg Jun 97 97 08:45 France FRBCS=ECI Business Climate Overall Jun 96 14:30 United States USPFDB=ECI Philly Fed Business Indx Jun -1.0 -4.0 16:00 Euro Zone EUCONF=ECI Consumer Confid. Flash Jun -14.5 -15.2 16:00 United States USLEAD=ECI Leading Index Chg MM May -0.1% -1.0% *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 41 puntos, hasta los 5240, los del FTSE sumaban 24 puntos, hasta los 8814, y los del DAX alemán ganaban 162 puntos, hasta los 23.217, a las 0430 GMT. * Los mercados bursátiles asiáticos tenían dificultades para buscar una dirección, con el temor a un posible ataque de EEUU a Irán y la tercera semana consecutiva de alza en los precios del petróleo debido a la escalada del conflicto entre Israel e Irán. * Los precios del petróleo se encaminaban a subir por tercera semana consecutiva, pese a un leve retroceso diario, con los inversores en vilo, ya que la guerra entre Israel e Irán no mostraba señales de que ninguno de los dos bandos fuera a dar marcha atrás. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)