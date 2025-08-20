Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

20 ago (Reuters) -

Turkish Airlines afirma que Air Europa aceptó su oferta de comprar una participación minoritaria (Reuters)

Nuevo rascacielos para ACS: construirá una torre de 46 pisos en Manhattan (Cinco Días)

Masorange tiene una opción para recomprar el 25% de GIC en 'Surf' (Expansión)

Alstom recurre a los tribunales para 'salvar' un contrato de 321 millones del metro de Barcelona (El Economista)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que había descartado poner tropas estadounidenses en Ucrania, pero dijo que EEUU podría proporcionar apoyo aéreo como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en el país (Reuters)

El Departamento de Comercio de EEUU dijo el martes que iba a aumentar los aranceles sobre el acero y el aluminio en más de 400 productos, entre ellos turbinas eólicas, grúas móviles, electrodomésticos, excavadoras y otros equipos pesados, junto con vagones de ferrocarril, motocicletas, motores marinos, muebles y cientos de otros productos (Reuters)

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, está estudiando la posibilidad de que el Gobierno tome participaciones en el capital de Intel, así como de otras empresas de chips, a cambio de subvenciones en el marco de la Ley CHIPS, destinada a estimular la construcción de fábricas en todo el país, según dos fuentes (Reuters)

Las exportaciones de Japón registraron en julio la mayor caída mensual en cerca de cuatro años, según mostraron el miércoles datos del Gobierno, al intensificarse el impacto de los aranceles estadounidenses, lo que aumenta la preocupación por las perspectivas de la economía dependiente de las exportaciones (Reuters)

El banco central de Nueva Zelanda recortó el miércoles su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta situarlo en el 3,00%, su nivel más bajo en tres años, y apuntó a nuevas reducciones en los próximos meses, mientras los dirigentes monetarios advertían de los obstáculos nacionales y mundiales para el crecimiento (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de EEUU (FOMC) publica las minutas de su reunión del 29 y 30 de julio de 2025. (1800 GMT)

El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller habla sobre "Pagos" antes del Simposio Blockchain de Wyoming 2025. (1500 GMT)

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, debate las perspectivas económicas en el marco del evento Fintech South 2025. (1900 GMT)

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) publica su Declaración de Política Monetaria.

(0200 GMT)

* El Riksbank, el banco central de Suecia, publica su decisión de política monetaria, incluido el tipo de interés, y la actualización de la política monetaria de agosto de 2025. (0730 GMT)

* El Riksbank ofrece una conferencia de prensa sobre la decisión de política monetaria de agosto. (0900 GMT)

* La presidenta del BCE, Christine Lagarde, asiste a la reunión del Consejo Empresarial Internacional del Foro Económico Mundial en Ginebra, Suiza. (0710 GMT)

OTROS EVENTOS

* El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, viaja a Yakarta para reunirse con su homólogo de Indonesia.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country RIC Indicator Period Reuters Prior

l /Region Name Time Poll

08:0 United GBCPXM Core CPI MM Jul 0,1% 0,4%

0 Kingdom =ECI

08:0 United GBCPXY Core CPI YY Jul 3,7% 3,7%

0 Kingdom =ECI

08:0 United GBHICM CPI MM Jul -0,1% 0,3%

0 Kingdom =ECI

08:0 United GBHICY CPI YY Jul 3,7% 3,6%

0 Kingdom =ECI

08:0 United GBRPIM RPI MM Jul 0,1% 0,4%

0 Kingdom =ECI

08:0 United GBRPI= RPI YY Jul 4,5% 4,4%

0 Kingdom ECI

08:0 United GBRPIX RPI-X (Retail Jul 0,4%

0 Kingdom =ECI Prices) MM

08:0 United GBRPIY RPIX YY Jul 4,3%

0 Kingdom =ECI

08:0 United GBRPIN RPI Index Jul 404.5

0 Kingdom =ECI

08:0 United GBCPSM CPI Services Jul 0,6% 0,6%

0 Kingdom =ECI MM

08:0 United GBCPSA CPI Services Jul 4,8% 4,7%

0 Kingdom =ECI YY

09:0 Germany DEPPI= Producer Jul 0,1% 0,1%

0 ECI Prices MM

09:0 Germany DEPPIY Producer Jul -1,3% -1,3%

0 =ECI Prices YY

11:0 Euro EUHIC= HICP Final MM Jul 0,0% 0,3%

0 Zone ECI

11:0 Euro EUHICY HICP Final YY Jul 2,0% 2,0%

0 Zone =ECI

11:0 Euro EUHIX= HICP-X F&E MM Jul 0,3%

0 Zone ECI

11:0 Euro EUHIXY HICP-X F&E Jul 2,4% 2,4%

0 Zone =ECI Final YY

11:0 Euro EUXTOB HICP-X Jul 0,3%

0 Zone =ECI Tobacco MM

11:0 Euro EUXTOY HICP-X Jul 1,9%

0 Zone =ECI Tobacco YY

11:0 Euro EUCPIX HICP-X F, E, Jul -0,2% -0,2%

0 Zone =ECI A, T Final MM

11:0 Euro EUCPXY HICP-X Jul 2,3% 2,3%

0 Zone =ECI F,E,A&T Final

YY

13:0 United USMGA= MBA Mortgage 15 10,9%

0 States ECI Applications Aug,

w/e

13:0 United USMGM= Mortgage 15 281.1

0 States ECI Market Index Aug,

w/e

13:0 United USMGPI MBA Purchase 15 160.2

0 States =ECI Index Aug,

w/e

13:0 United USMGR= Mortgage 15 956.2

0 States ECI Refinance Aug,

Index w/e

13:0 United USMG=E MBA 30-Yr 15 6,67%

0 States CI Mortgage Rate Aug,

w/e

16:3 United USOILC EIA Wkly 15 -1.58 3.036M

0 States =ECI Crude Stk Aug, 7M

w/e

16:3 United USOILD EIA Wkly 15 0.422 0.714M

0 States =ECI Dist.

Stk Aug, M w/e 16:30 United USOILG EIA Wkly Gsln 15 -0.96 -0,792M States =ECI Stk Aug, 3M w/e 16:30 United USOIRU EIA Wkly Refn 15 -0.3% -0.5% States =ECI Util Aug, w/e 19:00 United USBYTT 20Y Bond Auc 20 Aug 13.000,0 States =ECI - TA 10.900.0 00 19:00 United USBYTH 20Y Bond Auc 20 Aug 4.935% States =ECI - HY 19:00 United USBYTB 20Y Bond Auc 20 Aug 2.790 States =ECI - BTC 19:00 United USBYTA 20Y Bond Auc 20 Aug 85.300% States =ECI - HAP *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 37 puntos, un 0,67%, los del índice alemán DAX descendían 151 puntos, un 0,62%, y los del británico FTSE 100 descontaban 14 puntos, un 0,15%, a las 0500 GMT. * Los mercados bursátiles mundiales se veían presionados el miércoles frente a la caída de los valores tecnológicos en Wall Street, mientras que el dólar ganaba algo de terreno antes de una reunión clave de los bancos centrales esta semana. * Los precios del petróleo apenas variaban mientras los inversores esperan los próximos pasos en las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que mantienen las sanciones sobre el crudo ruso y la posibilidad de nuevas restricciones a sus compradores. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)