Buenos días en los mercados: informe de preapertura

20 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* La producción neta de electricidad de Iberdrola en el tercer trimestre cae un 0,8% interanual (Reuters)

* Iberdrola y Endesa ofrecen al Estado ser su socio en las nucleares (Expansión)

* “Meliá no va a estresar su caja para crecer; antes ampliaríamos capital”, dice Gabriel Escarrer, CEO de Meliá (entrevista en Expansión)

* Vueling bajará el beneficio al convertir la flota a Boeing e Iberia seguirá en la parte alta (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El ejército israelí afirmó el domingo que se había reanudado el alto el fuego en Gaza tras un ataque en el que murieron dos de sus soldados y que provocó una oleada de ataques aéreos en los que, según los palestinos, murieron 26 personas, en la prueba más seria a la que se ha visto sometida la tregua acordada este mes (Reuters)

* La conservadora de línea dura Sanae Takaichi se convertirá casi con toda seguridad el martes en la primera mujer jefa de Gobierno de Japón, después de que el Partido de la Innovación de Japón, de la oposición de derechas, conocido como Ishin, dijera que estaba dispuesto a respaldar su investidura como primera ministra (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para que cediera franjas de territorio a Rusia durante una tensa reunión el viernes que dejó a la delegación ucraniana decepcionada, según dos personas informadas sobre la discusión (Reuters)

* El senador centrista Rodrigo Paz ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia, derrotando a su rival conservador Jorge "Tuto" Quiroga y marcando el fin de casi dos décadas de dominio de la izquierda, mientras el país se enfrenta a la peor crisis económica en una generación (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que aumentará los aranceles a Colombia y detendrá todos los pagos al país sudamericano, intensificando la disputa originada por los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas en el mar Caribe (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* Hajime Takata, miembro del consejo del Banco de Japón, pronuncia un discurso en una reunión de la Federación Económica de Chugoku. (0350 GMT)

OTROS EVENTOS

* El presidente de EEUU, Donald Trump, se reúne con el primer ministro australiano, Anthony Albanese. * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior al /Region Poll Time 01: United GBRHPM House Price Oct 0,4% 01 Kingdom =ECI Rightmove MM 01: United GBRHPY House Price Oct -0,1% 01 Kingdom =ECI Rightmove YY 09: Germany DEPPI= Producer Sep -0,5% 00 ECI Prices MM 09: Germany DEPPIY Producer Sep -2,2% 00 =ECI Prices YY 10: Euro EUCURA Current Aug 35,00B 00 Zone =ECI Account NSA,EUR 10: Euro EUCURU Current Aug 27.700 00 Zone =ECI Account SA, B EUR 17: United US6MAT 6M Bill Auc - 20 Oct 79.502 30 States =ECI TA .879.1 00 17: United US6MAH 6M Bill Auc - 20 Oct 3,685% 30 States =ECI HR 17: United US6MAB 6M Bill Auc - 20 Oct 2,950 30 States =ECI BTC 17: United US6MAA 6M Bill Auc - 20 Oct 88,600 30 States =ECI HAP% 20: United US3MAT 3M Bill Auc - 20 Oct 88.795 00 States =ECI TA .490.8 00 20: United US3MAB 3M Bill Auc - 20 Oct 2,880 00 States =ECI BTC 20: United US3MAA 3M Bill Auc - 20 Oct 56,560 00 States =ECI HAP% *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 43 puntos, hasta los 5661, los del FTSE sumaban 29 unidades, hasta los 9419 y los del DAX alemán ganaban 167 puntos, hasta los 24.112, a las 0430 GMT. * La subida del Nikkei impulsaba a los mercados asiáticos, en un momento en el que Japón parecía estar cerca de nombrar a una nueva primera ministra, mientras que se espera que el dato de inflación de Estados Unidos de esta semana no sea más que un escollo menor en el camino hacia nuevos recortes de tipos. * Los precios del petróleo caían, presionados por el temor a un exceso de oferta mundial, mientras la escalada de las tensiones comerciales entre EEUU y China se sumaba a la preocupación por una desaceleración económica y una menor demanda de energía. PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)