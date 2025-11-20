Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

20 nov (Reuters) -

*EMPRESAS*

* CaixaBank - JP Morgan sube la recomendación de "neutral" a "sobreponderar"; eleva el precio objetivo de US$9,4 a US$11,41.

* Larry Summers dimite del consejo asesor del Santander (Reuters)

* La exposición de Santander a First Brands sube a unos US$300 millones (The Wall Street Journal)

* Telefónica y Vodafone ultiman la venta de un 30% de su fibra a Axa (Cinco Días)

* Acciona encarga a PwC revisar su ‘compliance’ (Expansión)

* Mapfre ultima la compra de las oficinas Ombú a Acciona (Expansión)

* Mapfre ultima la compra del 50% del negocio de seguros de Carrefour (El Confidencial)

* Bankinter fusionará su filial Bankinter Consumer Finance (Reuters)

* El beneficio operativo de MFE en los nueve primeros meses del año cae por la debilidad de las ventas publicitarias en España (Reuters)

* El consejero delegado de Nvidia resta importancia al temor a una burbuja de IA, mientras la empresa sorprendía a Wall Street con una aceleración del crecimiento tras varios trimestres de ralentización de las ventas (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Una Reserva Federal dividida recortó los tipos de interés el mes pasado a pesar de que los dirigentes monetarios advirtieron de que hacerlo podría poner en riesgo la estabilización de la inflación y la pérdida de confianza del público en el banco central estadounidense, según las actas de su reunión de los días 28 y 29 de octubre publicadas el miércoles (Reuters)

* Estados Unidos ha señalado al presidente Volodímir Zelenski que Ucrania debe aceptar un marco elaborado por Washington para poner fin a la guerra con Rusia que propone que Kiev ceda territorio y algunas armas, dijeron el miércoles dos personas familiarizadas con el asunto (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una ley que ordena al Departamento de Justicia publicar documentos de su larga investigación sobre el agresor sexual Jeffrey Epstein, unos archivos solicitados tanto por sus oponentes políticos como por miembros de su propia base que han presionado por una mayor transparencia en el caso (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Viscofan – Dividendo de €1,4000 por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del Consejo General del BCE (virtual).

* Discurso de la consejera del BoJ Junko Koeda en un encuentro con líderes locales en Niigata (0130 GMT).

* La vicegobernadora del Riksbank Anna Seim participa como invitada en un desayuno del ciclo “Capital Financiera” de la Cámara de Comercio de Estocolmo y aborda la política monetaria y la situación económica en Suecia y en el exterior (0730 GMT).

* La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, inaugura la “Conferencia sobre estabilidad financiera 2025: Estabilidad financiera en una época de rápidos cambios económicos y tecnológicos” (1345 GMT).

* La vicegobernadora del Riksbank Anna Seim participa en el panel “¿Cómo afrontar los desafíos actuales?”, organizado por la Asociación de Banqueros Suecos (1600 GMT).

* La gobernadora de la Fed Lisa Cook interviene sobre estabilidad financiera en el acto “Evaluar la resiliencia y las vulnerabilidades del sistema financiero”, organizado por la Universidad de Georgetown (1600 GMT).

* El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una charla en una conferencia de la CFA Society of Indianapolis (1740 GMT).

* La responsable de política monetaria del Banco de Inglaterra Swati Dhingra pronuncia un discurso en la Marshall-Paley Lecture titulado “Navegar el futuro del comercio y los aranceles” (1830 GMT).

* La responsable de política monetaria del Banco de Inglaterra Catherine Mann ofrece el discurso de clausura en el 13º Foro de Estadística del FMI sobre “Medición de los vínculos económicos y financieros transfronterizos en un mundo dinámico” (2100 GMT).

* El gobernador de la Fed Stephen Miran participa en un coloquio ante el American Investment Council General Counsel Day (2315 GMT).

OTROS EVENTOS

* Foro ministerial UE-Indo-Pacífico. (Hasta el 21 de noviembre)

* Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

* El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, realiza una visita de trabajo a Johannesburgo para asistir a la cumbre de líderes del G20. (Hasta el 23 de noviembre)

* El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, visita Emiratos Árabes Unidos para reunirse con dirigentes y empresarios locales. (Hasta el 21 de noviembre)

* El ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, ofrece una rueda de prensa en Singapur (0530 GMT).

* El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, figura entre los ponentes de la Jornada de Política Comercial de la UE, que reúne a numerosos responsables de comercio comunitarios (0800 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Precios al productor mensual, oct: Previsto 0,0%; Anterior -0,1%.

* 0800 Alemania – Precios al productor interanual, oct: Previsto -1,9%; Anterior -1,7%.

* 1200 Reino Unido – Tendencias de pedidos CBI, nov: Anterior -38,0.

* 1430 Estados Unidos – Empleo no agrícola, sep: Previsto 50.000; Anterior 22.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas privadas, sep: Previsto 62.000; Anterior 38.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas manufactureras, sep: Previsto -8.000; Anterior -12.000.

* 1430 Estados Unidos – Empleos Estado, sep: Anterior -16.000.

* 1430 Estados Unidos – Tasa de desempleo, sep: Previsto 4,3%; Anterior 4,3%.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio interanual, sep: Previsto 3,7%; Anterior 3,7%.

* 1430 Estados Unidos – Horas promedio semanales trabajadas, sep: Previsto 34,2; Anterior 34,2.

* 1430 Estados Unidos – Participación fuerza laboral, sep: Anterior 62,3%.

* 1430 Estados Unidos – Subempleo U6, sep: Anterior 8,1%.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 10 nov: Previsto 230.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 10 nov.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 10 nov.

* 1430 Estados Unidos – Índice empresarial Fed Filadelfia, nov: Previsto 2,0; Anterior -12,8.

* 1600 Eurozona – Confianza del consumidor preliminar, nov: Previsto -14,0; Anterior -14,2.

* 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes, oct: Previsto 4.080.000; Anterior 4.060.000.

* 1600 Estados Unidos – Variación% ventas de viviendas existentes, oct: Anterior 1,5%.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 14 nov: Anterior 45.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 14 nov: Anterior 45.000.000.000.

* 1700 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Kansas City, nov: Anterior 15,0.

* 1700 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Kansas City, nov: Anterior 6,0.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 44 puntos, a 5.600, los del FTSE sumaban 60,5 unidades, a 9.601,5, y los del DAX alemán ganaban 177 puntos, a 23.428, a las 0530 GMT.

* Una recuperación de los mercados asiáticos impulsaba a las bolsas, alentadas por los resultados de Nvidia, mientras que el dólar repuntaba a la espera de la publicación de los datos de empleo.

* Los precios del petróleo subían tras la caída de la sesión anterior, provocada por la preocupación de que la presión de EE. UU. para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania pueda añadir oferta a un mercado bien abastecido, un temor que se veía contrarrestado el jueves por una reducción mayor de la esperada en las reservas de crudo estadounidenses.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)