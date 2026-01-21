Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

21 ene (Reuters) -

* Iberdrola renuncia a elevar la inversión en España por la retribución a las redes (Cinco Días); Galán: "Iberdrola puede convertirse en la mayor eléctrica del mundo" (entrevista en Expansión)

* Torres: "Crecer y retribuir bien a todos los accionistas de BBVA es compatible" (entrevista en Expansión)

* Telefónica recibe ofertas de 250 millones por su sede de Gran Vía (Cinco Días)

* Amber apoya la compra de Escribano por Indra pese al recelo del Gobierno (Cinco Días)

* Orange afronta el pago de 35 millones por el fraude fiscal de sus proveedores (El Confidencial)

* Jet2 avisa a Aena: “Los precios han subido un 50% en España” (Cinco Días)

* El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el martes que "no hay vuelta atrás" en su objetivo de controlar Groenlandia, negándose a descartar la posibilidad de tomar la isla ártica por la fuerza y arremetiendo contra los aliados de la OTAN (Reuters)

* Los líderes europeos, desconcertados por las amenazas de Donald Trump, quieren presentar un frente unido en Davos, mientras que los ejecutivos empresariales advirtieron contra una respuesta emocional a la ambición del presidente estadounidense de apoderarse de Groenlandia (Reuters)

* El Gobierno alemán va a rebajar su previsión de crecimiento del producto interior bruto en 2026 del 1,3% al 1,0%, según una persona familiarizada con las proyecciones, lo que refleja una mayor incertidumbre económica en el comercio internacional (Reuters)

* Acerinox – Dividendo de 0,3100 euros por acción. Fecha de descuento.

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (1200 GMT).

* Mahmud Abás, presidente de Palestina, visita Moscú. (Hasta el 22 de enero)

* Reunión de jefes de defensa de la OTAN en la sede de la alianza en Bruselas. (Hasta el 22 de enero)

* Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y Laurence Fink, consejero delegado de BlackRock, intervienen en un panel del Foro Económico Mundial titulado "Década de 'déjà vu': ¿Los años 2020 son los nuevos años 1920?" (0730 GMT).

* Panel del Foro Económico Mundial titulado "¿Puede Europa defenderse?" con Karol Nawrocki, presidente de Polonia, y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, junto a Alexander Stubb, presidente de Finlandia; Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones; y Paul Hudson, consejero delegado de Sanofi (1015 GMT).

* Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, participa en un diálogo con partes interesadas titulado "Segundo acto del mercado único de la UE" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (Davos) (1645 GMT).

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, dic: previsto 0,3; anterior -0,2.

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, dic: previsto 3,3; anterior 3,2.

* 0800 Reino Unido – IPC mensual, dic: previsto 0,4; anterior -0,2.

* 0800 Reino Unido – IPC interanual, dic: previsto 3,3; anterior 3,2.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios mensual, dic: anterior -0,2.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, dic: previsto 4,5; anterior 4,4.

* 0800 Reino Unido – RPI mensual, dic: previsto 0,6; anterior -0,4.

* 0800 Reino Unido – RPI interanual, dic: previsto 4,1; anterior 3,8.

* 0800 Reino Unido – RPI-X (índice de precios minoristas) mensual, dic: anterior -0,5.

* 0800 Reino Unido – RPIX interanual, dic: anterior 3,7.

* 0800 Reino Unido – Índice RPI, dic: anterior 405,6.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, dic: anterior 0,3.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual sin desestacionalizar, dic: anterior 1,1.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, dic: anterior 0,1.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, dic: anterior 3,4.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, dic: anterior 0,0.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, dic: anterior 3,5.

* 1200 Reino Unido – Tendencias de pedidos CBI, ene: anterior -32.

* 1200 Reino Unido – Optimismo empresarial CBI, 1TR: anterior -31.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 16 ene: anterior 28,5.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 16 ene: anterior 348.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 16 ene: anterior 184,6.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación hipotecaria, semana 16 ene: anterior 1313,1.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 16 ene: anterior 6,18.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 17 ene: anterior 5,7.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en construcción mensual, oct: previsto 0,1; anterior 0,2.

* 1600 Estados Unidos – Índice de ventas pendientes de viviendas, dic: anterior 79,2.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas pendientes, dic: previsto 0,2; anterior 3,3.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 12 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 12 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 12 ene.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 12 ene.

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 6 puntos, hasta los 5903, los futuros del FTSE perdían 0,5 puntos, hasta los 10.116 y los futuros del DAX alemán caían 29 puntos, hasta los 24.774 a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas prolongaban sus pérdidas por tercera sesión consecutiva, afectadas por el aumento de las tensiones tras las amenazas de EEUU de adquirir Groenlandia antes del discurso del presidente Donald Trump en Davos, mientras que la caída de los bonos a nivel mundial pareció ralentizarse por el momento.

* Los precios del petróleo caían, mientras el esperado aumento de las reservas de crudo estadounidenses compensaba la interrupción temporal de la producción en dos grandes yacimientos de Kazajistán y la presión geopolítica por las amenazas de aranceles de EEUU con relación a su intento de hacerse con el control de Groenlandia.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)