Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

21 mayo (Reuters) - *EMPRESAS* * Unicaja absorbe Unicorp y se lanza a por altos patrimonios (Expansión) * Telefónica estudia aumentar su participación en la unidad de fibra de Brasil (Bloomberg) * Indra dice que el contrato del director general de informática Luis Abril Mazuelas finalizará el 25 de junio (Reuters); El consejero delegado de Minsait dimite en plena reorganización de Indra (Cinco Días) * Tomás Ruiz, CEO de OHLA: "Invertiremos 100 millones anuales para crecer en concesiones y promociones inmobiliarias"; "Con los recursos propios, más las ventajas adicionales del plan estratégico, no hay necesidad de más ampliaciones de capital" (El Economista) * OHLA acelera su contratación con una obra en la Panamericana de Panamá por 230 millones (El Economista) * OHLA cierra puertas a José Elías: ni vuelta al consejo ni nueva ampliación a su medida (Cinco Días) * Prisa nombra a Pilar Gil Miguel como consejera delegada de Prisa Media y a Francisco Javier Ruiz director financiero (Reuters) * Audax Renovables incorpora un programa de pagarés por 200 millones de euros (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El crecimiento de las exportaciones de Japón se ralentizó en abril, lastrado por un descenso de los envíos a Estados Unidos, mientras las empresas de la cuarta mayor economía del mundo se preparaban para el golpe a una frágil recuperación económica de los aranceles del presidente Donald Trump (Reuters) * El proyecto de ley de recorte de impuestos y gastos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a una prueba de estrés crítica mientras los republicanos en la Cámara de Representantes intentan superar las divisiones internas sobre los recortes al programa de salud Medicaid y las exenciones fiscales en los estados costeros de alto costo (Reuters) * La UE y Reino Unido anunciaron el martes nuevas sanciones contra Rusia sin esperar a que Washington se uniera a ellas, un día después de que la llamada telefónica del presidente Donald Trump con Vladimir Putin no propiciara ni un alto el fuego en Ucrania, ni nuevas sanciones estadounidenses (Reuters) *AGENDA* BANCOS CENTRALES * El BCE publica el Informe de Estabilidad Financiera. (0800 GMT) * La subgobernadora del Riksbank, Anna Seim, discute sobre la política monetaria actual y la situación económica en Handelsbanken de Västerås. (0600 GMT) * El miembro del Consejo del BCE, Philip Lane, participa en un panel de discusión sobre "Tipos de interés negativos y el impacto de la política monetaria" en el Journal of the European Economic Association (JEEA)/Fundación BBVA en Madrid, España. (1600 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participa en un evento "Fed Listens" como parte de la conferencia "Elevating What Works 2025 Investing in Rural America", organizada por el Banco de la Reserva Federal de Richmond, en Roanoke, Virginia. (1600 GMT) * La vicegobernadora del Banco de Finlandia Marja Nykänen comenta sobre la estabilidad financiera del país en una conferencia de prensa. (0800 GMT) * El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión de política no monetaria (virtual). OTROS EVENTOS * El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y José Luis Escrivá hablan en un evento en Madrid. (Hasta el 22 de mayo) * El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, viaja a Estados Unidos en una visita de trabajo y se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump. * El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, visita China invitado por el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi. (Hasta el 22 de mayo) * El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokáyev, visita Hungría. * El rey Guillermo Alejandro de Países Bajos visita Japón para asistir a la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón. (Hasta el 22 de mayo) * 3ª Reunión Ministerial Unión Europea Unión Africana. * La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani Sadriu, visita Suiza en una visita de Estado por invitación del Gobierno federal. (Hasta el 22 de mayo) DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicator Perio Reuter Prior Time /Region Name d s Poll 08:00 United GBCPX Core CPI MM Apr 1,2% 0,5% Kingdom M=ECI 08:00 United GBCPX Core CPI YY Apr 3,6% 3,4% Kingdom Y=ECI 08:00 United GBHIC CPI MM Apr 1,1% 0,3% Kingdom M=ECI 08:00 United GBHIC CPI YY Apr 3,3% 2,6% Kingdom Y=ECI 08:00 United GBRPI RPI MM Apr 1,5% 0,3% Kingdom M=ECI 08:00 United GBRPI RPI YY Apr 4,2% 3,2% Kingdom =ECI 08:00 United GBRPI RPI-X Apr 0,3% Kingdom X=ECI (Retail Prices) MM 08:00 United GBRPI RPIX YY Apr 2,8% Kingdom Y=ECI 08:00 United GBRPI RPI Index Apr 395,3 Kingdom N=ECI 08:00 United GBCPS CPI Services Apr 1,7% 0,4% Kingdom M=ECI MM 08:00 United GBCPS CPI Services Apr 4,8% 4,7% Kingdom A=ECI YY 13:00 United USMGA MBA Mortgage 16 1,1% States =ECI Applications May, w/e 13:00 United USMGM Mortgage 16 251,2 States =ECI Market Index May, w/e 13:00 United USMGP MBA Purchase 16 166,5 States I=ECI Index May, w/e 13:00 United USMGR Mortgage 16 718,1 States =ECI Refinance May, Index w/e 13:00 United USMG= MBA 30-Yr 16 6,86% States ECI Mortgage May, Rate w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly 16 -1,449 3,454M States C=ECI Crude Stk May, M w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly 16 -1,400 -3,155M States D=ECI Dist. Stk May, M w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly 16 -0,853 -1,022M States G=ECI Gsln Stk May, M w/e 16:30 United USOIR EIA Wkly 16 1,0% 1,2% States U=ECI Refn Util May, w/e 19:00 United USBYT 20Y Bond Auc 21 13.000.01 States T=ECI - TA May 0.800,000 19:00 United USBYT 20Y Bond Auc 21 4,810% States H=ECI - HY May 19:00 United USBYT 20Y Bond Auc 21 2,630 States B=ECI - BTC May 19:00 United USBYT 20Y Bond Auc 21 6,470% States A=ECI - HAP May *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 0 puntos, hasta los 5.460, los del FTSE sumaban 5 puntos, hasta los 8.794,5, y los del DAX alemán caían 5 puntos, hasta los 24.069, a las 0430 GMT. * Las acciones japonesas caían tras las recientes subidas, mientras los operadores buscaban señales tras la temporada de resultados empresariales. * Los precios del petróleo subían tras las noticias de que Israel está preparando un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes, lo que hace temer que un conflicto pueda alterar la disponibilidad de suministro en la región productora clave de Oriente Medio. 