Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

(.) 21 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * Bruselas aumenta la presión sobre Italia y España por las fusiones bancarias (Financial Times) * Indra pujará por Iveco Defence en julio con Leonardo y Rheinmetall (El Economista) * Indra se lanza a por 768 millones de Defensa para radios tácticas (El Economista) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, declaró el domingo que confía en que Estados Unidos pueda alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero que el 1 de agosto es una fecha límite para la entrada en vigor de los aranceles (Reuters) * China confirmó que esta semana celebrará en Pekín una cumbre de alto nivel con la Unión Europea para conmemorar los 50 años de relaciones diplomáticas, en un momento en que ambas partes tratan de sortear las disputas comerciales en un clima de incertidumbre general sobre el comercio mundial (Reuters) * La coalición gobernante de Japón perdió el control de la Cámara Alta en las elecciones celebradas el domingo, lo que debilitó aún más el control del poder del primer ministro, Shigeru Ishiba, quien prometió seguir siendo el líder del partido y aludió a la inminente fecha límite para la imposición de aranceles a Estados Unidos (Reuters) *AGENDA* OTROS EVENTOS * El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe en Berlín al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre. (1615 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loca Country RIC Indicator Period Reute Prior l /Region Name rs Time Poll 01:0 United GBRHPM House Price Jul -0,3% 1 Kingdom =ECI Rightmove MM 01:0 United GBRHPY House Price Jul 0,8% 1 Kingdom =ECI Rightmove YY 16:0 United USLEAD Leading Index Jun -0,1% -0,1% 0 States =ECI Chg MM 17:3 United US6MAT 6M Bill Auc - 21 Jul 75.977.8 0 States =ECI TA 82.800 17:3 United US6MAB 6M Bill Auc - 21 Jul 3,100 0 States =ECI BTC 17:3 United US6MAA 6M Bill Auc - 21 Jul 67,530% 0 States =ECI HAP 17:3 United US6MAH 6M Bill Auc - 21 Jul 4,125% 0 States =ECI HR 20:0 United US3MAT 3M Bill Auc - 21 Jul 85.344.7 0 States =ECI TA 73.700 20:0 United US3MAH 3M Bill Auc - 21 Jul 4,245% 0 States =ECI HR 20:0 United US3MAB 3M Bill Auc - 21 Jul 3,100 0 States =ECI BTC 20:0 United US3MAA 3M Bill Auc - 21 Jul 57,490% 0 States =ECI HAP *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 15 puntos, hasta los 5358, los del FTSE, 6,5 puntos, hasta los 8983,5, y los del DAX alemán, 77 puntos, hasta los 24.306, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas bajaban y el yen se mantenía firme, mientras que las elecciones japonesas resultaron negativas para el Gobierno, pero no peores de lo que ya se preveía, y los futuros de Wall Street se preparaban para los resultados del primero de los gigantes tecnológicos. * Los precios del petróleo registraban pocos cambios, en un contexto en que los operadores evalúan el impacto de las nuevas sanciones europeas sobre el suministro de petróleo ruso, mientras que también se preocupan por la posibilidad de que los aranceles debiliten la demanda de combustible, ya que los productores de Oriente Próximo están aumentando la producción. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)