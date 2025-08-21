Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

21 ago (Reuters) -

EMPRESAS

Telefónica renueva con Huawei el contrato más importante de su red 5G (El País)

Telefónica impugna el contrato de ciberseguridad del Gobierno que ganó Masorange (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles la dimisión de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook tras las acusaciones vertidas por uno de los aliados políticos de Trump sobre las hipotecas que tiene en Míchigan y Georgia, en una escalada de su intento de ganar influencia sobre el banco central estadounidense (Reuters)

La actividad manufacturera de Japón se contrajo por segundo mes consecutivo en agosto debido a que los aranceles estadounidenses lastraron la demanda exterior, según mostró una encuesta del sector privado (Reuters)

Rusia dijo el miércoles que los intentos de resolver las cuestiones de seguridad relacionadas con Ucrania sin la participación de Moscú eran un "camino a ninguna parte", una advertencia a Occidente en su lucha por conseguir garantías para la futura protección de Kiev (Reuters)

Miles de trabajadores de Airbus en Reino Unido iniciarán una huelga de 10 días a partir del próximo mes para exigir mejoras salariales, lo que amenaza con interrumpir la producción de alas de avión, según anunció el miércoles el sindicato Unite (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre las perspectivas económicas ante la reunión del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio Metropolitana de Atlanta. (1130 GMT)

El gobernador del Banco de Suecia, Erik Thedéen, participa en el Simposio de Política Monetaria de Jackson Hole. El tema de este año es "Mercados laborales en transición: Demografía, Productividad y Política Macroeconómica". (Hasta el 23 de agosto)

OTROS EVENTOS

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantiene conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country RIC Indicator Period Reuter Prior

l /Region Name s Poll

Time

08:0 United GBPSNX PSNB Ex Banks Jul 2,600B 20,684B

0 Kingdom =ECI GBP

08:0 United GBPSCR PSNCR, GBP Jul -16,108B

0 Kingdom =ECI

09:1 France FRPMIF HCOB Mfg Aug 48,0 48,2

5 =ECI Flash PMI

09:1 France FRPMSF HCOB Services Aug 48,5 48,5

5 =ECI Flash PMI

09:1 France FRPMCF HCOB Aug 48,5 48,6

5 =ECI Composite

Flash PMI

09:3 Germany DEPMIF HCOB Mfg Aug 48,8 49,1

0 =ECI Flash PMI

09:3 Germany DEPMSF HCOB Services Aug 50,3 50,6

0 =ECI Flash PMI

09:3 Germany DEPMCF HCOB Aug 50,2 50,6

0 =ECI Composite

Flash PMI

10:0 Euro EUPMMF HCOB Mfg Aug 49,5 49,8

0 Zone =ECI Flash PMI

10:0 Euro EUPMSF HCOB Services Aug 50,8 51,0

0 Zone =ECI Flash PMI

10:0 Euro EUPMCF HCOB Aug 50,7 50,9

0 Zone =ECI Composite

Flash PMI

10:3 United GBPMCF Flash Aug 51,6 51,5

0 Kingdom =ECI Composite PMI

10:3 United GBPMMF Flash Aug 48,3 48,0

0 Kingdom =ECI Manufacturing

PMI

10:3 United GBPMSF Flash Aug 51,8 51,8

0 Kingdom =ECI Services PMI

12:0 United GBCBIO CBI Trends - Aug -28 -30

0 Kingdom =ECI Orders

14:3 United USJOB= Initial 16 225k 224k

0 States ECI Jobless Clm Aug,

w/e

14:3 United USJOBA Jobless Clm 16 221,75k

0 States =ECI 4Wk Avg Aug,

w/e

14:3 United USJOBN Cont Jobless 9 Aug, 1,960M 1,953M

0 States =ECI Clm w/e

14:3 United USPFDB Philly Fed Aug 7,0 15,9

0 States =ECI Business Indx

15:4 United USMPMP S&P Global Aug 49,5 49,8

5 States =ECI Mfg PMI Flash

15:4 United USMPSP S&P Global Aug 54,2 55,7

5 States =ECI Svcs PMI

Flash

15:4 United USPMCF S&P Global Aug

5 States =ECI Comp PMI

Flash

16:0 Euro EUCONF Consumer Aug -14,9 -14,7

0 Zone =ECI Confid.

Flash 16:00 United USEHS= Existing Home Jul 3,92 millones 3,93 millones States ECI Sales 16:00 United USEHSP Exist. Home Jul -2,7% States =ECI Sales% Chg 16:00 United USLEAD Leading Index Jul -0,1% -0,3% States =ECI Chg MM 16:30 United USOILN EIA-Nat Gas 15 56B States =ECI Chg Bcf Ago, w/e 16:30 United USNGIF Nat Gas-EIA 15 56B States =ECI Implied Flow Ago, w/e 17:30 United US4WAT 4W Bill Auc - 21 Ago 100.271. States =ECI TA 770.400, 00 17:30 United US4WAH 4W Bill Auc - 21 Ago 4,280% States =ECI HR 17:30 United US4WAB 4W Bill Auc - 21 Ago 2,670 States =ECI BTC 17:30 United US4WAA 4W Bill Auc - 21 Ago 55,380% States =ECI HAP 19:00 United US3TTA 30Y TIPS Auc 21 Ago 9.907.11 States =ECI - TA 3.500,00 0 19:00 United US3THY 30Y TIPS Auc 21 Ago 2,403% States =ECI - HY 19:00 United US3TBC 30Y TIPS Auc 21 Ago 2,480 States =ECI - BTC 19:00 United US3THA 30Y TIPS Auc 21 Ago 93,920% States =ECI - HAP *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 5 puntos, hasta los 5489; los del FTSE sumaban 6,5 puntos, hasta los 9328,5; y los del DAX alemán ganaban 21 puntos, hasta los 24.346, a las 0430 GMT. * El dólar se mantenía por debajo de los máximos de una semana y los mercados bursátiles asiáticos cotizaban con signo dispar, mientras los inversores se preparaban para tres días de noticias que podrían influir en los mercados, procedentes del simposio anual de la Reserva Federal de Estados Unidos en Jackson Hole. * Los precios del petróleo seguían subiendo, impulsados por los indicios de una fuerte demanda en EEUU y la incertidumbre sobre el fin de la guerra en Ucrania. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)