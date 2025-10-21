Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

21 oct (Reuters) -

EMPRESAS

Telefónica evalúa la compra del operador alemán 1&1, cuya capitalización ronda los 4000 millones (Cinco Días)

Enrique Riquelme, presidente de Cox: "Cox desinvertirá el 40% de las centrales de Iberdrola México entre fondos de pensiones" (El Economista)

Sacyr deja para 2026 la venta de Voreantis por 1000 millones (Expansión)

Reynés (Naturgy) cuestiona el calendario del apagón nuclear en España: "Volvamos a hacer los números" (El País)

Vidrala realizará una ampliación de capital de 1,7 millones de euros (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Se espera que la conservadora de línea dura Sanae Takaichi sea elegida como primera ministra de Japón el martes, lo que supondría una ruptura simbólica del techo de cristal en un país donde los hombres siguen ostentando la mayor parte del poder y sentaría las bases para un fuerte giro a la derecha (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que espera alcanzar un acuerdo comercial justo con el presidente de China, Xi Jinping, y restó importancia a los riesgos de un enfrentamiento por la cuestión de Taiwán, a pesar de que su principal negociador comercial acusó a Pekín de participar en la "coerción económica" (Reuters)

Estados Unidos y Australia ampliaron el apoyo financiero a varias empresas australianas como parte de un amplio acuerdo sobre minerales críticos destinado a contrarrestar el control de China sobre el sector, lo que provocó una fuerte subida de las acciones de las empresas (Reuters)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española dijo el lunes que aprobó algunos de los cambios técnicos solicitados por el operador de la red nacional tras detectar fuertes oscilaciones de tensión en el país, que sufrió un apagón masivo en abril (Reuters)

Economía cederá contrarreloj el control de opas al Banco de España (Expansión)

AGENDA

EMPRESAS

Enagás publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES

La Reserva Federal organiza una conferencia sobre innovación en los pagos, que incluye mesas redondas sobre varios aspectos, como la convergencia de las finanzas tradicionales y descentralizadas; los nuevos casos de uso y modelos de negocio de las "stablecoins"; la intersección de la inteligencia artificial y los pagos; y la tokenización de los productos y servicios financieros. * El vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, pronuncia un discurso en la Cumbre GZERO 2025 de Japón. (0420 GMT)

Conferencia del Banco de Noruega sobre cómo el cambio climático y la transición energética afectan a la macroeconomía y los mercados financieros, con discursos de apertura de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el exvicepresidente de EEUU, Al Gore.

Conferencia del Banco de Noruega sobre cómo el cambio climático y la transición energética afectan a la macroeconomía y los mercados financieros, con discursos de apertura de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el exvicepresidente de EEUU, Al Gore.

(0700 GMT) * Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, da un discurso de bienvenida en la 5ª Conferencia WE_ARE_IN sobre Macroeconomía y Finanzas 2025, organizada por el Centro de Investigación de Política Económica (CEPR), el Banco de Pagos Internacionales (BPI) y el Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort. (0700 GMT) * El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en un acto en Barcelona. (0930 GMT) * Christine Lagarde, presidenta del BCE, da un discurso en la Conferencia sobre el Clima del Banco de Noruega, seguido de un debate moderado con Al Gore en Oslo. (1100 GMT) * Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, pronuncia el discurso de apertura de la Conferencia sobre Innovación en los Pagos de la Reserva Federal. (1300 GMT) * La directora ejecutiva de pagos del Banco de Inglaterra, Victoria Cleland, pronuncia el discurso de apertura en la presentación del reto de innovación DLT del BPI. (1300 GMT) * Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, pronuncia el discurso de clausura de la Conferencia sobre Innovación en los Pagos de la Reserva Federal. (1930 GMT) OTROS EVENTOS * La ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, organiza una cumbre de inversión regional, que reúne a inversores y líderes locales para crear empleo en todo Reino Unido, en Birmingham. * El presidente francés, Emmanuel Macron, visita Eslovenia en el marco de la cumbre Med9. * Reunión de Ministros de Finanzas de APEC. (Hasta el 22 de octubre) DATOS MACROECONÓMICOS* Loca Country/ RIC Indicator Period Reuter Prior l Region Name s Poll Time 08:0 United GBPSNX PSNB Ex Banks Sep 20.800 17.962 0 Kingdom =ECI GBP B B 08:0 United GBPSCR PSNCR, GBP Sep 10.158 0 Kingdom =ECI B 14:5 United USREDY Redbook YY 18 5,9% 5 States =ECI Oct, w/e 22:3 United USOIAC API wkly 13 0 States =ECI crude Stk Oct, w/e 22:3 United USOIAG API Wkly gsln 13 0 States =ECI stk Oct, w/e 22:3 United USOIAD API Wkly 13 0 States =ECI dist. Stk Oct, w/e 22:3 United USOIAR API Wkly 13 0 States =ECI crude runs Oct, w/e *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 9 puntos, hasta los 5707, los del FTSE sumaban 25,5 unidades, hasta los 9475,5, y los del DAX alemán ganaban 41 puntos, hasta los 24.438, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas avanzaban ante la perspectiva de un alivio de las tensiones comerciales entre las dos principales economías del mundo, mientras que la casi certeza de que Sanae Takaichi se convierta en la próxima primera ministra de Japón situaba al Nikkei en máximos históricos. * Los precios del petróleo caían ante las preocupaciones por el exceso de oferta y los riesgos para la demanda derivados de las tensiones entre Estados Unidos y China, los dos principales consumidores de petróleo del mundo, a pesar de que el presidente Donald Trump dijo que esperaba llegar a un acuerdo comercial.