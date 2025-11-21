Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

21 nov (Reuters) -

EMPRESAS

BBVA destinará más de 5.000 millones de exceso de capital al accionista "en meses" (El Economista)

Santander ficha a Iñaki Peralta como CEO de su mayor aseguradora (Expansión)

Telefónica encalla en la adjudicación del mega contrato de ciberseguridad para el Estado (Expansión)

Repsol crea una nueva sociedad para pujar por las exploraciones de petróleo en Libia (El Confidencial)

Cox Energy anuncia la segunda ejecución parcial de la ampliación de capital (Reuters)

Iberdrola se afianza en Brasil: renueva concesiones para otras dos distribuidoras hasta 2060 (El Economista)

Iberdrola obtiene el permiso final para llevar 1.200 MW de electricidad desde Canadá hasta Estados Unidos (El Economista)

Bankinter anuncia la amortización anticipada voluntaria de 350 millones de euros en valores (Reuters)

Ferrovial fija el dividendo flexible a cuenta en una acción por cada 114,8 acciones existentes (Reuters)

Acciona se expone a una fuga de los fondos mientras limita la información a inversores sobre los informes de la UCO (Cinco Días)

Telefónica y la UEFA firman un acuerdo por los derechos de retransmisión de cuatro temporadas por 1.460 millones de euros por temporada (Reuters)

Digi se plantea que los inversores particulares puedan participar en su salida a Bolsa (Cinco Días)

Celsa refinanciará toda la deuda y espera entrar en beneficios en 2026 (El Economista)

Ortega compra un edificio de oficinas en Canadá por 700 millones (Expansión)

Línea Directa pagará un dividendo bruto de 0,0138 euros por acción el 5 de diciembre (Reuters)

Grupo San José obtiene un beneficio neto de 1.150 millones de euros a nueve meses (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo tras mantener conversaciones con un alto mando del Ejército estadounidense el jueves que estaba dispuesto a colaborar "honestamente" con Washington en su plan para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras que los aliados europeos se oponían a hacer concesiones punitivas a Rusia (Reuters)

El gabinete de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aprobó un paquete de estímulo económico de 21,3 billones de yenes (135.400 millones de dólares), lo que supone la primera iniciativa importante en política económica de la nueva líder, que se ha comprometido a aplicar medidas fiscales expansionistas (Reuters)

Las preocupaciones sobre la estabilidad de los mercados financieros, incluida la posibilidad de una fuerte caída de los precios de los activos, se están convirtiendo en un nuevo tema de debate para los responsables de la Reserva Federal, que están debatiendo cuándo y si conviene seguir bajando los tipos de interés (Reuters)

La Unión Europea está dispuesta a participar directamente en proyectos australianos relacionados con minerales críticos y pronto anunciará una lista de proyectos que apoyará, según ha declarado el eurocomisario de comercio, Maros Sefcovic (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

Merlin Properties – Dividendo de 0,2000 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, interviene y mantiene un turno de preguntas en el Foro Gran Vía organizado por Fundación BBK en Bilbao (0800 GMT).

Discurso de Christine Lagarde, presidenta del BCE, en el 35º Congreso Bancario Europeo (0830 GMT).

Intervención y coloquio de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, en un encuentro en la Deusto Business School en Bilbao (1130 GMT).

Conversación con Pedro Machado, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en la Conferencia europea de entidades financieras de JP Morgan (1130 GMT).

Discurso de Martin Schlegel, presidente del Banco Nacional Suizo, en “El BNS y sus observadores” (1240 GMT).

Intervención de bienvenida del gobernador de la Reserva Federal Michael Barr en las College Fed Challenge Finals (1330 GMT).

Discurso de apertura del vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, en la “Conferencia de Estabilidad Financiera 2025” del Banco de la Reserva Federal de Cleveland (1345 GMT).

Palabras de apertura de Susan Collins, presidenta de la Fed de Boston, en la conferencia “La economía de EEUU en un panorama cambiante” (1400 GMT).

La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, participa en un panel antes del evento “El BNS y sus observadores” (1400 GMT).

OTROS EVENTOS

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, visita Sudáfrica para asistir por primera vez a la cumbre del Grupo de los 20. (Hasta el 24 de noviembre)

El presidente francés, Emmanuel Macron, realiza una visita oficial a Mauricio al margen de su participación en la cumbre del G20. (Hasta el 22 de noviembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

0101 Reino Unido – Confianza del consumidor GfK, nov: Previsto -17,0; Anterior -17,0.

0800 Reino Unido – Déficit público excluyendo bancos GBP, oct: Previsto 15.000.000.000; Anterior 20.246.000.000.

0800 Reino Unido – Déficit público neto GBP, oct: Anterior -10.862.000.000.

0800 Reino Unido – Ventas minoristas mensual, oct: Previsto 0,0; Anterior 0,5.

0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible mensual, oct: Previsto -0,3; Anterior 0,6.

0800 Reino Unido – Ventas minoristas interanual, oct: Previsto 1,5; Anterior 1,5.

0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible interanual, oct: Previsto 2,5; Anterior 2,3.

0845 Francia – Clima empresarial manufacturero, nov: Previsto 100,0; Anterior 101,0.

0845 Francia – Clima empresarial general, nov: Anterior 97,0.

0900 España – Pernoctaciones, oct: Anterior 39.420.118.

0915 Francia – PMI manufacturero avance HCOB, nov: Previsto 49,0; Anterior 48,8.

0915 Francia – PMI servicios avance HCOB, nov: Previsto 48,4; Anterior 48,0.

0915 Francia – PMI compuesto avance HCOB, nov: Previsto 48,1; Anterior 47,7.

0930 Alemania – PMI manufacturero avance HCOB, nov: Previsto 49,8; Anterior 49,6.

0930 Alemania – PMI servicios avance HCOB, nov: Previsto 54,0; Anterior 54,6.

0930 Alemania – PMI compuesto avance HCOB, nov: Previsto 53,5; Anterior 53,9.

1000 Eurozona – PMI manufacturero avance HCOB, nov: Previsto 50,2; Anterior 50,0.

1000 Eurozona – PMI servicios avance HCOB, nov: Previsto 52,8; Anterior 53,0.

1000 Eurozona – PMI compuesto avance HCOB, nov: Previsto 52,5; Anterior 52,5.

1030 Reino Unido – PMI compuesto avance, nov: Previsto 51,8; Anterior 52,2.

1030 Reino Unido – PMI manufacturero avance, nov: Previsto 49,2; Anterior 49,7.

1030 Reino Unido – PMI servicios avance, nov: Previsto 52,0; Anterior 52,3.

1430 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual, sep: Anterior -0,1.

1545 Estados Unidos – PMI manufacturero avance S&P Global, nov: Previsto 52,0; Anterior 52,5.

1545 Estados Unidos – PMI de servicios avance S&P Global, nov: Previsto 54,6; Anterior 54,8.

1545 Estados Unidos – PMI compuesto avance S&P Global, nov: Previsto 54,5; Anterior 54,6.

1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich final, nov: Previsto 50,5; Anterior 50,3.

1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich final, nov: Anterior 52,3.

1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich final, nov: Anterior 49,0.

1600 Estados Unidos – Inflación 1 año final U Mich, nov: Anterior 4,7.

1600 Estados Unidos – Inflación 5 años final U Mich, nov: Anterior 3,6.

MERCADOS FINANCIEROS

Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 81 puntos, un 1,45%, los del índice alemán DAX bajaban 340 puntos, un 1,46%, y los del británico FTSE 100 bajaban 97 puntos, un 1,01% a las 0600 GMT.

Las bolsas asiáticas extendían su caída global, después de que los tan esperados datos sobre el empleo en Estados Unidos no lograran aclarar la trayectoria a corto plazo de los tipos de interés, y los inversores volvían a deshacerse de los activos de riesgo a pesar de los excelentes resultados de Nvidia.

Los precios del petróleo caían un 1,5% el viernes, prolongando las pérdidas por tercera sesión consecutiva, en un momento en que Estados Unidos impulsaba un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que podría aumentar la oferta del mercado mundial, pero la incertidumbre sobre los recortes de tipos de la Fed frenaba el apetito de riesgo de los inversores.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)