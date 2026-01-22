Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

22 ene (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Bankinter aumenta un 25% su beneficio neto del cuarto trimestre en España con respecto al mismo periodo de 2024 (Reuters)

* Ekienea, liderada por Iberdrola, recibe autorización para construir un parque solar en País Vasco (Reuters)

* Enagás dará acceso a la red a 42 plantas de hidrógeno (El Economista)

* El ⁠Santander y el BBVA duplican los créditos a Netflix por Warner (CincoDías)

* La ⁠gasística Venture Global gana el arbitraje interpuesto por Repsol (Reuters)

* Entrecanales: "Acciona valorará operaciones corporativas como vía para crecer" (entrevista en Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente estadounidense, Donald Trump, dio un paso atrás el miércoles en sus amenazas de imponer aranceles como medida para apoderarse de Groenlandia, descartó el uso de la fuerza e insinuó que se vislumbraba un acuerdo para poner ⁠fin a una disputa ‌sobre el territorio danés que ​amenazaba con provocar la ruptura más profunda en las relaciones transatlánticas en décadas (Reuters)

* Los legisladores de la UE votaron el miércoles a favor de impugnar el polémico acuerdo de libre comercio ​de la Unión Europea con el Mercosur ante el máximo tribunal del bloque, una medida que podría retrasarlo dos años y, potencialmente, hacer que fracase (Reuters)

* El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ‌el miércoles que se reuniría con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Suiza, y añadió que creía que Zelenski y ‌el presidente ruso, Vladimir Putin, se encontraban ahora en un punto en el que podían ​llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Bankinter publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Japón celebra reunión de política monetaria. (Hasta el 23 de enero)

* Banco de Noruega anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial (0900 GMT).

OTROS EVENTOS

* El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, visita Suecia para tratar Groenlandia y el papel de la OTAN en la seguridad del Ártico.

* Donald Trump, presidente de EEUU, participa en el anuncio de la carta fundacional de la Junta de Paz y abandona Davos (1030 GMT).

* Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, y Yeo Han-koo, ministro de Comercio de Corea del Sur, participan en un panel del Foro Económico Mundial (1400 GMT).

* Debate en Davos sobre la economía de Oriente Próximo con Alí Ahmed al-Kuwari, ministro de Finanzas de Qatar; Khalifa Abdullah al-Ajeel al-Askar, ministro de Comercio e Industria de Kuwait; Hisham Ezz al-Arab, consejero delegado de Commercial International Bank (Egipto); y ⁠Ahmed Kouchouk, viceministro de Finanzas de Egipto (1515 GMT).

* Diálogo en Davos sobre crecimiento con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI (1515 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – Déficit público excluyendo bancos GBP , dic: Previsto 13.000.000.000; Anterior 11.653.000.000.

* 0800 Reino Unido – Déficit público neto GBP, dic: Anterior 10.293.000.000.

* ​1200 Reino Unido – Comercio distributivo CBI, ene: Anterior -44.

* 1430 Estados Unidos – Beneficios corporativos revisados , 3TR: Anterior 4,4.

* 1430 Estados Unidos – PIB final, 3TR: Previsto 4,3.

* 1430 Estados Unidos – Ventas PIB final, 3TR: Previsto 4,6.

* 1430 Estados Unidos – Gasto de consumo PIB final , 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Deflactor PIB final, 3TR: Previsto 3,8.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE subyacente final , 3TR: Previsto 2,9.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE final, 3TR: Previsto 3,5.

* 1430 Estados Unidos – PCE excluyendo alimentos, energía y vivienda (final), 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Servicios PCE excluyendo energía y vivienda (final), 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 17 ene: Previsto 210.000; Anterior 198.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 17 ene: Anterior 205.000.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 10 ene: Previsto 1.900.000; Anterior 1.884.000.

* 1600 Estados Unidos – Ingreso personal mensual , nov: Previsto 0,4.

* 1600 ⁠Estados Unidos – Consumo personal real mensual , nov: Anterior 0,1.

* 1600 Estados Unidos – Consumo ajustado mensual , nov: Previsto 0,5; Anterior 0,4.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente mensual , nov: Previsto 0,2; Anterior ​0,2.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente interanual, nov: Previsto 2,8; Anterior 2,8.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE mensual , nov: Previsto 0,2; Anterior 0,3.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE interanual , nov: Previsto 2,7; Anterior 2,8.

* 1600 Estados Unidos – PCE Dallas Fed, nov: Anterior 1,9.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 16 ene: Anterior -71.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 16 ene: Anterior -71.000.000.000.

* 1700 Estados Unidos – Activ. ‍manufacturera Fed Kansas City , ene: Anterior -3.

* 1700 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Kansas City , ene: Anterior 1.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA , semana 16 ene: Previsto 1.750.000; Anterior 3.391.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 16 ene: Previsto -150.000; Anterior -29.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 16 ene: Previsto 2.500.000; Anterior 8.977.000.

* 1800 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana 16 ene: Previsto -0,3; Anterior 0,6.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 70 puntos, hasta los 5.974, los futuros del FTSE sumaban 76 puntos, hasta los 10.214,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 314 puntos, hasta los 25.003, a las 0530 GMT.

* El ​dólar subía, el oro bajaba y las bolsas repuntaban, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirara sus amenazas arancelarias y descartara la posibilidad de apoderarse por la fuerza de Groenlandia, territorio de un país aliado.

* Los precios del petróleo avanzaban ligeramente, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rebajara la tensión con Europa por su demanda sobre Groenlandia, mientras que las interrupciones en el suministro de dos grandes yacimientos de Kazajistán y las mejores perspectivas de demanda para 2026 contribuyeron a ‍la subida.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

