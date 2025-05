Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

22 may - *EMPRESAS* * Telefónica vende la unidad uruguaya por US$440 millones (Reuters) * Aena tantea la compra de 20 aeropuertos de Motiva en América Latina (El Economista) * El consejero delegado del Sabadell no espera una alternativa a la opa del BBVA (Reuters) * MasOrange cierra financiación por 11.000 millones para deuda y fibra (Cinco Días) * Naturgy firma una alianza con ID Energy para 20 proyectos de biometano en España (Reuters) * Barclays eleva la recomendación de Repsol de "igual ponderación" a "sobreponderar" (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El presidente de EEUU, Donald Trump, aprobó el miércoles en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, un importante paso en la tramitación de su proyecto de ley fiscal y de gasto, que se someterá a votación en el pleno en las próximas horas.(Reuters) * Los líderes financieros del G7 trataron de restar importancia a las disputas sobre los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y encontrar un punto en común para mantener la viabilidad del foro.(Reuters) * La actividad manufacturera de Japón prolongó su descenso en mayo, ya que las fábricas seguían viéndose afectadas por los aranceles de Estados Unidos sobre los productos japoneses, según mostró una encuesta empresarial.(Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Grenergy publica sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado. * Grupo Empresarial San José - Dividendo de 0,1800 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra Sarah Breeden participa en una discusión del Financial Times sobre riesgos climáticos. (1050 GMT) * La integrante del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra Swati Dhingra participa en un panel de discusión sobre el rendimiento comercial y de productividad de las empresas británicas desde 2005 hasta 2022 en la conferencia de estadísticas ESCoE en Londres. (1100 GMT) * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, pronuncia un discurso en una conferencia del banco central austríaco sobre política monetaria y el lado de la oferta de la economía. (1230 GMT) * Discurso del miembro del Consejo del BCE Frank Elderson en una cena en el Naturalis Biodiversity Center en el Día Mundial de la Biodiversidad, en Leiden, Países Bajos. (1500 GMT) * Discurso del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en el 6º Foro Internacional Expansión "El futuro se decide aquí Desafíos globales para una nueva era en economía, geopolítica y tecnología" en Madrid, España. (1530 GMT) * Mesa redonda con Toni Gravelle, vicegobernador del Banco de Canadá, en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York - Universidad de Columbia. (1915 GMT) * Discurso del miembro del consejo del Banco de Japón Noguchi Asahi en una reunión con dirigentes locales. (0130 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia un discurso principal antes del Taller de Implementación de Política Monetaria: "Desmantelamiento de los grandes balances de los bancos centrales" organizado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. (1800 GMT) * Reunión de la junta ejecutiva del Riksbank, el banco central de Suecia. (0700 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicator Perio Reuter Prior Time /Region Name d s Poll 08:00 United GBPSN PSNB Ex Banks Apr 17.900 16.444B Kingdom X=ECI GBP B 08:00 United GBPSN PSNB, GBP Apr 18.700 16.444B Kingdom B=ECI B 08:00 United GBPSC PSNCR, GBP Apr 2.694B Kingdom R=ECI 08:45 France FRCOM Business May 99 99 P=ECI Climate Mfg 08:45 France FRBCS Business May 96 =ECI Climate Overall 09:15 France FRPMI HCOB Mfg May 48,9 48,7 F=ECI Flash PMI 09:15 France FRPMS HCOB Services May 47,5 47,3 F=ECI Flash PMI 09:15 France FRPMC HCOB May 48,0 47,8 F=ECI Composite Flash PMI 09:30 Germany DEPMI HCOB Mfg May 48,9 48,4 F=ECI Flash PMI 09:30 Germany DEPMS HCOB Services May 49,5 49,0 F=ECI Flash PMI 09:30 Germany DEPMC HCOB May 50,4 50,1 F=ECI Composite Flash PMI 10:00 Euro EUPMM HCOB Mfg May 49,3 49,0 Zone F=ECI Flash PMI 10:00 Euro EUPMS HCOB Services May 50,3 50,1 Zone F=ECI Flash PMI 10:00 Euro EUPMC HCOB May 50,7 50,4 Zone F=ECI Composite Flash PMI 10:00 Germany DEBUS Ifo Business May 87,4 86,9 =ECI Climate New 10:00 Germany DEBUC Ifo Curr May 86,8 86,4 S=ECI Conditions New 10:00 Germany DEBUE Ifo May 88,0 87,4 S=ECI Expectations New 10:30 United GBPMC Flash May 49,3 48,5 Kingdom F=ECI Composite PMI 10:30 United GBPMM Flash May 46,0 45,4 Kingdom F=ECI Manufacturing PMI 10:30 United GBPMS Flash May 50,0 49,0 Kingdom F=ECI Services PMI 12:00 United GBCBI CBI Trends - May -26 Kingdom O=ECI Orders 14:30 United USJOB Initial 17 230k 229k States =ECI Jobless Clm May, w/e 14:30 United USJOB Jobless Clm 17 230,50k States A=ECI 4Wk Avg May, w/e 14:30 United USJOB Cont Jobless 10 1,885M 1,881M States N=ECI Clm May, w/e 14:30 United USCFN National Apr -0,03 States A=ECI Activity Index 15:45 United USMPM S&P Global May 50,1 50,2 States P=ECI Mfg PMI Flash 15:45 United USMPS S&P Global May 50,8 50,8 States P=ECI Svcs PMI Flash 15:45 United USPMC S&P Global May 50,6 States F=ECI Comp PMI Flash 16:00 United USEHS Existing Home Apr 4,10M 4,02M States =ECI Sales 16:00 United USEHS Exist. Home Apr -5,9% States P=ECI Sales% Chg 16:30 United USOIL EIA-Nat Gas 16 110B States N=ECI Chg Bcf May, w/e 16:30 United USNGI Nat Gas-EIA 16 110B States F=ECI Implied Flow May, w/e 17:00 United USKCM KC Fed May -5 States F=ECI Manufacturing 17:00 United USKCC KC Fed May -4 States I=ECI Composite Index 17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 22 85.273.9 States T=ECI TA May 03.400,0 0 17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 22 4,220% States H=ECI HR May 17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 22 2,910 States B=ECI BTC May 17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 22 92,980% States A=ECI HAP May 19:00 United USTYT 10Y TIPS Auc 22 18.000.0 States T=ECI - TA May 01.000 19:00 United USTYT 10Y TIPS Auc 22 1,935% States H=ECI - HY May 19:00 United USTYT 10Y TIPS Auc 22 2,350 States B=ECI - BTC May 19:00 United USTYT 10Y TIPS Auc 22 83,180% States A=ECI - HAP May *Mercados financieros* * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 38 puntos, hasta los 5420, los del FTSE 43,5 puntos, hasta los 8754,5, y los del DAX alemán 156 puntos, hasta los 24.020, a las 0430 GMT. * Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo alcanzaban su nivel más alto en 18 meses, mientras que las bolsas asiáticas y el dólar caían por el temor a un deterioro de las perspectivas fiscales en la mayor economía del mundo. * Los precios del petróleo bajaban tras la inesperada acumulación de inventarios de crudo y combustible en EEUU, que hizo temer por la demanda, mientras los inversores mantenían la cautela, pendientes de la reanudación de las conversaciones nucleares entre Irán y EEUU. 