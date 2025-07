Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

(.) 22 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * BBVA espera que el plazo de aceptación de la OPA sobre Sabadell comience en septiembre (Reuters) * BBVA se inclina por llevar al Gobierno al Supremo por la opa, pero agotará los plazos (El Confidencial) * Zurich da otro paso en Sabadell y supera el 4,5% de participación (El Economista) * Turner, de ACS, construirá un centro de datos estratégico en Pensilvania, EEUU (Reuters) * Indra prevé rubricar la compra de Hisdesat antes del lanzamiento de su mayor satélite (El Economista) * Adevinta vende su negocio español a la sueca EQT por 2000 millones de euros (Reuters) * Orange ofrece 4000 millones a Cinven, KKR y Providence por el 50% de MasOrange (El Confidencial); Los bancos valoran MasOrange en más de 12.000 millones de cara a su OPV o su recompra por Orange (Cinco Días) * Soltec presentará esta semana su plan de reestructuración tras un pulso con la banca (El Confidencial) * La CNMC aprueba con condiciones la adquisición de Ercros por Esseco (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * La Unión Europea está estudiando un conjunto más amplio de posibles contramedidas contra Estados Unidos a medida que se desvanecen las perspectivas de un acuerdo comercial aceptable con Washington, según diplomáticos de la UE (Reuters) * Una amplia operación de ciberespionaje dirigida contra el software de servidor de Microsoft comprometió a unas 100 organizaciones hasta el fin de semana, según declararon el lunes dos de las organizaciones que ayudaron a descubrir la campaña (Reuters) * Las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia —las primeras en siete semanas— están previstas para el miércoles en Turquía, según declaró el lunes el presidente ucraniano Volodímir Zelenski a un alto representante de Kiev (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Enagás publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Ence publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronuncia unas palabras de bienvenida antes de la conferencia híbrida "Revisión integrada del marco de capital para grandes bancos" organizada por la Fed. (1230 GMT) * La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, ofrece una charla informal para debatir los efectos de la inteligencia artificial en los bancos, las empresas y los consumidores y el fomento a la innovación en el sistema bancario y financiero, antes de la conferencia híbrida "Revisión integrada del marco de capital para grandes bancos" organizada por la Fed. (1700 GMT) * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y los miembros externos del Comité de Política Financiera del BoE, Randall Kroszner y Carolyn Wilkins, hablan ante el Comité del Tesoro del Parlamento británico sobre el Informe semestral de Estabilidad Financiera del BoE. (0915 GMT) * Cena informal e intercambio de opiniones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del Consejo de Gobierno con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. (1700 GMT) OTROS EVENTOS * Reunión informal de ministros de Justicia e Interior de la UE. (Hasta el 23 de julio) * El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe en Berlín al primer ministro de República Checa, Petr Fiala. (1530 GMT) * La ministra de Finanzas de Reino Unido, Rachel Reeves, asiste a la comparecencia anual ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de los Lores. (1300 GMT) * El secretario general de la ONU, António Guterres, habla sobre el imperativo económico y las oportunidades de la transición a las energías renovables en Nueva York. (1300 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loca Country/ RIC Indicator Period Reuter Prior l Region Name s Poll Time 08:0 United GBPSNX PSNB Ex Banks Jun 16.500 17.686 0 Kingdom =ECI GBP B B 08:0 United GBPSNB PSNB, GBP Jun 16.750 17.686 0 Kingdom =ECI B B 08:0 United GBPSCR PSNCR, GBP Jun 20.936 0 Kingdom =ECI B 14:5 United USREDY Redbook YY 19 5,2% 5 States =ECI Jul, w/e 16:0 United USRFDM Rich Fed Jul -7 0 States =ECI Comp. Index 16:0 United USRFDS Rich Fed, Jul -4 0 States =ECI Services Index 16:0 United USRFD= Rich Fed Mfg Jul -3 0 States ECI Shipments 22:3 United USOIAC API wkly 14 0 States =ECI crude Stk Jul, w/e 22:3 United USOIAG API Wkly gsln 14 0 States =ECI stk Jul, w/e 22:3 United USOIAD API Wkly 14 0 States =ECI dist. Stk Jul, w/e 22:3 United USOIAR API Wkly 14 0 States =ECI crude runs Jul, w/e *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 27 puntos, un 0,5%; los del índice alemán DAX bajaban 115 puntos, un 0,47% y los del británico FTSE 100 bajaban 26 puntos, un 0,29%, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas se mantenían el martes cerca de máximos de cuatro años, impulsadas por el récord de cierre de Wall Street antes de una serie de resultados empresariales, mientras los inversores analizaban las negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y sus socios comerciales. * Los precios del petróleo bajaban, ante el temor a que la incipiente guerra comercial entre los principales consumidores de crudo, Estados Unidos y la Unión Europea, frene el crecimiento de la demanda de combustible al reducir la actividad económica. 