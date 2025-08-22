Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

22 ago (Reuters) -

EMPRESAS

Telefónica prepara una ampliación de capital, según Vozpópuli (Reuters)

Iberdrola planea invertir 1500 millones en Ourense para construir la mayor central hidroeléctrica de bombeo en Europa (El Economista)

Portugal busca rivales para IAG en la venta del 49,9% de la pública TAP (Cinco Días)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Los responsables de la Reserva Federal se mostraron el jueves poco entusiastas con la idea de una bajada de los tipos de interés el mes que viene, mientras los inversores se preparaban para el discurso del presidente del banco central de EEUU, Jerome Powell, en la conferencia anual en Jackson Hole, Wyoming (Reuters)

La inflación subyacente de Japón se desaceleró por segundo mes consecutivo en julio, pero se mantuvo por encima del objetivo del 2% del banco central, lo que mantiene vivas las expectativas del mercado de otra subida de los tipos de interés en los próximos meses (Reuters)

La Unión Europea trabajará para garantizar que la reducción de los aranceles de EEUU sobre sus exportaciones de automóviles se aplique con carácter retroactivo al 1 de agosto, según declaró el jueves el responsable de Comercio del bloque, mientras los socios transatlánticos concretan los detalles del acuerdo comercial marco alcanzado en julio (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla sobre "Perspectivas económicas y revisión del marco" antes del Simposio de Política Monetaria de Jackson Hole 2025. (1400 GMT)

OTROS EVENTOS

El canciller de Austria, Christian Stocker, visita Chipre para mantener conversaciones bilaterales con el presidente Nikos Christodoulides. * Los primeros ministros de Finlandia, Petteri Orpo, y de Estonia, Kristen Michal, se reúnen en Tallin.

DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Perio Reu Prior al /Region d ter Tim s e Pol l 01: United GBGFK=E GfK Consumer Aug -20 -19 01 Kingdom CI Confidence 08: Germany DEGDP=E GDP Detailed Q2 -0, -0,1% 00 CI QQ SA 1% 08: Germany DEGDPY= GDP Detailed Q2 0,0 0,0% 00 ECI YY NSA% 08: Germany DEGDDS= GDP Detailed Q2 0,4 0,4% 00 ECI YY SA% 08: France FRCOMP= Business Aug 96 96 45 ECI Climate Mfg 08: France FRBCS=E Business Aug 96 45 CI Climate Overall 09: Spain ESONS=E Overnight Jul 38.98 00 CI Stays 2.683

MERCADOS FINANCIEROS

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 4 puntos hasta los 5467, los del FTSE subían 4,5 puntos hasta los 9336 y los del DAX alemán caían 17 puntos, hasta los 24.318, a las 0430 GMT. * Las acciones en Asia tenían un comienzo inestable, con tendencia dispar, mientras los operadores esperaban ansiosos el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole. * Los precios del petróleo apenas variaban, mientras desvanecían las esperanzas de una paz inmediata entre Rusia y Ucrania, lo que aumentó la prima de riesgo exigida por los vendedores de petróleo y puso a los precios en camino de romper una racha de dos semanas de pérdidas. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)